クラセアスールの新たな歴史を刻む文化と建築のランドマーク。テキーラを通じてメキシコ文化の豊かさを世界へ伝えるブランドの最高峰の拠点 「La Hacienda（ラ・アシエンダ）」5月22日（金）オープン

Clase Azul Asia株式会社

メキシコ発のラグジュアリーテキーラブランド「クラセアスール」は、ブランドのアイデンティティと長期的なビジョンを具現化した「La Hacienda（ラ・アシエンダ）」を5月22日（金）にオープンしたことを発表いたします。

東京ドーム約4個分の広さを誇る「La Hacienda（ラ・アシエンダ）」

10年以上の歳月をかけて構想・開発され、独自に実現されたLa Hacienda（ラ・アシエンダ）は、単なる物理的な施設ではなく、ブランドの理念を体現する“精神的な故郷”でもあります。メキシコへの深い敬意と献身に根ざした没入型の文化的ランドマークです。

La Hacienda（ラ・アシエンダ）は、メキシコ第二の都市であるグアダラハラから車でわずか1時間、クラセアスールの生誕地であるハリスコ州ロス・アルトス地区の東京ドーム約4個分（50エーカー以上）の広大な火山性の土地に建設されました。ここでは、すべての要素がメキシコの大地と結びついています。テキーラの原料となるアガベ、デキャンタ（ボトル）を形作る粘土、そして建築を構成する素材に至るまで、すべてメキシコで誕生しています。

La Hacienda（ラ・アシエンダ）は単なるホスピタリティ施設ではありません。メキシコの文化的・経済的未来への長期的な投資でもあります。メキシコ人建築家や職人、クリエイターたちとの協働によって生み出され、雇用機会の創出、伝統文化の継承、そしてデザイン・クラフトマンシップ・スピリッツ産業におけるメキシコの世界的地位の強化にも繋がっています。

創業者兼CEOのアルトゥーロ・ロメリは次のように語っています。

「私たちにとって、ここは単なる観光地ではなく、感謝を捧げるための場所です。La Hacienda（ラ・アシエンダ）は、私たちの活動を可能にしてくれる土地と人々への深い感謝の表れです。ここにあるすべての要素はメキシコから生まれ、すべての決断は私たちにすべてを与えてくれたメキシコへの敬意と還元を目的として行われました。」

ブランドの世界観を体験する没入型ジャーニー

創業者兼CEOのアルトゥーロ・ロメリ初めて一般公開されるクラセアスールの製造工程

「ブランドの心臓が最も力強く鼓動する場所」として構想されたLa Hacienda（ラ・アシエンダ）では、来訪者はクラセアスールの世界観をこれまでにない形で体験できます。体験は敷地内を巡る綿密に設計された旅（ジャーニー）として展開され、それぞれの空間をひとつずつ順を追って訪れることで発見の喜びを体感します。すべての空間は有機的につながっており、来訪者は歩みを進めるごとにブランドの物語をより深く理解していきます。

初めて一般公開される製造工程では、ブルーアガベがテキーラへと生まれ変わる過程や、デキャンタが制作される工程を、五感を刺激する体験を通じて学ぶことができます。

5つの建築家チームによる文化的な建築プロジェクト

主な体験内容- ウェルカム・パビリオン： カクテルや軽食でゲストを迎えるスタート地点- ビジターセンター： 伝統的なアシエンダ（大農園邸宅）の母屋を現代的に再解釈した建築とともに、「The Evolution of Clase Azul（クラセアスールの進化）」と題されたブランドの歴史を展示- インスピレーション・ホール： プロジェクションマッピング、音響、彫刻でメキシコの土地・伝統・人々とのつながりを表現- 蒸留所＆陶器工房：アガベの加熱・石臼での粉砕・蒸留工程とともに、職人が行う粘土からの成形・美しいデキャンタに仕上げられるまでの手作業による仕上げなど通常は見ることのできない製造現場を目の前で初公開- 瓶詰め施設＆アイコン・セラー： 製品化されていく工程を見学とともに、何千もの熟成樽が並ぶセラーで、クラセアスールを代表する希少なテキーラをテイスティング- ブティック：限定版デキャンタを販売- レストラン「OYA（オヤ）」： メキシコ料理の歴史からインスピレーションを得た特別メニューを堪能。目の前に広がるアガベ畑の絶景を眺めながら食事を堪能5つの建築家たちが1つのチームとなり共同設計によって実現

La Hacienda（ラ・アシエンダ）は体験施設であると同時に、重要な建築プロジェクトでもあります。

以下の国内外で高い評価を受けている主にメキシコを中心とした建築事務所との共同設計によって実現しました。

Atelier ARS(https://www.atelierars.com/)（メキシコ・ハリスコ州グアダラハラ）

Elias Rizo Arquitectos(https://www.eliasrizo.com/)（メキシコ・ハリスコ州グアダラハラ）

Estudio Macias Peredo(https://emparquitectos.com/)（メキシコ・ハリスコ州グアダラハラ）

Tacher Arquitectos(https://tacherarquitectos.com/)（メキシコ・メキシコシティ））

Huber Design Studio(https://www.huber.design/)（アメリカ）

各設計事務所が敷地内の異なる施設を担当しながらも、緊密な対話を通じて統一された建築を実現しました。建物は火山岩や敷地由来の土を用いて建設され、自然地形の景観を尊重する形で設計されています。

2つの予約制「没入型体験プログラム」

「Discover」と「Live」2つの体験プログラム

開業当初は、1グループ最大10名まで参加可能な2種類の体験プログラムを提供します。

予約は公式ウェブサイトにて受け付けています。

Discover

所要時間：約4.5時間

料金：280米ドル

ラ・アシエンダ全体ツアーを含む

Live

所要時間：約7時間

料金：600米ドル

ラ・アシエンダ全体ツアー

レストラン「OYA」での6品コース・ペアリング体験付き

La Hacienda（ラ・アシエンダ）限定コレクション

La Hacienda（ラ・アシエンダ）ブティックのみで購入できる限定コレクションとして、La Hacienda（ラ・アシエンダ）の位置するハリスコ州ロス・アルトス地区の火山性の土地にインスパイアされたコレクションを販売いたします。

商品名：Clase Azul La Hacienda Jalisco（クラセアスール ラ・アシエンダ・ハリスコ）

価格：8,700 メキシカンペソ（約83,000円）

クラセアスールの新たな展開

Clase Azul La Hacienda Jalisco（クラセアスール ラ・アシエンダ・ハリスコ）

La Hacienda（ラ・アシエンダ）の開業は、2026年2月にメキシコシティにオープンしたブランドホーム「Casa de los Leones（カサ・デ・ロス・レオネス） 」 に続くものです。クラセアスールは、テキーラブランドの枠を超え、文化・体験・国際的対話を創出する没入型空間を創出するビジョンを推進しています。

2026年2月にメキシコシティにオープンしたブランドホーム「Casa de los Leones（カサ・デ・ロス・レオネス） 」

La Hacienda（ラ・アシエンダ）について

La Hacienda（ラ・アシエンダ）は、単なるラグジュアリー体験施設ではなく、「本物であること」「明確な目的を持つこと」「土地への揺るぎない敬意」を軸にした、新たな世界基準の存在です。



La Hacienda（ラ・アシエンダ）公式ウェブサイト：

https://claseazul.com/experiences/la-hacienda/

La Hacienda（ラ・アシエンダ）紹介ムービー：

https://youtu.be/TsQ6ov5yZtM?si=3Q-D1ox7nQruj0k_

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TsQ6ov5yZtM ]

La Hacienda（ラ・アシエンダ）紹介ムービー

【クラスアスールについて】

クラセアスールは、テキーラやメスカルを通じてメキシコの美しさと伝統の真価を伝え、世界中の人々のライフスタイルを彩るメキシコ発のラグジュアリーブランドです。私たちはクラフツマンシップを軸に、唯一無二の創造を世界へ広げています。

【会社概要】

会社名：クラセアスールアジア株式会社

公式Website：https://www.claseazulasia.com

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/claseazulofficial_jp/