【才能募集】この画像で爆笑取れる人いる？第一回「こんびーちゃん画像大喜利」を開催！

株式会社コンビーズ

メール配信システムを提供する株式会社コンビーズは、2026年6月24日（水）より、同社の公式X（旧Twitter）アカウントにて参加型の大喜利企画を開始した。



今回の企画は、ミツバチの姿をした同社の公式キャラクター「こんびーちゃん」が写った画像に対してひとことを添える「画像でひとこと大喜利」だ。

第一回「こんびーちゃん画像大喜利」お題画像

「画像でひとこと」大喜利とは、特定の画像の一場面に対して、キャラクターのセリフや状況を面白おかしく言語化して投稿する参加型企画である。

想像力を膨らませてインパクトのある回答を生み出し、他の参加者と共有を楽しむことがこの企画の醍醐味となっている。

同社は「面白い発想や素敵なアイデアを見つけたら、ぜひ気軽に『いいね』やリプライをして、みんなでワイワイ楽しんでほしい」と呼びかけており、公式自らがユーザー同士の交流を積極的に後押ししている。

期間中に投稿された作品は、コンビーズ公式アカウントでも随時リポストされる予定だ。

「伝えたい人のために、つくる」を企業理念に掲げる同社。

本企画は、ユーザー自身の中に眠る豊かな発想やアイデアを言葉にして発信し、それが誰かに届く喜びを体感してもらうことを目的として実施される。

スケジュール

募集期間：2026年6月24日（水）～2026年7月8日（水）

参加方法

対象の募集ポスト（https://x.com/combz_official/status/2069637329992790413?s=20）に対し「引用リポスト（引用RP）」でお題に対する回答を投稿

留意事項

非公開アカウントからの投稿は確認ができないため対象外となる。

公序良俗に反する内容や、テーマに著しくそぐわない投稿については、同社の判断により紹介を見送る場合がある。

著作権の扱いについて

※以下、同社発表の応募規約より引用

応募作品の著作権は応募者に帰属します。

応募者は、株式会社コンビーズに対し、応募作品を当社ホームページ、SNS、印刷物、展示会、広報活動その他当社の事業に関連する媒体において、無償かつ非独占的に利用する権利を許諾するものとします。

当社は、応募作品を利用する際に、応募者の氏名またはペンネームを表示する場合があります。

応募者は、応募作品が第三者の著作権その他の権利を侵害しないことを保証するものとします。

会社情報

社名：株式会社コンビーズ / Combeez Inc.

所在地：〒150-6145 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア

代表取締役：山崎 祐一郎

設立：2002年

事業内容：メール配信ツール「コンビーズメール」「コンビーズメールプラス」「コンビーズメールライト」の販売