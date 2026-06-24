MMORPG『アーキエイジ ウォー』、大型アップデートを実施！スキルスイッチ職業「幻影士」が実装！成長型装備や太初スキル追加！

株式会社カカオゲームズジャパン

「アーキエイジ」IPシリーズの最新作、PCとモバイルのクロスプラットフォーム対応の大型MMORPG「アーキエイジ ウォー」は、2026年6月24日(水)に大型アップデートを実施した。

本アップデートでは、新たなスキルスイッチ職業「幻影士」の追加をはじめ、成長型装備「石板」・「紋章」や太初等級のパッシブスキルが実装される。さらに、「念願の海」や「禁忌の迷宮」の改善、「運命システム」や「古書システム」の利便性向上なども実施される。

■スキルスイッチ職業「幻影士」追加

「杖」をメイン武器として使用する新たなスキルスイッチ職業「幻影士」が追加される。

幻影士は、状態異常効果で敵をかく乱し、味方に強化効果を付与できる支援型職業だ。

専用スキル「リンク」は、対象が味方の場合は強化効果を、敵の場合は弱体効果を付与できる。そのため、自身の戦闘スタイルに応じて役割を柔軟に切り替えられ、戦場でさらなる戦略的価値を発揮できる。

新たな職業「幻影士」の追加により、戦場での戦略・戦術の幅がさらに広がることが期待される。

■成長型装備「石板」・「紋章」追加

新たな成長型の装備アイテム「石板」と「紋章」が追加される。

石板と紋章は材料を消費して継続的に成長させることができ、段階が上がるほど、より強力な能力値を獲得できる。

これにより、キャラクター育成の方向性と成長の幅が大きく広がる。

■太初パッシブスキル追加

太初等級のパッシブスキルが新たに追加される。

あわせて、進化の金床で製作できる「[太初]エアナードのインク」が新たに追加され、これを材料に技術書を製作し、パッシブスキルを習得できる。

今後はパッシブスキルだけでなく、太初等級のアクティブスキルの追加についても検討し、さらなる成長の選択肢を提供していく予定だ。

■グデロンサーバーにて「アルカンスの宝島」開放

グデロンサーバーのユーザーの成長段階にあわせ、これまで一般サーバーでのみ利用できたコンテンツ「アルカンスの宝島」が、グデロンサーバーでも利用できるようになる。

海上に出現するボスモンスター「貪欲の残滓アウスト」を討伐したギルドは「大海賊の隠れ家」へ入場でき、最終ボスモンスター「オルドムの船長アルカンス」を討伐することで、特別な報酬を獲得できる。

また、アルカンスを討伐したギルドが所属するサーバーでは、ダンジョン「アルカンスの宝島」に入場できるようになる。

■「クレセントストーン紺」追加と運命システムの改善

新規クレセントストーン「クレセントストーン紺」が追加される。

これまでカレバルの荷車の基本報酬で獲得できた「クレセントストーン桃」に代わるものとなり、コンテンツを継続的に楽しむユーザーにさらなる成長要素を提供する。

運命システムには「力 (逆位置)」が新たに追加される。

あわせて、正位置/逆位置を分類するタブの追加、最後に選択した運命カードを維持する機能、開拓演出のスキップ機能の追加などの改善も実施される。

これにより、運命システムをさらに快適に利用できるようになる。

■その他のアップデート内容

今回のアップデートでは、前述の新規コンテンツに加え、様々なコンテンツやシステムの改善も実施される。海ダンジョン「念願の海」では、ボスモンスター「深淵のクラーケン」の召喚条件が緩和されるほか、伝説等級装備「エアナードの腕章」が戦利品として追加される。また、モンスター討伐時の獲得経験値も上方調整される。

「禁忌の迷宮」では、モンスターのHP調整と獲得経験値の増加により、より快適な戦闘テンポでプレイできるよう改善される。

このほか、戦闘時にターゲットした対象との距離を表示する機能や、「堕落した聖地」の遠征クエストなども追加される。

「アーキエイジ ウォー」では、公式SNSを通じてゲームの最新情報やイベント情報を順次公開していく。公式SNSをフォローして、順次公開される様々なイベントやプロモーションなど、最新情報をチェックしよう。

『アーキエイジ ウォー』公式サイト：https://aw.kakaogames.com/ja/

『アーキエイジ ウォー』公式X：https://x.com/ArcheAgeWarJP

『アーキエイジ ウォー』公式YouTube：https://www.youtube.com/@ArcheAgeWarJP

『アーキエイジ ウォー』日本Discord : https://discord.gg/eNstyWqAV6

■会社紹介



《Publisher》

Kakao Games（共同代表：キム・テファン、イ・シウ）は、モバイル、PC、コンソール向けゲームの開発・パブリッシング事業を展開し、世界中のユーザーへ多彩なゲーム体験を提供しています。

これまでに『PUBG』『Path of Exile 2』『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』『アーキエイジ ウォー』『ウマ娘 プリティーダービー』など、幅広いジャンルのタイトルを展開してきました。

また、Lionheart Studio、XLGAMES、Ocean Drive Studio、METABORAをはじめとするグループ会社とのシナジーを活かし、MMORPG、アクションRPG、カジュアルゲーム、ブロックチェーンゲームなど、多様な領域へ事業を拡大しています。

《Developer》

XL Games Inc. (https://www.xlgames.com/)

MMORPGの生みの親と言われる開発者ソン・ジェギョン代表が設立したMMORPG専門のゲーム開発会社。これまで「アーキエイジ(2013)」、「シヴィライゼーションオンライン(2016)」、「月光彫刻師(2019)」などを開発した。2020年2月からカカオゲームズの一員となり、現在はモバイルMMORPG「アーキエイジ ウォー」を開発し、グローバルサービスに向けて尽力しています。