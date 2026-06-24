つの丸、大石浩二、にくまん子、小田原ドラゴン、人気作家が集結！マンガSPA!発コミックス4作品が同時発売【予約好評受付中！】

株式会社扶桑社

株式会社扶桑社（東京都港区）は、WEB漫画サイト「マンガSPA!」にて連載中の人気作品『令和のおもちゃウーピン』『Dog Father』『恋のカスと愛のクズ』『今日も嫁が見つからない。』のコミックス第1巻を、2026年8月4日に同時発売いたします。2025年9月のサイト創設以来、初となる4作品同時刊行プロジェクトとなります。

「マンガSPA!」URL⇒https://mangaspa.nikkan-spa.jp/(https://mangaspa.nikkan-spa.jp/)

SNSで話題沸騰！生きづらいおじさんの悩みを“おじ具“で解決

『令和のおもちゃ ウーピン』（作：大石浩二）

『いぬまるだしっ』『トマトイプーのリコピン』の大石浩二が描く、“おじさん応援ギャグ漫画”。「体力も気力も行動力も、情熱もない…」。そんな絶望するおじさんの前に突如現れたのは、謎のおもちゃ・ウーピンだった。「おじさんの凄さをもっとみんなに知ってもらわなきゃ！」。魔法のレトロ玩具の力で、くたびれたおじさんたちが再び輝き始める！

価格： 900円／税別

寸法：A5、ページ数：176予定

▼購入リンク（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/4594103375

つの丸が描く、犬好き必読のハートフル犬エッセイ！

『The Dogfather ドッグファーザー 1』（作：つの丸）

『みどりのマキバオー』『モンモンモン』などで知られる、つの丸の9年ぶりとなる連載作品。長年の連載生活で心身ともに疲れ果てた漫画家がたどり着いたのは、3匹のフレンチブルドッグと暮らす穏やかな日常だった。愛犬たちとの何気ない毎日を、時にコミカルに、時に温かく描く。犬好き必読のハートフル犬エッセイ漫画！

価格： 900円／税別

寸法：A5、ページ数：176予定

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https://www.amazon.co.jp/dp/4594103391

『泥の女通信』のにくまん子が描く、現代“ダメ女子”最前線！

『恋のカスと愛のクズ』（作：にくまん子）

『泥の女通信』のにくまん子が描く、令和の恋愛地獄絵図。30歳を前に“恋愛迷子”となった沼々煮しずみと、彼女を観察する謎の“恋愛オタク”悶子。次々と現れるカス男、クズ男、そしてこじらせ女子たち――。マッチングアプリ全盛時代における“真実の愛”とは何か？ 笑って共感して少し傷つく、恋愛迷走コメディ！

価格： 900円／税別

寸法：A5、ページ数：176予定

▼購入リンク（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/4594103405

54歳・独身漫画家によるリアル婚活エッセイ漫画！

『今日も嫁が見つからない』（作：小田原ドラゴン）

『チェリーナイツ』『おやすみなさい。』などで知られる小田原ドラゴンが、自らの婚活を赤裸々に描いたノンフィクション婚活漫画。突如、婚約者から別れを告げられた54歳の漫画家・小田原ドラゴン。絶望の淵で閃いたアイデアは「日本全国を舞台に婚活しまくること」だった!? マッチングアプリ、SNS、結婚相談所――あらゆる手段で“嫁探し”に挑む、笑いと哀愁のリアル婚活エッセイ！

価格： 900円／税別

寸法：A5、ページ数：176予定

▼購入リンク（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/4594103383

「マンガSPA!」について

「マンガSPA!」は、2025年9月に創刊した扶桑社のWEB漫画サイトです。『孤独のグルメ』『アラサーちゃん』などを世に送り出してきたSPA!ブランドのDNAを受け継ぎながら、オリジナル作品を中心に配信。ギャグ、エッセイ、恋愛、ヒューマンドラマなどジャンルを横断した作品づくりを行っています。

URL：https://mangaspa.nikkan-spa.jp/

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社扶桑社

雑誌第二編集局『コミックSPA!編集部』編集部

https://nikkan-spa.jp/inquiry