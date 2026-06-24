【野菜ジュースに関する調査】野菜ジュースの購入理由は「野菜不足を補うため」が購入者の4割強、「おいしい」が3割強、「手軽に栄養素を摂取できる」が3割

マイボイスコム株式会社

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■野菜ジュースの飲用者は4割弱。そのうち、週1回以上飲む人は5割強。直近1年以内に市販の野菜ジュースを飲んだ人の飲用場面は「朝食時」が4割強、「昼食時」が2割強、「くつろいでいるとき」が約15％

■野菜ジュースの購入理由は「野菜不足を補うため」が購入者の4割強、「おいしい」が3割強、「手軽に栄養素を摂取できる」が3割

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：清水慎太郎）は、12回目となる『野菜ジュースの利用』に関するインターネット調査を2026年5月1日～7日に実施しました。

野菜ジュースの飲用状況、購入理由などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1793_1_1403aa1d31c7aae8ef20b9a55803105b.jpg?v=202606250351 ]◆野菜ジュースの飲用頻度

野菜ジュースを飲む人は4割弱です。

週1回以上飲む人は2割、野菜ジュース飲用者の5割強となっています。男性10・20代や女性10～30代で比率が低く、他の層より飲用頻度が低いことがうかがえます。

◆直近1年以内に飲んだ野菜ジュース

野菜ジュースを飲む人に、直近1年以内に飲んだ市販の野菜ジュースを聞きました（複数回答）。

「1日分の野菜シリーズ」が32.1％、「野菜生活100シリーズ」が28.4％、「カゴメ野菜ジュース」「野菜一日これ一本シリーズ」が各2割台半ばです。

「野菜生活100シリーズ」は、女性40～60代で1位となっています。

◆野菜ジュースの飲用場面

直近1年以内に市販の野菜ジュースを飲んだ人の飲用場面は（複数回答）、「朝食時」が42.8％、「昼食時」が22.2％、「くつろいでいるとき」が14.9％です。

「朝食時」は飲用頻度が高い層で高い一方、若年層で低くなっています。10・20代では、「朝食時」より「昼食時」の比率が高くなっています。

※グラフの続きなど、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

◆野菜ジュース購入時の重視点

野菜ジュース購入時の重視点は（複数回答）、「味」が41.6％、「飲みやすさ」「価格」が各3割強です。

女性で比率が高い項目が多く、特に「味」「飲みやすさ」は男女差が大きくなっています。主にトマトジュース飲む人では、「塩分」の比率が高い傾向です。

◆野菜ジュースの購入理由

野菜ジュースの購入理由は（複数回答）、「野菜不足を補うため」が購入者の43.1％、「おいしい」が31.6％、「手軽に栄養素を摂取できる」が30.0％です。

「野菜不足を補うため」は、飲用頻度が『毎日』『週3～4回程度』の層で6割前後と高くなっています。また、主に『1日分の野菜シリーズ』を飲む人、『野菜一日これ一本シリーズ』を飲む人、『48種の濃い野菜100％』を飲む人でも比率が高くなっています。

『野菜生活100シリーズ』を飲む人では「おいしい」、トマトジュースを飲む人では「体調を整えるため」が高い傾向です。

※グラフの続きなど、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

＜調査結果詳細＞

☆市販の野菜ジュースの不満・気になること／飲まない理由（全4,645件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1793_2_351ba51bef82a4cf146bbe8c8c79bb25.jpg?v=202606250351 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1793_3_8b1c07dc3e898e2dab930f0e6ffb2710.jpg?v=202606250351 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜関連情報＞

マイボイスコムの自主調査結果が閲覧できるアンケートデータベース「MyEL」や、アンケートデータのAI分析ツール「CotoEL」の紹介・調査結果はnoteでもご覧いただけます。ぜひご覧ください。

＜会社概要＞

note掲載ページ :https://note.com/myel_cotoel

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 清水慎太郎

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。