ヴォーディミル・ゲルン選手 契約締結(継続)のお知らせ

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ヒューマンプランニング株式会社


このたび、大阪エヴェッサでは、ヴォーディミル・ゲルン選手と2026-27シーズンの契約を締結しましたのでお知らせします。




ヴォーディミル・ゲルン(Volodymyr Gerun)




□背番号：52
□ポジション：PF/C
□生年月日：1994年3月25日
□出身地：ウクライナ
□身長/体重：208cm/113kg
□経歴
(出身校)
ポートランド大学
(所属チーム)
2015　　　Viten Getafe(スペインリーグ1部)


2015-16　 Actel Forca Lleida(スペインリーグ2部)


2016-17 　CB Clavijo Logrono(スペインリーグ2部)


2017-18　 FC Barcelona lassa II(スペインリーグ2部)


2018-19 　Cafes Candelas Breogan Lugo(スペインリーグ1部)


2019-21　 Unicaja Malaga(スペインリーグ1部・チャンピオンズリーグ)


2021-22 　Buyukcekmece Basketbol (トルコリーグ1部)


2022-23　 Real Betis (スペインリーグ1部)


2023-24 　仙台89ERS


2024- 大阪エヴェッサ




□コメント


大阪エヴェッサのファンの皆さん！来シーズンも皆さんと一緒にDOG FIGHTできることを嬉しく思います。おおきにアリーナ舞洲で皆さんにお会いするのが今から待ちきれません！



Osaka fans! I’m excited to dog fight with you for one more season and I can’t wait to see you in Ookini Arena Maishima!





ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------


B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。


●代表取締役 ：磯村 英孝


●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ゼント心斎橋ビル9階


●資本金 ：5,000万円


●URL ： https://hp.athuman.com/



ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------


「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。


●代表取締役 ： 佐藤 朋也


●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階


●資本金 ：12億9,900万円


●URL ： https://www.athuman.com