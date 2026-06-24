【講演報告】アトミテック、「危機管理カンファレンス2026 春」に登壇

株式会社アトミテック

委託先リスク管理サービス「VendorTrustLink」を提供する株式会社アトミテック（本社：東京都港区、代表取締役社長：中西 康貴）は、2026年5月25日（月）、リスク対策.com主催のオンラインイベント「危機管理カンファレンス2026 春」に登壇し、講演を行いました。

講演では、「AI時代の委託先リスク管理、今こそ見直す時 ～トラブル事例・規制強化を踏まえた体制強化策～」をテーマに、近年高まるサプライチェーンリスクや委託先管理業務の課題を踏まえ、企業に求められる委託先リスク管理の考え方と実践的な対応策について解説しました。

■ 講演概要

■ 講演内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37919/table/29_1_5f9880f4dd62e069ce7f22292fda5bdc.jpg?v=202606250351 ]

近年、サプライチェーン攻撃や委託先に起因する情報漏えいへの懸念が高まるとともに、経済安全保障推進法や「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」などの制度整備も進み、企業には委託先を含めたリスク管理体制の強化が求められています。

今回の講演では、「委託先リスク管理を取り巻く情勢」「委託先管理業務の現状」「委託先管理業務の課題」「課題解決に向けたアプローチとツール活用」の4つのテーマに沿って解説を行いました。

前半では、サプライチェーン攻撃や委託先起因の情報漏えい事例、制度・ガイドラインの動向などを踏まえながら、企業に求められる委託先リスク管理の考え方について紹介しました。

後半では、多くの企業で課題となっているチェックシート運用や委託先の情報管理に触れ、効率的かつ継続的な委託先リスク管理体制を実現するためのアプローチについて解説しました。

今後もアトミテックでは、委託先・取引先リスク管理に関する情報発信やセミナー、講演活動を通じて、企業の委託先リスク管理体制強化と管理業務の効率化を支援してまいります。

■ VendorTrustLinkとは

VendorTrustLink（ベンダートラストリンク）は、委託先・取引先のリスク管理を一元化する委託先リスク管理サービス（クラウドサービス）です。セキュリティ・コンプライアンス・品質管理などのチェックシートによる委託先調査（一斉送信・回収・集計）、委託情報の管理、AIによる評価補助といった機能により、委託先管理にかかる一連の業務を効率化します。委託先・取引先が増えても工数を抑えながら、各社のリスク状況を継続的に可視化・管理できる点が特長です。

https://atomitech.jp/vendortrustlink/

■ よくある質問（FAQ）

【画像】VendorTrustLink 画面（ダッシュボード）

Q. 委託先リスクとは何ですか？

A. 委託先リスクとは、委託先・取引先が原因で自社に生じるおそれのあるリスクのことです。情報漏えいなどのサイバーセキュリティに関するリスク、委託製造した納品物の製品瑕疵、自然災害や倒産による業務停止、反社会的勢力とのつながりによるレピュテーションリスク、ハラスメントや人権侵害といった労務・人権に関するリスクなど、幅広いリスクが含まれます。

Q. 委託先リスク管理とは何ですか？

A. 委託先リスク管理とは、委託先・取引先の対策状況を調査・評価し、リスクを継続的に把握・管理する取り組みです。委託先に起因する問題が自社の事業や信用に影響するのを防ぐうえで重要となりますが、委託先が増えるほど管理すべき対象も多くなります。

Q. 委託先リスク管理は、一般的にどのように行いますか？

A. 一般的には、委託先の対策状況を調査・評価し、契約後も継続的にモニタリングすることで行います。調査には、チェックシートによる対策状況の確認を中心に、実地調査、与信・反社チェックなどの第三者調査、公開情報や公的認証の確認といった方法が用いられます。

Q. チェックシートによる確認と個別調査は、何が違いますか？

A. チェックシートによる確認とは、委託先に自己点検を依頼して回答を集める方法です。低コストで多数の委託先を均等に調査できる一方、共通の設問が中心となるため個別事情の把握はしづらく、回答内容の正確性も委託先次第になります。個別調査とは、委託先の状況を直接訪問やヒアリングによって確認する方法です。個別事情に踏み込んだ確認ができる一方、事前の合意・守秘義務の取り決めが必要で、調査の質が担当者のスキルに依存します。

Q. Excelやメールでの委託先管理と、VendorTrustLinkは何が違いますか？

A. VendorTrustLinkでは、チェックシートの送付・回収・集計を効率化しつつ、分散しがちな回答や評価を一元管理できる点が違いです。Excelやメールでの運用では、個別の送付や回収確認に手間がかかるうえ、最新の回答状況も把握しづらくなりがちですが、VendorTrustLinkでは一斉送信から集計、回収状況の管理までを一気通貫で行えます。

Q. VendorTrustLinkはどのような企業に向いていますか？

A. チェックシートの送付・回収・集計に手間がかかっている企業や、リスク管理が属人化しがちな企業に向いています。委託先が増えても、負担を抑えて管理を継続できる仕組みを探している場合に適しています。

■委託先リスク管理に役立つ各種資料

アトミテックでは、委託先・取引先のリスク管理に役立つ各種お役立ち資料を無料で公開しています。

委託先リスク管理ガイド

委託先リスク管理の基本的な考え方や実務の進め方をまとめた指針資料。

委託先リスク管理の実態調査

リスク管理担当者300名を対象に実施した調査レポート。現場の課題・運用実態がわかります。

自社の委託先管理体制の現状評価や改善ポイントの発見に役立つ内容です。ぜひ参考としてご活用ください。

会社概要

お役立ち資料をダウンロード :https://atomitech.jp/vendortrustlink/vendormaterial/

会社名 ：株式会社アトミテック

代表取締役会長：松本 浩司

代表取締役社長：中西 康貴

設立 ：2004年07月01日

東京本社 ：〒106-0032 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズ サウスタワー 3階

URL ：https://atomitech.jp/(https://atomitech.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=Referral&utm_campaign=press_release2505)

本件に関するお問い合わせ先

お問い合わせフォーム：https://atomitech.jp/vendortrustlink/vendorcontact/