【アロフト・バイ・マリオット東京銀座】国産桃を“まるごと”食べ放題。旬の品種を楽しむ『桃の収穫祭』

マリオット・インターナショナル

マリオット・インターナショナル傘下の次世代型ライフスタイルホテル、アロフト・バイ・マリオット東京銀座（東京都中央区銀座6-14-3 総支配人 藤原邦継）は、旬を迎える国産桃を心ゆくまで堪能できる特別企画「桃の収穫祭」を期間限定で開催いたします。

“収穫したての桃を味わうような体験”をコンセプトに、みずみずしく芳醇な香りを持つ国産桃を主役に、夏ならではの軽やかなひとときをご提案します。

旬の国産桃を“まるごと”食べ放題

「桃の収穫祭」最大の魅力は、旬の国産桃を贅沢に食べ放題で楽しめることです。

「ちよひめ」や「ふくおとめ」、「ひめこなつ」などその日のおすすめブランド桃3種類を食べ比べでご用意します。

産地や品種によって異なる、とろけるような果肉のやわらかさ、爽やかな酸味と濃厚な甘みのバランス、そして華やかな香り――それぞれの個性を一度に味わえるのも醍醐味です。

“まるごと”提供される桃を頬ばり、果実本来のジューシーさをダイナミックに楽しめる、収穫体験のようなライブ感も魅力のひとつです。

桃の魅力を凝縮したミニデザート付き

フレッシュ桃の美味しさをさまざまな形で堪能いただけるよう、「ブランマンジェと桃のコンポートジュレ」をセットでご提供いたします。

なめらかなブランマンジェに、やさしい甘さの桃のコンポートとジュレを重ね、さっぱりとした後味に仕上げた夏らしい一品です。

果実そのもののシンプルな美味しさと、デザートとして昇華された桃の魅力を一度にご堪能いただけます。

『桃の収穫祭』開催概要

- 期間：2026年6月22日（月）～2026年8月31日（月）- 時間：平日ランチ 11:30～15:30（L.O.14:00）、土日祝ランチ 11:30～16:30（L.O.15:00）※90分制- 料金：サラダバーと桃の収穫祭 5,000円（税・サービス料込）※サラダバーとのセット注文が必須となります。- 場所：The WAREHOUSE（2F）- 予約サイト：https://www.tablecheck.com/ja/shops/aloft-tokyo-ginza/reserve

セットとなるサラダバーとともに、ヘルシーでありながら満足感のあるランチ体験をご提供します。

みずみずしい野菜と旬のフルーツを組み合わせることで、夏らしく軽やかで、身体にも嬉しいひとときをお過ごしいただけます。

【アロフト・バイ・マリオットついて】

音楽やアートを愛する人のためのブランド、アロフト・バイ・マリオットは、現在世界で29の国と地域に240軒以上のライフスタイルホテルを展開しています。アロフトは、「Different. By Design」というブランドフィロソフィを持ち、個性、色、音楽へのこだわり、そしてそれらが生み出す文化を、情報感度の高い次世代の旅行者に向けて発信しています。中でも注目を集めているのは、ホテルの中での活気溢れるソーシャルシーンや、新進気鋭のアーティストをフィーチャーするシグネチャーミュージックプログラム「Live@Aloft」。アロフトならではのW XYZ(R) Bar、Re:MIX(SM)ラウンジ、テイクアウトのRe:Fuel by Aloft(SM)などのサービスについての詳細はhttps://aloft-hotels.marriott.com/ja-JP/をご覧ください。(https://aloft-hotels.marriott.com/ja-JP/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

ウェブサイト：https://www.marriott.com/hotels/travel/tyoal-aloft-tokyo-ginza/

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