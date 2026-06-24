BtoB企業500名調査、主要コンテンツの8割超で生成AI活用も「独自性の確保」に課題

株式会社ITコミュニケーションズ

株式会社ITコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：加藤 浩志）は、B2Bマーケティング株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：堀首 裕芳）と共同で、BtoB企業の広報・マーケティング・営業企画業務に携わる担当者500名を対象とした「コンテンツ制作における生成AIの“活用深度”に関する実態調査2026」を2026年4月に実施し、調査レポートを公開いたしました。

生成AIが実務に浸透する一方、現場では業務効率のみならず「正確性・専門性・独自性」の確保が課題となっています。本調査は生成AI活用の実態を通して、より効果的で生産性の高いマーケティング活動に向けたヒントや、人が担うべき領域を明らかにしています。

生成AI活用は上流工程で約6割に到達、情報収集・企画での活用が先行

コンテンツ制作の各工程における生成AIの活用状況を見ると、情報収集・リサーチでは59.8%、企画立案では60.2%が中心的または補助的に活用していることが分かりました。

また、原稿作成・編集やデザイン工程においても一定程度の活用が見られる一方で、コーディングや効果測定などの工程では相対的に活用割合が低い傾向にあります。このように、生成AIは特に情報収集や企画立案といった上流工程において活用が進んでおり、壁打ちやたたき台作成といった用途を中心に浸透していることが明らかになりました。

Q：あなたが直近で関与したコンテンツ制作の各工程において、生成AIをどのような位置づけで利用しましたか？

各工程で8割超が作業時間の短縮を実感、コンテンツ制作の効率化が進展

生成AIの活用によるコンテンツ制作の各工程における「作業時間」の変化を見ると、すべての工程において「短縮した（大幅・やや・わずか）」と回答した割合が8割を超えていることが分かりました。特に、情報収集・リサーチや企画立案といった上流工程では短縮の実感が高く、効率化が先行して進んでいる傾向が見られます。

一方で、原稿作成・編集やデザイン、コーディング、校正・レビュー、効果測定といった工程においても一定の短縮効果は確認されるものの、工程によっては「変化なし」や「増加」といった回答も一定割合存在しており、すべての業務が一律に効率化されているわけではないことも示唆されます。

Q：生成AIの活用により、コンテンツ制作における各工程の「作業時間」の変化は？

独自性・専門性の源泉は「社内知見」と「自社データ」、生成AIは補完的役割にとどまる

コンテンツ制作において「独自性・専門性・信頼性の向上に役立った」と感じる情報源を尋ねたところ、「社内の専門家による知見・ノウハウ（42.0%）」が最多となりました。 続いて、「自社独自のデータ・調査結果（34.2%）」が上位に挙がり、企業内に蓄積された知見や一次情報が重要な役割を果たしていることが明らかになりました。 一方で、「生成AIによるアウトプット」は24.7%にとどまり、独自性や専門性の観点では補完的な位置づけにあることがうかがえます。

Q：あなたが関与したコンテンツ制作において【独自性・専門性・信頼性の向上に役立った】と感じる情報源をすべてお選びください。

なお、本レポートでは上記項目のほか、以下のような観点についても実態を明らかにしています。

● 生成AIを導入したことによる、アウトプットの「品質」に対する満足度

● 専門性や独自性、情報の信頼性を高めるために寄与した情報リソース

● 制作した各コンテンツにおける、一次情報の収集および反映状況

● 一次情報をコンテンツ制作の工程へ組み込む際に直面する実務上の障壁

【調査概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/12589/table/36_1_8b0e6c19b2ddb2cc7ac1784854c46d79.jpg?v=202606250151 ]

調査レポートダウンロード（無料）

調査レポートには、本ページでご紹介した内容のほか、回答者の具体的な属性や、生成AI導入によるアウトプットの「品質」に対する満足度、一次情報をコンテンツ制作に組み込む際の実務上の障壁、考察の詳細など様々な情報を記載しています。

無料で公開していますので、ぜひ下記ボタンよりダウンロードし、貴社のマーケティング活動にお役立てください。

調査レポートを読む :https://www.it-comm.co.jp/form/survey_ai_utilization-depth_2026

本件に関するお問い合わせ先

本レポートに記載された内容、あるいは各社のサービスにご興味をお持ちいただけましたら、下記よりお問い合わせください。

株式会社ITコミュニケーションズ

URL：https://www.it-comm.co.jp/inquiry

B2Bマーケティング株式会社

URL：https://b2b-marketing.co.jp/contact/

会社概要

株式会社ITコミュニケーションズ

・設立：2007年4月

・資本金：6,000万円

・本社所在地：東京都千代田区神田錦町3-20 錦町トラッドスクエア 7階

・代表者：代表取締役社長 加藤 浩志

・事業内容：リードジェネレーション支援、リードナーチャリング支援、データ活用支援、オンライン広告、イベント・セミナー支援、コンテンツ制作、オウンドメディア運営、MA運用支援など

・URL：https://www.it-comm.co.jp/

B2Bマーケティング株式会社

・設立：2011年7月

・資本金：800万円

・本社所在地：東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F

・代表者：代表取締役 堀首裕芳

・事業内容：BtoB向けマーケティング＆営業コンサルティング、CRM/MA/SFA導入・活用支援、コンテンツ企画・制作（ホワイトペーパー/調査レポート、事例コンテンツ、SEO記事・コラムなど）

・URL：https://b2b-marketing.co.jp/