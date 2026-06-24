『三ツ矢冷やし和梨』 7月7日から期間限定発売

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 近藤佳代子）は、『三ツ矢冷やし和梨』を7月7日から期間限定で発売します。

『三ツ矢冷やし和梨』は、和梨果汁と国産※和梨エキスを使用した炭酸飲料です。冷やした和梨をかじったようなみずみずしい甘さが楽しめます。従来の製法と比較し、加熱殺菌の温度を下げる「フルーツ引き立て製法」を採用することで果実の味わいをさらに引き立たせました。

※国産はエキスの原料の和梨を指します

パッケージは、和梨のイラストとともに日本の夏を感じさせる花火を描くことで季節感を演出しています。商品名の「冷やし和梨」と「国産和梨エキス使用」の文言を記載し、商品特長を分かりやすく訴求しています。

140年以上続く「三ツ矢」ブランドは“Move your heart.”をブランドパーパスとして掲げ、最も「心を動かす炭酸飲料」であること、最も愛されるサステナブルなブランドであることを目指します。

【商品概要】

商品名：三ツ矢冷やし和梨

容器・容量：PET500ml

希望小売価格：200円(税別)、216円(税込)

品目：炭酸飲料(果汁10％未満)

発売日：7月7日（10月までの販売を予定）

発売地域：全国