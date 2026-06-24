ヴォーディミル・ゲルン選手 契約締結(継続)のお知らせ

ヒューマンプランニング株式会社

このたび、大阪エヴェッサでは、ヴォーディミル・ゲルン選手と2026-27シーズンの契約を締結しましたのでお知らせします。

ヴォーディミル・ゲルン(Volodymyr Gerun)

□背番号：52

□ポジション：PF/C

□生年月日：1994年3月25日

□出身地：ウクライナ

□身長/体重：208cm/113kg

□経歴

(出身校)

ポートランド大学

(所属チーム)

2015 Viten Getafe(スペインリーグ1部)

2015-16 Actel Forca Lleida(スペインリーグ2部)

2016-17 CB Clavijo Logrono(スペインリーグ2部)

2017-18 FC Barcelona lassa II(スペインリーグ2部)

2018-19 Cafes Candelas Breogan Lugo(スペインリーグ1部)

2019-21 Unicaja Malaga(スペインリーグ1部・チャンピオンズリーグ)

2021-22 Buyukcekmece Basketbol (トルコリーグ1部)

2022-23 Real Betis (スペインリーグ1部)

2023-24 仙台89ERS

2024- 大阪エヴェッサ

□コメント

大阪エヴェッサのファンの皆さん！来シーズンも皆さんと一緒にDOG FIGHTできることを嬉しく思います。おおきにアリーナ舞洲で皆さんにお会いするのが今から待ちきれません！

Osaka fans! I’m excited to dog fight with you for one more season and I can’t wait to see you in Ookini Arena Maishima!

ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------

B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。

●代表取締役 ：磯村 英孝

●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ゼント心斎橋ビル9階

●資本金 ：5,000万円

●URL ： https://hp.athuman.com/

ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------

「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。

●代表取締役 ： 佐藤 朋也

●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：12億9,900万円

●URL ： https://www.athuman.com