【ホテルニューグランド】子育て応援！ミキハウスグッズ付きハピネスステイ

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年7月1日（水）より、お子様もご一緒にホテルステイをお楽しみいただける宿泊プラン『子育て応援！ミキハウスグッズ付きハピネスステイ』を販売します。

ホテルニューグランド 宿泊プラン「子育て応援！ミキハウスグッズ付きハピネスステイ」

子供服ブランド「ミキハウス」を展開する三起商行株式会社（本社：大阪府八尾市、代表取締役会長：木村 皓一、以下「ミキハウス」）とのコラボレーションとなる本宿泊プランは、小さなお子様も一緒に、ご家族皆様で安心してホテルでのご滞在をお楽しみいただきたいという想いからご用意しました。プラン特典の着心地のよい綿100％の素材の作務衣と、ミキハウスのキャラクターをモチーフとした滑り止めつきのスリッパは、ご宿泊の記念にそのままお持ち帰りいただけます。お子様との初めて旅行やお祝い旅行にぜひご利用ください。

期間 2026年7月1日（水）より

宿泊料金 1名様1室 お1人様ご料金（朝食付） \46,000～（税金・サービス料込）

2名様1室 お1人様ご料金（朝食付） \23,000～（税金・サービス料込）

3名様1室 お1人様ご料金（朝食付） \17,400～（税金・サービス料込）

予約 https://www.hotel-newgrand.co.jp/pickup/stay.html

お問合せ 宿泊予約 045-681-1841（代） 9：00～19：00

詳細

■チェックイン 14：00／チェックアウト 11：00

■プラン特典 1室につき1セット

・「ミキハウス」お子さま用作務衣（巾着付）

…Sサイズ（80～100cm）または Mサイズ（110～130cm）

・「ミキハウス」お子さま用スリッパ…15～18cm

■客室タイプ

以下のお部屋タイプよりお選びいただけます。

・本館 グランドデラックス ツイン、グランドツイン／ダブル

・タワー館 グランドクラブフロア ツイン／ダブル

スーペリアフロア ベイフロントツイン／ダブル、

ベイサイドツイン／ダブル、タワーサイドツイン／ダブル

スタンダードフロア ベイビューツイン／ダブル、ツイン

ミキハウスについて

本館 グランドデラックス ツインタワー館 スーペリアフロア ベイサイドツインタワー館 スタンダードフロア ベイビューダブル

「ミキハウス」ブランドを展開する三起商行株式会社は1971年に創業。創業以来、ベビー・子供服アパレルの分野で、子どものことを第一に考えたものづくりに取り組んでいます。そのクオリティとデザインは世界中から定評をいただいており、現在、百貨店を中心とした国内直営店約90店舗をはじめ、ニューヨークのザ・プラザホテル店、ロンドンのハロッズ店、パリのサントノーレ店、北京のSKP店、シンガポールのマリーナベイサンズ店、台北のべラビータ店など、海外16の国と地域に107店舗（2026年5月末現在）を展開。「子どもたちと家族の毎日が笑顔になるように」というビジョンのもと、出版事業や教育・子育て支援事業など、「子供服ブランド」という概念を覆す分野にも活動の領域を広げています。近年ではリゾートホテルや産院・産後ケア施設での取り組みも拡大しており、これからも、子どものことを第一に考えたものづくりとサービスをとおして、子どもを笑顔にし、家族を笑顔にし、妊娠・出産・子育ての毎日がハッピーになるお手伝いをしてまいります。

◇事業内容：ベビー、子ども服および子どもを取りまくファミリー関連商品の企画・製造・販売、

および出版・教育・子育て支援などの文化事業。

◇ブランド：ミキハウス、ダブルＢ、チエコサク

◇設立：1978年9月（昭和53年）

◇公式サイトURL：https://www.mikihouse.co.jp/

ホテルニューグランド

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



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