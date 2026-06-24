米高級筆記具ブランド【CROSS】からアメリカ建国２５０周年記念商品ほか、新商品を７月に発売

エイティエックス(R)アメリカーナ（6/26（金）先行発売予定 7/1（水）より一般発売 伊勢丹 新宿店 本館6F）

株式会社クロス・オブ・ジャパン

アメリカ建国250周年を記念し、CROSSではアメリカの独立記念と職人技へのオマージュを込めた限定モデル「ATX(R) アメリカーナ 」を発売します。ブルーのPVDコーティングにゴールドトーンPVD装飾を施したデザインには、エッチング加工された星条旗、赤・白・青のセンターリング、そしてクリップに刻まれた「USA 250」のエンブレムが特徴的です。世界で1,776本限定。0001から1,776までの個別のシリアルナンバーが刻印されたこのアニバーサリーコレクションは、ボールペンとローラーボールの両タイプで展開。※ご注意：シリアル番号は選べません。

ルーム アメリカーナ（7月発売予定）

ATX(R) アメリカーナ プルーPVD セレクチップ(R)ローラーボール 29,700円（税込）ATX(R)アメリカーナ プルーPVD ボールペン 27,500円（税込）

ルーム（Cross Lume）コレクションは軽量（Light）の文字遊びで光沢のある光（Light）をラテン語でルーム（Lume）というところから名づけられました。樹脂の光沢と軽さを両方あわせもち、ポリッシュクロームのクリップやリングなどのアクセントがきいています。今回はアメリカの不朽の精神を称えるためにデザインされた半透明のボディが登場し、モダンなデザインと愛国心を表現した要素を融合させています。入れ替えて柄を変えられるデコリフィルが２種類ついた「デコリフィルギフトセット」で星条旗をモチーフにしたレッド、ブルーお好みのカラーを楽しめます。

注意：こちらはシリアルナンバー刻印はございません。

ファウンダリー (ボールペン / 7月上旬発売予定）

ペン本体デコリフィル レッドデコリフィル ブルールーム アメリカーナ デコリフィルギフトセット 11,000円（税込）

ファウンダリーは大胆なダブルセンターリングと洗練された仕上げでCROSSのペンでクラシカルな雰囲気を表現しています。その名前は、かつてCROSSの本拠地であった歴史的なファウンダリービルディングと、長年続く伝統的な工房（ファウンダリー）の意味の両方に敬意を表しています。ちょうど鋳造工房が金属を変化させていくように、このコレクションは現在のライフスタイルに合うように作られた定番モデルです。全6色を発売。各4,400円（税込）

ルーム (ボールペン / 7月上旬発売予定）

ファウンダリー イメージブルーラッカー （NAT0812-5）ボールペンパールホワイト ボールペン（NAT0812-6）上からブラックラッカー ボールペン（NAT0812-2）、メダリスト ボールペン（NAT0812-3）、クローム ボールペン（NAT0812-1）マットブラック ボールペン（NAT0812-4）クローム ボールペン（NAT0812-1）ブラックラッカー ボールペン（NAT0812-2）メダリスト ボールペン（NAT0812-3）マットブラック ボールペン（NAT0812-4）ブルーラッカー （NAT0812-5）ボールペンパールホワイト ボールペン（NAT0812-6）ルーム（Cross Lume）コレクションは軽量（Light）の文字遊びで光沢のある光（Light）をラテン語でルーム（Lume）というところから名づけられました。樹脂の光沢と軽さを両方あわせもち、ポリッシュクロームのクリップやリングなどのアクセントがきいたこのモデルは、ブラック、ホワイト、ディープシーブルーといった永遠の定番カラーに加え、モカやシーフォームグリーンといった鮮やかな新色も登場します。ダブルバンドのセンターリングは、細いクロームバンドと、クロスのロゴが刻印された厚いバンドのコンビネーションで、洗練されアップデートされたディテールを演出します。ルームは、手頃な価格でありながら上質な書き心地を提供し続けます。またクラシカルなスクリュー式キャップを採用してます。全5色 3,300円（税込）ブラック ボールペン（NAT0802-1）上から、ディープシーブルー（NAT0802-3）、ホワイト（NAT0802-2）、ブラック（NAT0802-1）、シーフォームグリーン（NAT0802-5）、モカ（NAT0802-4）すべてボールペンブラック ボールペン（NAT0802-1）ホワイト ボールペン（NAT0802-2)ディープシーブルー ボールペン （NAT0802-３）モカ ボールペン（NAT0802-4）シーフォームグリーン ボールペン（NAT0802-5）