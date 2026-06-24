9割の打ち手でCVR向上の「CROパッケージ」とは？CVR1.27倍のスマ留サイト改善事例を解説｜7/1（水）ウェビナー開催

株式会社セプテーニ

株式会社セプテーニ・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役：神埜 雄一、証券コード：4293）の連結子会社である株式会社セプテーニ（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：清水 雄介 以下「セプテーニ」）は、株式会社リアブロード（以下「リアブロード」）の取締役 兼 COO外山 隆浩氏と株式会社ビービット（以下「ビービット」）UXインテリジェンス事業本部 UXグロース部 副部長生田 啓氏をお招きし、2026年7月1日（水）にウェビナーを開催することをお知らせします。

お申込みはこちら :https://www.septeni.co.jp/seminarevent/20260701/お申込者に後日アーカイブ動画をご案内しています。当日参加できなくても、ぜひお申込みください。

セプテーニと、UX設計のリーディングカンパニーであるビービットが共同提供するCROパッケージは、実施した打ち手の90%でCVR向上を実現し、成功した打ち手においては、CVRが平均で1.3倍改善するなど、確かな再現性を持っています。（※1）

ランディングページ（LP）を起点とした顧客体験の改善においては、これまでの一般的な手法では、LP単体の数値分析に留まることが多く、打ち手が固定化して成果が伸び悩むケースが少なくありませんでした。

しかし、CROパッケージでは、「LPから本体サイトへ遷移したユーザー行動」を横断的・時系列に分析することで、これまでの分析では見落とされがちだった「真の離脱理由」と、成果を伸ばすための「改善の伸びしろ」を特定します。

7月1日(水)開催のウェビナーでは、このCROパッケージを導入し、予約フォームや料金シミュレーションページを改修し、CVRを最大1.27倍（※2）に引き上げた、留学エージェント「スマ留（https://smaryu.com/）」を運営するリアブロードの事例を公開いたします。

リアブロードとビービット、セプテーニの3社が連携することにより、成果につながった分析プロセスとプロジェクトの具体的なステップを詳しく紐解きます。単なる成功談に留まらず、他サイトでも応用できる「再現性のある分析と改善ステップ」をご紹介します。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。



※1：2025年7月～2026年4月におけるCROパッケージの導入企業において、実施した個別施策によってCVRが改善した割合

本件個別施策の改善勝率90%の「CROパッケージ」に関するプレスリリース：

https://www.septeni-holdings.co.jp/news/release/2026/06014286.html

※2：予約フォームCTAボタンの変更による2週間後の成果

セミナー開催概要

お申込みはこちら :https://www.septeni.co.jp/seminarevent/20260701/お申込者に後日アーカイブ動画をご案内しています。当日参加できなくても、ぜひお申込みください。[表: https://prtimes.jp/data/corp/165526/table/11_1_9bef834cd8a8c8100b3d1dd627a3bfe3.jpg?v=202606250251 ]

登壇者

外山 隆浩氏

株式会社リアブロード

取締役 兼 COO

新卒でデジタルマーケティング支援事業を展開する株式会社セプテーニに入社。部署の立ち上げから一貫してSEO事業に従事し、事業責任者として組織を牽引する。同社退職後、デジタル・クリエイティブスタジオである株式会社Sun Asteriskの創業に携わりCMOに就任。2019年より留学エージェント事業を展開する株式会社リアブロードに参画し、主にマーケティング関連全般を管掌する。

生田 啓氏

株式会社ビービット

UXインテリジェンス事業本部 UXグロース部 副部長

京都大学工学部を卒業後、2009年株式会社ビービットに入社。

入社直後からユーザー中心アプローチによるデジタルマーケティング手法の開発や、 金融機関・大手保険企業などへのコンサルティングに携わる。

その後、ソフトウェアを用いたデータマーケティングの支援に軸を移し、広告効果測定ツール「ウェブアンテナ」およびユーザー行動分析ツール「USERGRAM」を通して、700社以上の企業をサポート。セプテーニ社との協業も推進。

鈴木 萌恵

Septeni Japan株式会社

第2営業領域第5営業部1課

2025年にSepteni Japan株式会社に中途入社。前職では大手クレジットカード企業の広告主様のメインフロントを約4年担当し、運用型広告、アフィリエイト広告の領域を横断したプロジェクトディレクションを経験。

セプテーニでは、大手人材サービスやリアブロード様においてメインフロントを担当。一貫してBtoC業界の広告主様を担当し、集客の質にこだわった施策を数多く実行。

お申込みはこちら :https://www.septeni.co.jp/seminarevent/20260701/お申込者に後日アーカイブ動画をご案内しています。当日参加できなくても、ぜひお申込みください。

【本件に関するお問い合わせ】

Septeni Japan株式会社 統合マーケティング領域 セプテーニ×ビービット協業窓口

E-mail：bebit-alliance@septeni.co.jp



■株式会社セプテーニの会社概要

主な事業内容 デジタルマーケティング支援事業

本社所在地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー28F

代表者 代表取締役社長 清水 雄介

会社URL https://www.septeni.co.jp/



■株式会社セプテーニ・ホールディングスの会社概要

主な事業内容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社

本社所在地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー30F

代表者 代表取締役 神埜 雄一

会社URL https://www.septeni-holdings.co.jp/

■株式会社ビービットの会社概要

主な事業内容 UXデザインコンサルティング、SaaS提供

本社所在地 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル10F

代表者 代表取締役社長 遠藤 直紀

会社URL https://www.bebit.co.jp/

■株式会社リアブロードの会社概要

主な事業内容 留学・ワーキングホリデーに関するサポート事業、海外情報提供サービス、イベント・セミナーの企画及び運営、損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務、旅行業法に基づく旅行業、キャリア支援事業（有料職業紹介事業 13-ユ-317882）

英語教育事業

本社所在地 東京都渋谷区代々木2丁目11-17 ラウンドクロス新宿6階

代表者 代表取締役社長 神田 慎

会社URL https://reabroad.co.jp/