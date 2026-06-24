「コトブキヤくじ『ドリームクラブ』シリーズ ～Pure☆summer～」好評販売中！

写真拡大 (全20枚)

株式会社壽屋

株式会社壽屋（本社：東京都立川市／代表取締役社長：清水一行）が展開するオンラインくじサービス「コトブキヤくじ」にて好評販売中の「コトブキヤくじ 『ドリームクラブ』シリーズ ～Pure☆summer～」についてお知らせします。



コトブキヤくじに『ドリームクラブ』シリーズが登場！





コスチューム「ヴィーナス」姿のホストガールや、思い出のメールやデート写真を使用した豪華景品が多数ラインナップされた、はずれなしのオンラインくじです♪








S賞のBIGアクリルスタンドとA賞のアクリルスタンドは、お好きなホストガールを選べる嬉しい仕様！


30連セットを購入するとS賞が1個確定します！




賞品紹介


【S賞】


S賞一覧



















S賞は13種がラインナップ。


コスチューム「ヴィーナス」姿がまぶしいホストガールたちのBIGアクリルスタンドです！


高さ最大25cmもの大ボリュームで、あなたのお宅を彩ります！



【A賞】


A賞一覧



















A賞は13種がラインナップ。


ビーチに沈む夕焼けを思わせるデザインが、たそがれ気分を呼び起こしますね♪



【B賞】


B賞一覧

















B賞は13種がラインナップ。


ホストガールからの思い出のメールがアクリルキーホルダーになりました！


可読性にこだわった結果、約6cm×8cmとアクリルキーホルダーとしてはかなり大きめサイズに仕上がりました。



【C賞】



C賞一覧



















C賞は13種がラインナップ。


ポストカードサイズのカードが2枚セットになっています。


ホストガールたちの様々な表情を収めた、心ときめくカードです。



【D賞】



D賞一覧




D賞は53mm角のスクエア缶バッジ。


シンプルながらも強い作品愛をアピールできるロゴデザイン2種を加えた全15種をご用意いたしました。




特典情報




5連セット、10連セット、30連セットを購入すると、ランダムで「フォト風カード」をプレゼント！


ご購入期間によって、当選するフォト風カードの絵柄が異なります。


また、30連セットはS賞が1個確定で当選します。





5連キャンペーン

5連セットを購入すると、フォト風カードをランダムで1枚プレゼント！


ご購入期間によって、当選するフォト風カードの絵柄が異なります。



<第一弾> 6/9（火）12:00～6/26（金）11:59


亜麻音・みお・雪・玲香・魅杏・るい・理保



<第二弾> 6/26（金）12:00～7/12（日）23:59


ナオ、魔璃、アイリ、遙華、あすか、ノノノ







10連キャンペーン

10連セットを購入すると、フォト風カードをランダムで2枚プレゼント！


ご購入期間によって、当選するフォト風カードの絵柄が異なります。



<第一弾> 6/9（火）12:00～6/26（金）11:59


亜麻音・みお・雪・玲香・魅杏・るい・理保



<第二弾> 6/26（金）12:00～7/12（日）23:59


ナオ、魔璃、アイリ、遙華、あすか、ノノノ







30連キャンペーン

30連セットを購入すると、S賞1個確定当選＋フォト風カードをランダムで6枚プレゼント！


ご購入期間によって、当選するフォト風カードの絵柄が異なります。



<第一弾> 6/9（火）12:00～6/26（金）11:59


亜麻音・みお・雪・玲香・魅杏・るい・理保



<第二弾> 6/26（金）12:00～7/12（日）23:59


ナオ、魔璃、アイリ、遙華、あすか、ノノノ






商品概要


商品名：コトブキヤくじ 『ドリームクラブ』シリーズ ～Pure☆summer～


販売期間：2026年6月9日（火）12:00～ 2026年7月12日（日）23:59


販売価格：1回 800円(税込)　※配送手数料 初回決済660円（税込）


お届け時期：2026年10月予定


購入ページ：https://kuji.kotobukiya.co.jp/lp/dreamclub/





本リリースをご掲載いただく際は、下記の権利表記のご記載をお願いいたします。


(C)D3PUBLISHER