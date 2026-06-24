ジェニオのテイクアウト注文システム「tarte（タルト）」が、デジタル化・AI導入補助金2026の対象ITツールに認定

株式会社ジェニオ

株式会社ジェニオ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：米田卓也）は、飲食店向けテイクアウト注文システム「tare（タルト）」が、「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ITツールとして認定されたことをお知らせいたします。

これにより、条件を満たす飲食店・テイクアウト対応店舗は、補助金を活用することで、導入費用の負担を抑えながら「tarte」を導入することが可能となりました。

「tarte」は、お客様がスマートフォンからテイクアウト商品を選び、注文・決済まで行えるオンライン注文システムです。電話注文の対応負担、聞き間違いによる注文ミス、ピークタイムの業務集中といった飲食店の課題に対し、注文受付のオンライン化・事前決済・注文管理を通じて、店舗運営の効率化と顧客利便性の向上を支援します。

デジタル化・AI導入補助金は、中小企業・小規模事業者が業務効率化や生産性向上につながるITツールを導入する際に活用できる補助制度です。採択された事業者は、条件を満たすことで導入費用の一部として最大2/3の補助を受けられる場合があります。

今回の採択により、飲食店は費用面の負担を抑えながら「tarte」を導入し、テイクアウト注文のオンライン化、店舗業務の効率化、顧客利便性の向上に取り組むことが可能になります。

■ 背景

人手不足や原材料費の高騰、営業時間や人員配置の見直しなど、飲食店を取り巻く経営環境は大きく変化しています。特にテイクアウトや事前注文への対応においては、電話受付にかかる人的負担、聞き間違いによる注文ミス、ピークタイムの業務集中などが課題となっています。

一方で、消費者側ではスマートフォンから手軽に注文し、待ち時間を短縮したいというニーズが高まっています。こうした中、飲食店には、限られた人員でも効率よく注文を受け付け、スムーズに商品提供できる仕組みが求められています。

「tarte」は、こうした飲食店の課題に対し、オンライン注文・事前決済・注文管理を通じて、店舗運営の効率化と顧客体験の向上を支援します。

■ tarte（タルト）について

「tarte」は、飲食店向けのテイクアウト注文システムです。お客様はスマートフォンから商品を選び、注文を完了できます。店舗側は電話対応の負担を抑えながら、注文内容を正確に把握し、調理・受け渡しの準備を進めることができます。

主な特徴は以下の通りです。

・スマートフォンから簡単にテイクアウト注文が可能

・電話対応の負担を削減

・聞き間違い・注文ミスを防止

・キャッシュレス決済に対応

・店舗オペレーションの効率化を支援

・補助金申請サポートにも対応

IT導入補助金を活用することで、飲食店は導入費用の負担を抑えながら「tarte」を導入できる可能性があります。

ジェニオでは、補助金の活用を検討する飲食店に対し、導入前の相談から申請に関するサポートまで伴走します。ITツールの導入が初めての事業者でも安心して相談できる体制を整えています。

■ 会社概要

■ 報道関係者からのお問い合わせ先

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/54723/table/4_1_f9e2fed379dc2b424c95e32efdabc6f9.jpg?v=202606250351 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/54723/table/4_2_607145212195722a9988c7ac267625f8.jpg?v=202606250351 ]

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