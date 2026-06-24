７月は「愛の血液助け合い運動」月間です！

東京都献血キャンペーン周知用ポスター

東京都では、７月1日から７月31日まで、「愛の血液助け合い運動」を実施します。

血液は人工的に造ることができず、長期間の保存もできません。病気やけがで治療を必要としている方々に、血液製剤を届けるためには多くの方のご協力が欠かせません。

特に10代～20代の献血者数が減少傾向にあり、若い皆さまのご協力をお待ちしています。

安全な血液製剤を安定的に届けるために、皆様の一層のご協力をお願いいたします。

※この運動は厚生労働省、都道府県及び日本赤十字社により全国一斉に行われます。

１ キャンペーンの実施内容

（１）献血キャンペーン周知用ポスターの掲出

（掲出先：区市町村及び学校等、都営地下鉄全線車内広告）

ポスターは東京都保健医療局のホームページからご覧いただけます。

東京都保健医療局ホームページ :https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/k_isyoku/promotion

（２）企業と連携した普及啓発

東京都と連携して献血推進に取り組んでいる企業９社において、社内で献血に関するポスターの掲示、チラシ・リーフレット等の配布や社員向けメール・社内報等により、社員への協力を呼びかけます。

また、一部の企業では、企業のホームページにて本キャンペーンのPRをしていただきます。

【協力企業一覧】

損害保険ジャパン株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

住友生命保険相互会社

明治安田生命保険相互会社

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

株式会社JTB

日本生命保険相互会社

FC東京（東京フットボールクラブ株式会社）

大塚製薬株式会社

（３）献血功労者へ贈呈する「厚生労働大臣表彰状及び感謝状」及び「東京都知事感謝状」の受賞者を決定

長きにわたり献血運動の推進に積極的に協力してくださった会社や地域組織等に対し、表彰状や感謝状を贈呈するため、受賞者を決定します。

（４）都庁舎で献血を実施します

７月28日から７月31日までの4日間は、都庁第二本庁舎1階にある「第二本庁舎ホール」でも献血を実施（※）します。是非、ご協力をお願いします。

（※）体重50kg以上の方を対象とした400ｍＬ献血（所要時間：約40分）を受け付けます。

２ 献血へのご協力をお願いします！

（１）都内12か所の常設の献血ルーム、献血バス等で献血できます。

（２）事前予約にご協力をお願いいたします。

ご予約は献血Web会員サービス「ラブラッド」（アプリでの利用も可）や各献血ルームへの電話連絡により行うことができます。

詳細は、東京都赤十字血液センターホームページをご確認ください。

東京都赤十字血液センターホームページ :https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/tokyo/

（３）安定的に血液製剤をお届けするためには、１年を通じて日々偏りなく献血にご協力いただく必要があります。

土日と比較して、平日の献血者数は少ないため、可能な方は平日の献血にご協力をお願いします。

（４）東京都赤十字血液センターでは、都内で各種キャンペーンを実施しています。

詳細は東京都赤十字血液センターのホームページからご確認いただけます。

都内献血キャンペーン一覧 :https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/tokyo/2024/02/2024220.html

都内献血ルームマップ