AI時代のSNSマーケ新戦略とは？DCXforce CSO・天野彬主宰の「NSI」がレポートを発表

株式会社DCXforce

株式会社DCXforce（代表取締役社長：新宅央）は、同社執行役員 CSO・天野彬が主宰するシンクタンク「New Strategy Institute by DCXforce（以下、NSI）」を設立し、ウェブサイトおよび第一弾リサーチレポート「ファン資本の再設計--AI時代のSNSマーケティングを、運用から資本形成へ」を2026年6月24日より公開いたしました。

New Strategy Institute by DCXforceウェブサイト

本レポートは、CMO・経営企画・ブランド責任者、そして「SNS投資の中長期的な意味を経営層に説明したい」と考えるマーケティング責任者に向けて書かれています。既存の運用から一歩踏み込んだ投資対効果を、事業視点で捉え直すためのフレームワークを含みます。レポートはHTMLで一読いただくかたちで作成していますが、フォームからお申し込みの方にはPDF版も配布いたします。ぜひご活用ください。

レポート表紙レポート Executive Summary

NSIウェブサイトURL：https://nsi.dcxforce.co.jp/

第一弾リサーチレポート：https://nsi.dcxforce.co.jp/reports/001

【背景と問題意識】

SNSマーケティングの「常識」が機能しなくなりつつあります。

エンゲージメント率の構造的な低下、生成AIによる情報流通の変容、コンテンツの過飽和--企業のSNS担当者やマーケターは、「正しい戦術」を積み上げても成果が出ない現実に直面しています。

問題の本質は、SNS運用を「施策の問題」として扱い続けていることにあるのではないでしょうか。問われるべきは戦術ではなく、企業がファンとの間に積み上げてきた「関係性の資本」をどう設計するか、という上流の戦略的な視点だと考えます。

【NSI設立にあたってのミッション】

NSI（New Strategy Institute by DCXforce）は、企業のDX/CXにかかわる戦略を深め、更新するためのシンクタンクとして、DCXforce CSO・天野彬が主宰する形で設立されました。

ミッションは「事業価値を蓄積するための戦略を再設計する、ファイナンスからナラティブまで。」

リサーチレポートの発信、ニュースレターの配信、セミナーの開催、ポッドキャスト等を通じて、マーケティング・ブランド戦略・AIなどの先端テクノロジー・ファイナンスの交差点における知見を発信。コンサルティングの上流から実装伴走まで一気通貫で関与するDCXforceの「知的エンジン」として機能します。

Founding Director・天野彬について

1986年生まれ。東京大学大学院学際情報学府修士課程修了（M.A.）の後、2012年電通入社。SNSを中心としたデジタルマーケティング分野の研究開発・戦略コンサルティングを牽引。2026年4月より現職の株式会社DCXforce 執行役員CSO就任。著書は『新世代のビジネスはスマホの中から生まれる』『SNS変遷史』『シェアしたがる心理』『情報メディア白書（共著）』『広告白書（共著）』など多数。日本経済新聞電子版Think! エキスパートコメンテーター、日本広告学会理事、明治学院大学社会学部非常勤講師、Forbes JAPAN オフィシャルコラムニストなどを務める。

【第一弾レポートについて】

タイトルは「ファン資本の再設計--AI時代にあるべきSNSマーケティングとは？」。

本レポートでは、AI時代のSNSマーケティングを再設計するための独自概念「Fandomain Capital（ファンドメイン・キャピタル）」を提唱します。このキーワードは、Fandom（ファンダム）とDomain（領域・領地）を掛け合わせたNSIの造語です。ブランドがファンダムやファンのナラティブの中に築く文化的な領域を、経営資本として捉えようというものです。

ロバート・パットナムが提唱した「ソーシャルキャピタル」と同様に、信頼・共鳴・誠実さの積み重ねという双方向的な価値の蓄積によって育つものです。そして、Fandomain Capitalは下記のような三つの事業効果に転換されると考えます。

- 【Growth】顧客生涯価値（LTV）の向上- 【Resilience】企業価値毀損への耐性- 【Discoverability】AIによる推奨・参照獲得

NSIは、その概念の実装モデルとして「Fandomain Capital Loop」を独自設計。PESO構造（外環）と生活者のブランド好意変容プロセス（内環）の二重環により、関係性資本の循環メカニズムを可視化しています。

詳細はレポート本文をご覧ください。

【レポート章立て（概要）】

- Chapter 1：SNSマーケティングの現在地--定石の整理と、その限界

- Chapter 2：AIがゲームを変える--情報環境の構造的転換

- Chapter 3：Fandomin Capitalの設計 --ブランドの領地をいかに築くか

- Chapter 4：Fandomin Capitalをどう測るか--蓄積を観測するための5つの診断軸

- Chapter 5：【結論】SNSマーケティングは、運用の問題ではなく経営の問題だ。

- Column：なぜ「わかっているのにできない」のか--企業規模で異なる構造問題と、共通の出口

- Column：炎上はなぜ企業価値を毀損するのか――ナラティブ毀損がもたらす将来キャッシュフロー低下、そして割引率上昇への悪影響

- Column：なぜ、ループ構造でなければならないのか

Chapter2（抜粋）Chapter3（抜粋）

Chapter4（抜粋）Column

レポートはHTMLウェブ形式で公開し、PDF版レポートとFramework Kit（Fandomin Capital Loop 図解・Summary・診断リスト）のダウンロードを提供します。

【今後の展開、問い合わせ先について】

NSIでは、本レポートをもとにしたセミナーの開催、ポッドキャストの配信を順次展開していきます。ぜひ本レポートをきっかけに、さまざまなパートナーの皆様とのご協業を発展させていきたいと考えております。お問い合わせは下記NSIのウェブサイトよりお願いいたします。

▼ Founding Director・天野彬 コメント

「NSIが見据えるのは、その名の通り「戦略」の高度化です。広告・プロモーション業界では矮小化されがちなその言葉の真価を深掘りしていきたいと考えています。今回の取り組みの核心は『ブランドを資本化する』という発想です。ファイナンスとマーケティングを接続し、売上や利益といったPL面はもちろん、事業・ブランドの資産価値といったBS面にも届くことを企図します。DXやCXの実践知と接続し、2027年の有価証券報告書における『非財務情報』開示義務化の流れも見据えつつ、ブランドという無形資産を可視化・査定するための指標やフレームを提示していきたい。それを通じて、成長の伸びしろと"きちんと儲かる仕組み"を推進し資本としての活用を最大化するための『Brand Capital Strategy』を確立させたいと思います。まずはそのための第一弾となるレポートをお届けいたします。」

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■ New Strategy Institute by DCXforce（NSI）概要

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名称：New Strategy Institute by DCXforce（NSI）

設立：2026年6月

主宰：天野彬（DCXforce 執行役員 CSO）

URL：https://nsi.dcxforce.co.jp

ミッション：事業価値を蓄積するための戦略を再設計する、ファイナンスからナラティブまで。

事業内容：リサーチレポート発信、セミナー開催、ポッドキャスト配信、企業向けコンサルティング

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■ 株式会社DCXforce概要

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会社名：株式会社DCXforce

代表取締役社長：新宅 央

設立：2022年7月1日

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂五丁目4番15号 ARAプレイス赤坂 5階

URL：https://dcxforce.co.jp

事業内容：デジタルカスタマーエクスペリエンス（DCX）の戦略設計から実行最適化までを一気通貫で支援