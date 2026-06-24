年間お問い合わせ圧倒的No１！（※）熱烈なファン多数の『パインぱん』が今年も発売

フジパン株式会社

フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、ドライパインの甘酸っぱさが魅力の『パインぱん』を２０２６年７月１日（水）より期間限定販売いたします。『パインぱん』の販売は２００５年から始まり、今年で１８回目になり、フジパンの夏の風物詩としてお客様からご愛顧をいただいています。

■お客様からのお問い合わせ殺到、SNSでも大反響！

パインぱんの販売店に関するお問い合わせは、他の商品を差し置いて最も多く、昨年も約７０％（※）の割合を占めました。まとめ買いする熱いファンも多くいらっしゃり、人気の高さがうかがえます。

また、SNSでも大きな反響をいただいており、毎年多くのお客様から“発売を楽しみにしている”というお声をお寄せいただいています。

※２０２５年７月集計

■過去最高の出荷量！毎年おいしさを追求するパインぱん

パインぱんは昨年、出荷数量が過去最高を記録しました。商品の持ち味を大切にしながら毎年改良を重ね、おいしさを追い求めています。今年は生地をよりしっとりした仕立てにし、食感を良くしました。

■パインぱんグッズが抽選で当たるSNSキャンペーン実施！

フジパン公式X：パインぱんで南国バカンス キャンペーン

・当選者数：１０名様

・景品：クリアサコッシュ

・期間：２０２６年７月１３日（月）～７月２４日（金）

・参加条件：１.フジパン公式Xをフォロー

２.パインぱんの推しポイントを入力して引用リポスト

・アカウント：フジパン公式X @neobata_fujipan

■商品概要

パインぱん

ドライパイン入りの、パインの味わい楽しめるコッペパン

【価格】オープン価格

【販売地域】全国（北海道・沖縄を除く）

【販売店】スーパー、ドラッグストア等

【JANコード】４９０２４１０-２５６４５８

■フジパン株式会社 会社概要

【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）

【設立】 ２００６年７月３日

【資本金】４億円

【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売

フジパン公式Webサイト :https://www.fujipan.co.jp/フジパン公式X :https://x.com/neobata_fujipanフジパン公式Instagram :https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan