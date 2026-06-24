【うるおいと心地よさを】ジュリークからシーンや好みに合わせて使い分けられるミスト化粧水3種が限定・リニューアル登場。外は暑く、室内は乾燥。揺らぎやすい夏に日中の“うるおい習慣”を。7月1日(水)発売

スイートハーバル バランシングミスト【限定】RO バランシングミスト【リニューアル】ラベンダー バランシングミスト【限定】

夏の習慣ワンランク上のミスト*¹体験

株式会社ピーオーグローバル2026年7月1日（水）発売全3品 各100mL 5,500円(税抜5,000円)

強い日差しや空調による乾燥など、夏の肌は環境の影響を受けやすい季節。

そんな日常の中で、シュッとひと吹き。肌にうるおいを与えるとともに、気分もリフレッシュするようなミスト化粧水は、あなたの日常に寄り添う存在です。

ジュリークでは、7月1日(水)から、ホーリーバジル*²を配合した「スイートハーバル バランシングミスト」、豊かで香り高いオリジナルローズ、 “ジュリーク”のエキス*³を配合した「RO バランシングミスト」、清潔感のあるラベンダー香る「ラベンダー バランシングミスト」と、それぞれ異なる植物と香りを楽しめる、3種のミスト化粧水が登場します。

シーンや好みに合わせて使い分けられるラインナップで、日常に心地よいひとときを届けます。

*¹自社従来品と比較しての使用感のこと *²カミメボウキ葉エキス(整肌成分) *³ハイブリッドローズ花エキス（保湿成分）

スイートハーバル バランシングミスト

【容量】100mL

【価格】5,500円（税抜 5,000円）

2026年7月1日（水）数量限定発売

キメを整えて、なめらかな肌へ

うるおい満ちるような

みずみずしいミスト化粧水

オーガニック認証自社農園で、大地の恵みを受けて育ったホーリーバジル*²を配合したミスト化粧水。シュッと吹きかければ、おだやかなウッディさと、さわやかな甘さのあるホワイトティー＆ハーバルの香り。うるおいを与え、みずみずしい印象の肌へ整えます。

メイクの上からも使用可能で、日中のメイク直しや気分転換したいときにおすすめ。顔・体のどちらにもご使用いただけます。

*²カミメボウキ葉エキス(整肌成分)

スイートハーバル バランシングミスト 誕生の背景

昨今の気候変動によりエアコン環境下での長時間滞在や酷暑の長期化、大気の変化など、肌は日中を通して乾燥を感じやすい環境にさらされつつあります。こうした背景から、ジュリークは従来の“手軽な保湿・リフレッシュ”にとどまらず、日中の乾燥などによる肌悩みに着目。

スイートハーバル バランシングミストは、心地よい使用感を追求するとともに、乾燥や外的環境にさらされがちな肌にうるおいを与え、日中も快適さを感じられるように設計しています。

また、うるおいケアに加え、肌を引き締めたような感触や、毛穴まわりが整った印象を求める声にも着目。日常のさまざまなシーンで重ね使いすることで、健やかでなめらかな肌印象をサポートするミストとして誕生しました。

スイートハーバル バランシングミスト 3つの特徴

１.ジュリーク オーガニック認証自社農園で育まれた植物を配合

✶ホーリーバジル✶

カミメボウキ葉エキス(整肌成分)

ジュリーク農園で栽培されたホーリーバジルは、1枚の葉が手のひらほどもある巨大さ。大地の恵みを受けて育ったホーリーバジルを配合しています。



✶アロエベラ*⁸✶

私たちの農園で大切に育てたアロエベラの最もやわらかい葉を選択し収穫。一枚一枚を丁寧に洗浄し、1cm角のサイコロ状にカットしたものからアロエベラエキス*⁸を抽出、商品に配合しています。

*⁸アロエベラ葉エキス（整肌成分）

✶マシュマロー*⁹✶

水をあげなくても育つと言われるほど水分を根に保つ力があると言われるマシュマローの根。

ジュリークのマシュマローは創業当時から同じ種を使い独自のマシュマローとして育てています。

*⁹アルテア根エキス（保湿成分）

２.自然由来成分100％*¹⁰、自然由来香料100％*¹¹

*¹⁰自然由来指数100%(水を含む ISO16128準拠) *¹¹自然由来指数100%(水を含まないISO16128準拠)

３.心地よく、おだやかなホワイトティー＆ハーバルの香り

心を満たしてくれるような、おだやかな香り

RO バランシングミスト

【容量】100mL

【価格】5,500円（税抜 5,000円）

2026年7月1日（水）リニューアル発売

ジュリークローズにつつまれる幸せなひとときを

みずみずしいうるおいを与えるミスト化粧水

ロングセラーのRO バランシングミスト（ミスト状化粧水）がリニューアル。

豊かで、香り高いオリジナルのローズ品種 「ジュリーク」のエキス*³を配合。

新ボトルに変更・改良され、きめ細かいミストが肌をうるおし、みずみずしい印象の肌へ整えます。

メイクの上からも使用できるので、日中のメイク直しや気分をリフレッシュしたいときにもおすすめ。顔・体のどちらにもご使用いただけます。

華やかに咲き誇るローズの香り。

*³ハイブリッドローズ花エキス（保湿成分）

RO バランシングミスト 3つの特徴

１.ジュリーク オーガニック認証自社農園で育まれた植物を配合

✶オリジナルローズ「ジュリーク」✶

ハイブリッドローズ花エキス（保湿成分）

甘く芳醇な香りを放つジュリークローズは、スキンケアに特化して開発した、ジュリーク農園でしか咲かない品種です。花びらの枚数は40枚以上、約6か月間もの間繰り返し花を咲かせ続けるたくましさを持っています。

✶マシュマロー*⁹✶

水をあげなくても育つと言われるほど水分を根に保つ力があると言われるマシュマローの根。

ジュリークのマシュマローは創業当時から同じ種を使い独自のマシュマローとして育てています。

*⁹アルテア根エキス（保湿成分）

２.自然由来成分95％*¹²

*¹²自然由来指数95%(水を含む ISO16128準拠)

３.華やかに咲き誇るローズの香り

繊細なローズの香りが、心地よく包み込みます。

ラベンダー バランシングミスト

【容量】100mL

【価格】5,500円（税抜 5,000円）

2026年7月1日（水）数量限定発売

シュッと吹きかけるたび、

みずみずしい印象の肌へ

ラベンダー香るミスト化粧水

シュッと吹きかければ、ラベンダーの清潔感あるおだやかな香りとうるおいに満たされるような、みずみずしい印象の肌へ整えます。

メイクの上からも使用できるので、日中のメイク直しや寝る前、気分転換にもおすすめ。

顔・体のどちらにもご使用いただけます。

ラベンダー バランシングミスト 3つの特徴

１.ジュリーク オーガニック認証自社農園で育まれた植物を配合

✶マシュマロー*⁹✶

水をあげなくても育つと言われるほど水分を根に保つ力があると言われるマシュマローの根。

ジュリークのマシュマローは創業当時から同じ種を使い独自のマシュマローとして育てています。

*⁹アルテア根エキス（保湿成分）

２.自然由来成分96％*¹³、自然由来香料100％*¹¹

*¹¹自然由来指数100%(水を含まないISO16128準拠) *¹³自然由来指数96%(水を含む ISO16128準拠)

３.すっきりとした清潔感のあるラベンダーの香り

ラベンダーの香りが、穏やかなひとときを演出します。

＜リニューアルしたミストボトル＞

従来のミストボトルからリニューアル。

超微細なミスト粒子を均一に噴霧し、より広いスプレー角度で、肌をやさしく包み込みます。

消費者の100％が、このミストポンプによる噴霧を「非常にきめ細かいミスト体験」と評価しました*¹⁴

*¹⁴消費者調査, 51名, 1日3 回を7 日間使用(自社調べ)

顔にも、からだにも。さまざまな瞬間に寄り添うビューティリチュアル

使用方法

ボトルを軽く振ってからお使いください。顔と体のどちらでもご使用いただけます。

肌から20cm ほど離して適量をスプレーし、手のひらでおさえるようになじませます。メイクの上からでもお使いいただけます。

※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。

※お肌に合わないときはご使用をおやめください。

ジュリークについて

ジュリークは1985年に科学・薬草学に造詣の深い学者、クライン夫妻によってオーストラリアで生み出されたオーガニックコスメブランドです。南オーストラリアのアデレードにあるオーガニック認証自社農園で月や太陽、宇宙の歴に沿って植物を栽培・手済みで収穫をし、独自製法でパワフルな植物の力を最大限商品に取り入れてきました。

手に取りたくなるような香りとスキンケア効果、地球環境への影響を軽減する取り組みを創業当時から継続的に取り組んでいます。

ジュリーク 公式ウェブサイト： https://jurlique-japan.com/

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【掲載商品のクレジット表記】

ジュリーク

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株式会社ピーオーグローバル

フリーダイヤル：0120-400-814

【公式サイト・SNS】

公式サイト：www.jurlique-japan.com(https://jurlique-japan.com/)

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