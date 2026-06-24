【19歳シンガーソングライター“こはる”平和への祈りが込められた6月23日“慰霊の日”に新曲『南の島』配信リリース！沖縄県で撮影されたMVも公開】

The Orchard Japan

島根県出身、19歳のこはるは高校入学と同時に故郷のようなあたたかさと雰囲気に惹かれ、沖縄県に移住。初めて作詞作曲した「花風」 は沖縄TVのCMソングに抜擢。

本格的に音楽活動を行うため、昨年上京し、閃光ライオット2026では三次審査に進出した気鋭のシンガーソングライター。

そんな彼女の新曲『南の島』を6月23日“慰霊の日”に配信リリース、Music Videoが公開となった。

沖縄・島根・東京を拠点に活動するこはる。

本作「南の島」は、沖縄での暮らしや出会いを通して感じた、人と人との繋がり、命の尊さ、そして未来へ受け継がれる祈りを描いた楽曲となっている。

編曲はMONGOL800、syudouなどの現場サポートや、 EMNWなど楽曲プロデュースを務めるKubotyが担当。真っすぐでキャッチーなロックサウンドが光る一曲に仕上がった。

「愛溢れる南の島 人は繋がり芽吹くいのち」

「涙溢れる南の島 人は目覚め奏で いのりの唄」

という印象的なフレーズに象徴されるように、

本作は悲しみだけでなく、その先にある希望や再生への想いにも光を当て、アッパーなギターロックアレンジに挑戦し、シンガロングパートを入れ込むことで命が燃えるような力を表現。

どんな時代であっても、人は誰かと繋がりながら生きている。過去から受け継いだ祈りを胸に、それぞれの未来へ歩み出していく--。

こはるの情感豊かな歌声とアップサウンドでキャッチーなメロディが、聴く人それぞれの記憶や想いに寄り添う一曲となっている。

■こはる よりコメント

高校生の頃に書き、上京後もずっと育ててきた楽曲です。

学生時代、沖縄に移住したことをきっかけに初めて「慰霊の日」という存在を知り、沖縄の歴史を学ぶ中でこの曲を書きました。

当時、沖縄で出会った“うちなーのみんな”の存在を強く意識した瞬間がありました。

日常を共に過ごせることそのものが、実はとても奇跡のようなことなのではないか＿＿

そんな感覚が芽生えたことを覚えています。

憧れの土地として見ていた沖縄の輝きの裏側にある歴史や、ご先祖さまから受け継がれてきた想いに触れ、深い感謝の気持ちが生まれました。

同時に、沖縄の文化や県民性の中にある“乗り越えてきた時間”と、“命から命へと紡がれてきた流れ”を強く感じました。

この曲のシンガロングパートは、そうした中で生まれてきた声や想いが、ひとつに重なっていく姿を象徴しています。

沖縄の持つ一体感や力強さが、そのままロックサウンドのせて

音として広がっていくように願いながら作りました。

サビでは「愛溢れる南の島」「涙溢れる南の島」という対照的な言葉を繰り返し、

光と影の両方を抱えたこの土地の美しさを表現しています。

慰霊の日という日に、この曲を通して私なりの感謝の気持ちを沖縄へ届けられたらと思っています。

【南の島 New Music Video 】

【リリース情報】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3apElD_-RRI ]

こはる 4th SG 『南の島』

2026.6.23 RELEASE!

https://orcd.co/minaminoshima

【プロフィール】

■こはる

島根県出身、19歳のシンガーソングライター。

沖縄・島根・東京を拠点に活動。

ノスタルジックなメロディと、情感を宿した唯一無二の歌声で、日々の景色や感情を飾らない言葉で描き出す。

心や人生の自由さをテーマに、SNSやライブを中心に活動している。

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