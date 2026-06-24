バーチャルアイドル『FouRTe Project』の、新商品が登場！更に、特典がもらえる通販フェアも開催決定！

株式会社アニメイトホールディングス

最新のVirtual表現とアイドルカルチャーを融合させた、新時代のバーチャルメンズアイドルグループ「FouRTeProject」。

"普通"だった7人が運命を変えるために結成し、世界一のアイドルグループを目指して、ファンと共に熱狂を生み出し、人々に夢と希望を与えるエンターテイメントを届けます。

本作より、新商品が登場いたします。

新商品の発売に合わせ、アニメイト通販・ムービック通販にて開催される「FouRTe Project 通販フェア」では、関連商品をご予約内金1,100円（税込）毎に、「特典ブロマイド(全7種)」を1枚プレゼントいたします。

■フェア情報

「FouRTe Project 通販フェア」

開催期間：2026年6月24日～7月12日

開催場所：アニメイト通販・ムービック通販

開催内容：期間中『FouRTe Project』関連のグッズをご予約内金1,100円(税込)毎にブロマイド(全7種)を1枚プレゼントいたします。

特典内容：ブロマイド(全7種)

詳細：https://www.movic.jp/shop/r/r1028ae/

※特典はお選びいただけません。

■商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】キャラバッジコレクション(全7種)

【価格】各495円（税込）

【商品名】クリアシートコレクション(全14種／7パック)

【価格】1パック 495円（税込）

【商品名】アクリルスタンド(全7種)

【価格】各1,650円（税込）

【商品名】ミニアクリルスタンドコレクション(全7種)

【価格】各990円（税込）

【商品名】ミニクリアファイルコレクション(全7種)

【価格】各330円（税込）

【商品名】ボイスCDキーホルダー

【価格】2,200円（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)FouRTe Project All Rights Reserved.

■『FouRTe Project』公式サイト：https://www.fourte-v.com/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。