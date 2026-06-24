放課後かんげきプログラム～アガット＆アドリアン『ノ.ルムーふたりのバランスー』 from ケベック（カナダ）～(https://rohmtheatrekyoto.jp/join/153018/)

公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団Photo:Thibault Carron

7月18日・19日に上演するコンテンポラリー・サーカス作品、アガット＆アドリアン『ノ.ルムーふたりのバランスー』from ケベック（カナダ）で、13歳以上～18歳以下のみなさまを対象にした特別な「放課後かんげきプログラム」を開催！作品鑑賞に加え、終演後にはアーティストと直接感想をシェアしたり交流したりできる、スペシャルなプログラム！コンテンポラリー・サーカスを見たことが無い人や国際交流に興味のある人、大歓迎！“劇場ってちょっとハードル高い…” なんて思っていたあなたも、きっと新しい発見が待っています。

プレイ！シアター in Summer 2026＜ステージプログラム＞

アガット＆アドリアン『ノ.ルムーふたりのバランスー』 from ケベック（カナダ）

日時：2026年7月18日（土）14:00開演

※アーティストとの交流会は15:30～16:00を予定しています。

会場：ノースホール

チケット料金：800円

※交流会は無料

プログラムの魅力

Photo:Thibault Carron

日本ではめずらしい

「コンテンポラリー・サーカス」

コンテンポラリー・サーカスは、伝統的なサーカスの技術を用いつつ、単なる身体表現だけではなく、演劇やダンスなどの物語性を取り入れたり、社会的なテーマを扱っています。日本ではなかなか観られないジャンルなので、この機会にぜひ！

Photo:Thibault Carron

サーカスの本場、ケベック（カナダ）発の作品!

ケベック州は特にコンテンポラリー・サーカスが盛んで独自のシーンを築いています。世界的に知られている「シルク・ドゥ・ソレイユ」など、高い芸術性をもったアーティストを多く輩出しています。世界レベルのコンテンポラリー・サーカスを劇場で体感してみませんか？

Photo:Thibault Carron

終演後、アーティストと直接交流

「どうやってあの動きをしてるんだろう？」「作品にはどんな意味があるの？」「ケベックはどんなところ？」など、アーティストに直接色んな質問を聞いてみよう！舞台作品の背景や、海外アーティストの考え方や思いに触れられる、とっても貴重な機会です。

※交流の際には通訳が入ります。

募集要項

対象

13歳以上～18歳以下の方

※先着順。定員に達し次第、受付終了。

※公演当日に受付にて年齢が確認できる証明書（学生証、保険証、マイナンバーカード等）をご提示ください。

※チケット料金は当日会場にてお支払いください。

募集人数

定員10名

応募方法

申込フォーム(https://business.form-mailer.jp/fms/fd408deb349080)からお申込みください。

応募締め切り

2026年7月11日（土）23時59分

お問い合わせ

ロームシアター京都 TEL: 075-771-6051（10:00～17:00）

★団体・グループでのご観劇をお考えの方は、お問合せください。

★特別なサポートが必要な方はメールにてお問合せください。

お問合せ先：accessibility★rohmtheatrekyoto.jp

※★は＠に変えてください

件名「放課後かんげきプログラム・アクセシビリティ」

本文「お名前・連絡先・観覧日・希望するサポート・利用人数・付添者の有無」

（上記から必要に応じて抜粋してください）

公演情報(https://rohmtheatrekyoto.jp/event/148367/)

2026年7月18日（土）～ 7月19日（日）

7月18日（土）14:00開演

7月19日（日）13:00開演

会場：ノースホール

上演時間：約60分

チケット料金：全席自由（税込）

おとな：2,000円、こども（18歳以下）：800円、おとな＋こどもペア：2,500円

＜チケット発売中＞

※観劇の推奨年齢：10歳以上（年齢制限はございませんが、暗くなったり静かになる場面があります。目安として10歳以上の方のご鑑賞をおすすめします）。

作品について

「当たり前」にちょっと待った！

強さと優しさにあふれたアクロバットステージ

カナダのケベック州を拠点に活動するアガット＆アドリアンによる『ノ.ルム』は、アクロバティックな技術やダンスを巧みに融合させ、パワフルでコミカルなアクロバットとストーリーテリングの要素を織り交ぜた魅力的なステージ。彼らはハンド・トゥ・ハンドやイカリアン・ゲームといったサーカス技術を駆使し、迫力あるパフォーマンスを披露します。

タイトルの『Normes』とは、フランス語で「きまり」「当たり前」のこと。それに「No」と言ってみよう。というのがこの作品のテーマ。二人の主人公は、協力と対立を繰り返し、舞台を戦いのアリーナのように変えていきます。しかし、関係が進むにつれて固定観念やアーキタイプは次々と崩れ、力や柔軟性を通じて、二人の友情や公平さを求める冒険へと変わります。

このショーが伝えたいメッセージは、体の大きさや性別にとらわれることなく、限界を設けずに自分の夢や目標を追い求めることの大切さです。女性は強くてたくましく、男性もやさしくて脆弱であってもよい。性別に関係なく、人生は自分が選んだ通りに歩んでいける！という希望に満ちたメッセージが込められています。

Photo:Thibault Carron

プロフィール

アガット＆アドリアン｜AGATHE＆ADRIEN

カナダ・ケベックを代表するサーカスカンパニーで経験を積んだのち、社会的・環境的な価値観を「コミッティッド・サーカス（社会的姿勢を持つサーカス）」として表現するため、独立して創作活動を開始したデュオである。これまでに『Branche』『Piece of Mind』『Interact』、そして最新作『ノ.ルム』を発表し、サーカス、コンテンポラリーダンス、パフォーマンスアートを横断する独自のアクロバット言語を発展させてきた。ミニマルな美術、繊細な照明、ダイナミックな身体表現によって、人間関係の揺らぎや役割の流動性を描き、既存の規範や思い込みを解体する作品を生み出している。

[取材のご依頼・本リリースに関するお問合せ先]

ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団） 広報担当：山本、儀三武、山形

電話：075-771-6051（9：00～17：00）

FAX:075-746-3366 E-mail:press@rohmtheatrekyoto.jp

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