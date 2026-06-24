Girls Meet STEM 「地下鉄をつくり、守る土木と建築の仕事を知ろう！」

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、東京の未来を担う中高生女子がSTEM※１（理系）領域で活躍する社員や実際の職場に触れ、将来の可能性を広げる機会を提供するため、２０２６年８月２４日（月）、東京メトロ総合研修訓練センターにて、Girls Meet STEMオフィスツアー「地下鉄をつくり、守る土木と建築の仕事を知ろう！～STEM領域で働く女性社員と交流～」を開催します。

※１「科学：Science」「技術：Technology」「工学：Engineering」「数学：Mathematics」の頭文字。



「Girls Meet STEM」は、公益財団法人山田進太郎D&I財団（所在地：東京都港区、代表理事：山田 進太郎）が展開する中高生女子向けSTEM（理系）領域のツアー型体験プログラムです。

本ツアーでは、STEM領域で働く女性社員との交流会や総合研修訓練センターの見学を通じて、社員の学生時代の経験や地下鉄を支える「土木」と「建築」の仕事を中心に紹介します。

東京メトロをはじめ、鉄道会社には女性が活躍できる多様なフィールドがあり、安心して働ける制度も充実しています。ぜひこの機会に、女性が活躍する現場の雰囲気を体感してください。

募集人数は30名です。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

東京メトロは、今後も誰もが活躍できる社会の実現に向け、DE＆Iの推進に貢献してまいります。

地下鉄をつくり、守る土木と建築の仕事を知ろう！

～STEM領域で働く女性社員と交流～詳細

１ 開催日時

２０２６年８月２４日（月）１３時３０分～１６時００分

（集合時間：１３時００分、集合場所：新木場駅）

２ 開催場所

東京メトロ総合研修訓練センター

（東京都江東区新木場４-４-１５）

３ 内容

（１）STEM領域で働く女性社員との交流会

（２）総合研修訓練センター（模擬駅、トンネル、橋りょう等）の見学

※前回開催時の様子：https://team-metlocal.jp/case-study/644/

４ 参加費

無料

※新木場駅までの往復交通費は参加者負担となります。

※新木場駅から総合研修訓練センターまでは、無料のシャトルバスで移動します。

５ 対象

中学１年生～高校３年生までの戸籍上又は性自認が女性の方

※対象者に関する表記は主催団体の表記に合わせています

６ 定員

３０名

７ 応募方法

以下URLから必要事項をご入力のうえ、ご応募ください。

【応募フォーム】 https://gms.shinfdn.org/tour/gOdJvE0p

８ 応募締切

２０２６年７月２１日（火）１２時００分まで

９ 参加者の決定について

ご参加いただく方には、ご応募時に登録いただいたメールアドレスへご連絡いたします。

※定員を超える応募があった場合は抽選を実施し、結果は７月２７日（月）までにご応募いただいた方全員へご連絡する予定です。

１０ その他

東京メトロは、「Girls Meet STEM」及び東京都が実施する「女子中高生向けオフィスツアー」の両事業に参画しています。同一内容のツアーですが、募集主体により対象や条件が異なる場合があります。

１1 お問い合わせ先

公益財団法人山田進太郎D&I財団 Girls Meet STEM運営事務局https://share.hsforms.com/1KPY926pqSl6HObpYXtBvKwr8gla

【参考】

■「Girls Meet STEM」について

公益財団法人山田進太郎D&I財団が高専や大学、企業・研究機関と協力して実施する、中高生女子向けのSTEM(理系)領域のツアー型体験プログラムです。高専や大学のキャンパス・研究室や企業のオフィスを訪問し、実際のSTEMの現場に触れるとともに、大学生や大学院生や社会人女性との交流を通じて、進学やキャリアへの可能性を広げます。

「Girls Meet STEM」プログラム公式サイト：https://gms.shinfdn.org/