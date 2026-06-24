ワールドインワーカーの飲食店特化型eラーニングサービス「NIMON（ニモン）」を株式会社玉が本格導入

ワールドインワーカー株式会社

クックビズ株式会社のグループ会社で、国内特定技能外国人の紹介・登録支援に強みを持つワールドインワーカー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藪ノ 賢次、以下 ワールドインワーカー）は、ラーメン・つけめん店を展開する株式会社 玉（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：玉川 正視、以下 玉）の外国人材の社員における特定技能2号へのキャリアアップを支援するため、飲食業界に特化したeラーニングサービス「NIMON（ニモン）」を導入し、本格的な運用を開始いたしました。

ワールドインワーカーは、外国人材の紹介からその後の支援にいたるまで一貫したサポートを行い、玉の特定技能1号社員が安心して働ける環境を共に整えてまいりました。

この度、さらなるステップアップを目指す外国人材に向けて飲食店特化型eラーニングサービス「NIMON」を導入し、玉は次世代の店舗運営を担う人材の育成を目指します。

■ 「NIMON」導入の背景と経緯

2026年4月に発表された特定技能外食業分野の受入れ停止措置や、特定技能2号試験制度の「CBT方式（通年開催）」への移行に伴い、外国人雇用の環境は大きな転換期を迎えています。これまで年3回に限られていた2号試験が随時受験可能となったことで、企業側は計画的な教育を行いやすくなりました。その一方で、在留期限（5年）を意識する1号社員からは「2号を取得し、日本で長期的に働き続けたい」という要望が急速に高まっています。

玉においても、優秀な外国人材の社員が期限を迎えて帰国してしまうことを防ぎ、長期的に活躍できる環境を整備することが課題となっていました。2号へのキャリアアップは長期就労を可能にする重要なステップですが、2号試験はレベルが高く、企業としての教育サポートが不可欠です。玉ではこのような状況を受け、計画的に2号試験に挑戦できる学習環境の整備を進めています。

「NIMON」の選定理由としては、対象者が隙間時間に主体的に学べる手軽さに加え、企業側が誰が、どこまで講座を受講し理解しているかをリアルタイムに把握できる点です。これまでは、2号へ引き上げたいタイミングと年3回の試験時期が合致しないという課題がありました。今後は、試験の通年開催に伴い「NIMON」を活用することで、受講履歴の可視化に基づいた計画的な育成が可能となります。これにより、現場での日常的な声掛けやコミュニケーションのきっかけが生まれ、組織全体で1人ひとりのステップアップを目指せるサポート体制が構築できることから、今回の導入にいたりました。

玉の店舗で活躍する特定技能1号の社員株式会社玉 人事部 小松 丈二様より

「ワールドインワーカーのサービス利用を決めた一番の理由は、在籍している外国人材の社員に対して、担当者の方々が熱意を持ち、親身に対応してくださる点にあります。定期的にお会いし、手厚いサポートの数々に助けられております。

現在、私たちは外国人材の社員を今後の出店拡大を支える「未来の店長」として育成しています。当社の採用・育成戦略は、国籍を問わず、意欲ある社員が店長へキャリアアップできる環境を作ることです。彼らが「NIMON」を活用して積極的に店舗運営の座学やスキルを吸収していく姿は、他の社員にとっても非常に良い刺激になり、社内全体に新たなシナジーを生み出す、最高の切磋琢磨の環境になると確信しています。」

■ 株式会社 玉（ぎょく）の概要



会社名：株式会社 玉

本部住所：神奈川県川崎市川崎区小川町14-2

代表者：代表取締役 玉川 正視

事業内容： ラーメン・つけめん店の運営

企業URL：https://www.gyoku.co.jp/

■飲食店特化型eラーニングサービス「NIMON（ニモン）」について

「教え続けなくても、現場で育つ仕組み」をコンセプトに、ワールドインワーカーが提供する教育コンテンツです。

- 現場目線のコンテンツ： 飲食店の日常業務に即したリアルな課題を解決。- やさしい日本語： N3相当の日本語レベルで理解できる動画学習。- 伴走型サポート： 登録支援とセットで、学習状況のフォローや定期面談を実施。NIMONの詳細はこちら

https://wiw.co.jp/nimon/(https://wiw.co.jp/nimon/)

会社概要

食領域に特化したクックビズ株式会社のグループ会社として、特定技能外国人材サービスを展開しています。特に国内在住の即戦力人材（特定技能資格者、技能実習修了生、留学生等）の紹介・支援に強みを持っており、企業のニーズに合わせ精度の高いマッチングを実現。ビザ申請の手続きから入社後の定着支援までをワンストップで提供し、外食業界の人材不足解消と安定的な雇用を支援しています。

［HP］https://wiw.co.jp/(https://wiw.co.jp/)

［本社］東京都中央区八丁堀2-26-9 八丁堀グランデビルディング5階

［代表者］代表取締役社長 藪ノ 賢次

［事業内容］特定技能外国人の登録支援機関・人材紹介業