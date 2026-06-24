＜制作発表会レポート＞Canvaドラマ「どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。」制作発表開催

Canva Japan株式会社

誰でも簡単に使えるデザインツールを提供するCanva（キャンバ）(https://www.canva.com/ja_jp)の日本法人であるCanva Japanは、TOBE所属のCLASS SEVEN大東立樹が主演、秋田汐梨がヒロインを務める、オリジナル連続ドラマ「どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。」の制作発表を6月23日（火）に行いました。

本作は、2026年6月24日（水）18時よりCanva公式YouTubeチャンネルにて配信を開始します。当日は、主演の大東立樹（CLASS SEVEN）やヒロインの秋田汐梨ら出演陣が、瑞々しい劇中の制服姿で華やかに登壇。作品の見どころや撮影秘話を披露しました。

■ 瑞々しい“制服姿”でキャスト陣が集結！撮影の舞台裏や見どころを語る

主演の大東立樹をはじめとするCLASS SEVENのメンバー7名と秋田汐梨が劇中の制服姿で、そして先生役の石川翔鈴、監督が華やかに登壇しました。

本作は、Canva Japanが手掛けるオリジナルドラマの第2弾。デジタル操作に長けた不器用なオタク男子・颯（はやて）を演じる大東は「Canvaさんと出会えて最高の気持ちです。ぜひこの作品を見ていただけたら嬉しいです」と語り、元アイドル研究生のヒロイン・美夕（みゆう）を演じる秋田も「歌うシーンとか、踊るシーンとか、いろんな挑戦がありました。短い時間ですがよろしくお願いします」と、それぞれ作品に込めた想いをコメントしました。また、前作に続き生徒たちを温かく支える先生役として出演する石川翔鈴は、「チュートリアルドラマ第１弾から引き続き出演させていただきました。前回は17歳の役でしたが、今回はかわいい生徒たちの先生役ということで、頼りがいあったかわかりませんが（笑）、日々奮闘する生徒たちを支える、元気な先生を演じました。」と笑顔で挨拶し、作品への愛着を滲ませました。

トークセッション中、劇中で対立するグループの魅力について質問が及ぶと、オタク男子高校生の沢村を演じた高野秀侑は「Ｏ軍でお昼ご飯を食べるシーンなんですけど、役としてみんなで話している時間がとても楽しかったです。すごい青春してました（笑）」と語り、同じくオタク仲間の高田憐とともに「O軍（オタク）」の結束力をアピール。対する「A軍（バンド）」の近藤大海は「小さいころからYOSHIKIさんに魅せられていて、ドラムに憧れがあったんです。なので緊張より楽しみが勝っていました。でも、ちょっと萎える出来事があって。“ああ～できねえな”ってドラムの練習から離れた時があったんです。でも、大東がバチバチにできるんですよ！Ｏ軍なのに（笑）。」と語り、バンド仲間の横田大雅、星慧音、中澤漣らも、撮影の合間にメンバー同士で楽器の練習をしたエピソードなどを告白しました。今回はCLASS SEVEN全員での出演となったこともあり、メンバーそれぞれが喜びを口にし、グループとしての絆の強さを覗かせる一幕もありました。

最後には、ドラマの核となるCanvaを実際に撮影で使用してみた感想について、大東が「僕はがっつりオタクということで、写真にもある通り、ビジュアルは捨てています（笑）。しっかりと役に入り込んで、今までの大東立樹を捨てて、演じ切りました。実は誰にも言ってないんですけど、実際にアイドルの現場に役作りで行かせていただきました。間近で“推し活”されている方を見て、そこで学んだことを活かしています。監督のこだわりも素敵で。脚本も本当に面白いんですよ。最高なので、全シーンが見どころだと思っています」と振り返り、翌日からスタートするドラマ配信への期待をさらに高めました。

■作中の“カースト”がステージで再現！「推しうちわ」爆速生制作バトル

作中の設定であるO軍（オタク）とA軍（バンドメンバー）の対立構造を再現したチーム対抗戦「うちわデザインバトル」を実施しました。O軍＋美夕チーム（大東・秋田・高野・高田）とA軍バンドチーム（横田・近藤・星・中澤）に分かれ、Canvaを使用した「相手チームを推すうちわ」の即興デザイン対決に挑戦しました。

制限時間3分という緊張感の中、ステージ上でリアルタイムに繰り広げられる爆速生制作にキャスト陣は大白熱。手元のPCから直感的に素材や文字を組み合わせ、それぞれのチームの個性が光るクオリティ高いうちわが一瞬で完成しました。

手元の操作に没頭しながらもO軍の大東は「実は最後にAIに“ある願い事”をしてたんです。CanvaさんのAIはほんと早いので、きっと大丈夫だと思います！」とこだわりを明かし、一方のA軍チームの横田も「実は…こっちのチームも最後にAIに頼みました！全く同じ状況です（笑）！」と応戦するなど、ステージ上はユーモア溢れる張り合いで大盛り上がり。

両チームによる熱いプレゼンバトルの後、学園ストーリーの先生役を務める石川翔鈴と有働監督が勝負を判定。石川は、「どっちも素晴らしかったですけど、私はA軍です！（うちわ中央に飾られた）美夕さんの神々しさにやられました」と総評を述べ、両チームの健闘を称えました。一方の有働監督はO軍に一票を投じ、「完成度の高さにビックリしました。すごい時代だなと！時代に対する評価も含みます（笑）」とユーモアあふれるコメントで笑いを誘いました。キャスト陣の息の合ったリアルな掛け合いと、誰でも簡単に表現を楽しめるCanvaの魅力が融合し、会場は大きな熱気に包まれました。

クロージングの挨拶で、大東は「今ご覧いただいた通り、Canvaにはアッと驚くような機能がたくさんありますし、作中にもそんなシーンが散りばめられていますので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います」とコメント。秋田は「Canvaは知ってたけど、私には使いこなせないだろうなという先入観がありました。でも、今回携わらせていただいて、こんなに簡単なんだ！って思いました。ぜひ体験していただきたいと思います。本作は、背中を押してくれるストーリーになっています。 勇気さえ持てれば、いろんなことにチャレンジできるんだというメッセージが込められていますので、ぜひご覧いただければうれしいです。本日はありがとうございました」と締めくくった。

■ ドラマの概要

・タイトル：Canvaドラマ「どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。」

・話数 ：全6話（各話22分）

・配信日 ：2026年6月24日（水）18:00 Canva公式YouTubeチャンネルにて順次公開

・制作プロダクション：IMAGICAコスモスペース

・製作著作：Canva Japan

・予告編 ：https://youtu.be/JNGM_vPSR5E

■Canvaについて

2013年創業のCanva(キャンバ)は、ビジュアルコミュニケーションとコラボレーションのために構築された世界有数のオールインワンプラットフォームです。あらゆる人がデザインで輝けるようにするため、Canvaは世界190か国以上の大企業、中小企業、個人、学生のクリエイティブおよびデザインニーズに応えています。

デザインの第一歩を踏み出す初心者から、パワフルなツールを求めるプロのクリエイターまで、Canvaはユーザーが思いついたアイディアを美しい作品に仕上げるために必要なものを提供します。デザイナーが手がけた世界最大規模のコンテンツライブラリを基盤に、Canvaは多彩なプロダクトと独自のAIツールを搭載。個人やチームが、より直感的にクリエイティブを生み出し、協力しながらスムーズにコミュニケーションできる環境を提供します。

Canvaでは、テキストや画像からデザインを生成できる「Canva AI（生成AI）(https://www.canva.com/ja_jp/ai-assistant/)」をはじめ、PDF編集(https://www.canva.com/ja_jp/pdf-editor/)・PDF変換(https://www.canva.com/ja_jp/features/pdf-converter/)・PDF圧縮(https://www.canva.com/ja_jp/features/pdf-data-karuku/)をオンラインで簡単に行える各種PDFツール、オリジナルのメッセージカード(https://www.canva.com/ja_jp/cards/)作成機能、自由にアイデアを描ける「お絵描きツール(https://www.canva.com/ja_jp/draw/)」など、日常からビジネスまで幅広いシーンで活用できる多彩な機能を提供しています。