訪日旅行者と日本のローカルをAIでつなぐ！チャットアプリを橋渡す「LocalEZ」始動！

特定非営利活動法人 ZESDA（日本経済システムデザイン研究会）

NPO法人ZESDA（代表理事：桜庭大輔）は、訪日旅行者と日本のローカルをつなぐ旅行特化型AI Agent「LocalEZ（ローカリーズ）」をプロデュースいたします。



ZESDAは、これまで、AI翻訳・オンライン文化交流サービス「Deep Talk」の構想をプロデュースしてきました。「誰もが日本文化の語り手になれる社会」を掲げ、訪日観光客に向けて、グルメ、アニメ、歴史、伝統工芸などの日本文化を、AI翻訳技術やオンラインツールを通じて、より深く、親しみやすく伝える仕組みを目指しています。

今回始動する「LocalEZ」は、こうした理念を実現するために開発された、訪日旅行者と日本のローカルをチャットツール上でつなぐAI Agentです。事業主体は初心株式会社からCFUNジャパン株式会社へ承継され、ZESDAが引き続きプロデュースを担います。

LocalEZとは

新しいアプリのインストールは不要！LocalEZは、訪日旅行者、地域の人々、サービス提供者を、普段使っているチャットアプリのままつなぐ旅行特化型AI Agentです。

LocalEZが目指すのは、AIが単に答えを返すことではありません。AIを介して、旅行者を実在する地元の人々やサービス提供者につなぐことを重視しています。

旅行者は、専用アプリを新たにダウンロードすることなく、XChat、LINE、WeChat、TelegramなどのチャットツールからLocalEZにアクセスできます。LocalEZは、異なるチャットツールを使う人同士の間に入り、メッセージの中継、AI翻訳、マッチング、予約支援を行います。

たとえば、海外から来た旅行者がXChatから相談し、日本側の回答者がLINEで応答する場合でも、LocalEZが両者のやり取りをつなぎます。旅行者、地元の人々、サービス提供者が同じアプリを使っていなくても、それぞれが使い慣れた環境のまま、プライベートにコミュニケーションできることが特徴です。

旅先の不安を、地元の人々とのつながりに変える

訪日旅行者は、日本での滞在中、言葉の壁、習慣の違い、地域情報の不足によって、さまざまな不安や困りごとに直面します。

電話予約ができない。現地の状況がわからない。急な予定変更に対応できない。信頼できるサービス提供者を見つけられない。地図や検索だけでは、自分に合った場所にたどり着けないーーー。

LocalEZは、そうした場面で、旅行者と日本の地元の人々をつなぎます。必要なときに、必要な人へ、必要な支援を届ける。旅行者がひとりで情報を探し回るのではなく、地域を知る人、文化を知る人、サービスを提供する人とつながることで、旅先での不安を安心に変えていきます。

さらに、LocalEZの価値は、単なる旅行サポートにとどまりません。

旅先で交わされる一つひとつの会話、食事や移動の相談、地域の習慣についての案内、工房や文化施設への紹介、アーティストやサービス提供者との出会い。そうした小さな接点の積み重ねが、観光を単なる移動や消費ではなく、人と人が理解し合い、文化を分かち合う機会へと変えていきます。

観光を、もっと開かれた産業へ。誰もが「ローカル・ホスト」として参加できる新しいホスピタリティのかたち

「誰もが日本文化の語り手になれる社会」という「Deep Talk」プロジェクト以来の理念は、LocalEZの導入によって、より実践的な形へと進化します。

日本文化を語るのは、本来、専門家や観光事業者だけに限られるべきではありません。地域に暮らす人、店を営む人、ものづくりをする人、アートや音楽に関わる人、日本での生活経験を持つ人。そうした一人ひとりが、「ローカル・ホスト」として、海外から来る旅行者に日本の地元の魅力を伝えることができます。

ローカル・ホストが担う役割は、従来型の観光ガイドに限られません。飲食店や地域サービスの予約補助、移動や滞在に関する相談、地域ならではの情報提供、文化体験への接続、工房・スタジオ・アーティスト活動の紹介など、その支援のかたちは多岐にわたります。

LocalEZが目指すのは、観光業やホスピタリティ産業を、特定の資格や事業者だけに閉じたものではなく、より多様な人々に開かれた参加の場へと広げていくことです。

LocalEZを使えば、チャットツールをいつもどおり使うだけで、語学に不安がある方、外出が難しい方、車椅子ユーザーの方、フルタイムで働くことは難しい方、育児や介護の合間に細かな時間を持つ方でも、自らの経験、知識、感性を活かして、オンラインで訪日旅行者を支えることができます。

たとえば、地域で長く暮らしてきた人の生活感覚、子育て世代ならではの店選びの知恵、障碍のある方が持つバリアフリー情報への実感、文化活動に携わる人のネットワーク、飲食店や工房を知る人の紹介力は、いずれも訪日旅行者にとって大きな価値になります。

本業や生活を持ちながら、社会と関わり、誰かを助け、地域や文化の価値を海外へ届ける。LocalEZは、ZESDAが大切にしてきたパラレルキャリアの考え方を、観光とホスピタリティの領域で実装する新しい実践の場です。

観光を「案内する人」と「案内される人」の関係に閉じ込めるのではなく、地域に暮らす多様な人々が、それぞれの立場から訪日旅行者を支える。LocalEZは、ガイドのあり方を自由化し、ホスピタリティ産業をより民主的で包摂的なものへと開いていきます。

信頼できる接続を支える仕組み

LocalEZは、旅行者とサービス提供者を単純に結びつけるだけではなく、信頼できる接続を支えることも重視しています。

知らない土地で、信頼できる人やサービスにたどり着くことは簡単ではありません。LocalEZは、AI翻訳、プライベートリレー、マッチング、予約支援に加え、人による確認を組み合わせることで、旅行者がより安心してローカルとつながれる仕組みを目指します。

日本から、世界へ広がる文化交流の循環へ

「LocalEZ」が目指しているのは、日本を訪れる旅行者を支えることだけではありません。

日本で助けられ、地域の人と出会い、文化交流を経験した旅行者が、自国に戻った後には、今度は自らがその土地のローカル・ホストとして、別の旅行者を助ける側になる。そうした循環が広がれば、観光は世界の各地で、人と文化を結び直す営みへと育っていきます。

「LocalEZ」は、日本から始まる、世界の観光市場に向けた旅行特化型AI Agentです。

人を助ける。

文化をつなぐ。

技術を社会に活かす。

ZESDAはこれからも、「地方×海外」「人×文化」「技術×社会」をつなぎながら、日本各地に眠る価値を、より豊かなかたちで世界へひらいてまいります。

LocalEZが、新しい「ヨコ」のつながりを育てる一歩となることを願っています。

公式サイト：localez.ai(https://localez.ai/)

お問い合わせはこちらまで：service@localez.ai