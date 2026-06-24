「コトブキヤくじ『ドリームクラブ』シリーズ ～Pure☆summer～」好評販売中！

株式会社壽屋

株式会社壽屋（本社：東京都立川市／代表取締役社長：清水一行）が展開するオンラインくじサービス「コトブキヤくじ」にて好評販売中の「コトブキヤくじ 『ドリームクラブ』シリーズ ～Pure☆summer～」についてお知らせします。

コトブキヤくじに『ドリームクラブ』シリーズが登場！



コスチューム「ヴィーナス」姿のホストガールや、思い出のメールやデート写真を使用した豪華景品が多数ラインナップされた、はずれなしのオンラインくじです♪

S賞のBIGアクリルスタンドとA賞のアクリルスタンドは、お好きなホストガールを選べる嬉しい仕様！

30連セットを購入するとS賞が1個確定します！

賞品紹介

【S賞】

S賞一覧

S賞は13種がラインナップ。

コスチューム「ヴィーナス」姿がまぶしいホストガールたちのBIGアクリルスタンドです！

高さ最大25cmもの大ボリュームで、あなたのお宅を彩ります！

【A賞】

A賞一覧

A賞は13種がラインナップ。

ビーチに沈む夕焼けを思わせるデザインが、たそがれ気分を呼び起こしますね♪

【B賞】

B賞一覧

B賞は13種がラインナップ。

ホストガールからの思い出のメールがアクリルキーホルダーになりました！

可読性にこだわった結果、約6cm×8cmとアクリルキーホルダーとしてはかなり大きめサイズに仕上がりました。

【C賞】

C賞一覧

C賞は13種がラインナップ。

ポストカードサイズのカードが2枚セットになっています。

ホストガールたちの様々な表情を収めた、心ときめくカードです。

【D賞】

D賞一覧

D賞は53mm角のスクエア缶バッジ。

シンプルながらも強い作品愛をアピールできるロゴデザイン2種を加えた全15種をご用意いたしました。

特典情報

5連セット、10連セット、30連セットを購入すると、ランダムで「フォト風カード」をプレゼント！

ご購入期間によって、当選するフォト風カードの絵柄が異なります。

また、30連セットはS賞が1個確定で当選します。

5連キャンペーン

5連セットを購入すると、フォト風カードをランダムで1枚プレゼント！

ご購入期間によって、当選するフォト風カードの絵柄が異なります。

<第一弾> 6/9（火）12:00～6/26（金）11:59

亜麻音・みお・雪・玲香・魅杏・るい・理保

<第二弾> 6/26（金）12:00～7/12（日）23:59

ナオ、魔璃、アイリ、遙華、あすか、ノノノ

10連キャンペーン

10連セットを購入すると、フォト風カードをランダムで2枚プレゼント！

ご購入期間によって、当選するフォト風カードの絵柄が異なります。

<第一弾> 6/9（火）12:00～6/26（金）11:59

亜麻音・みお・雪・玲香・魅杏・るい・理保

<第二弾> 6/26（金）12:00～7/12（日）23:59

ナオ、魔璃、アイリ、遙華、あすか、ノノノ

30連キャンペーン

30連セットを購入すると、S賞1個確定当選＋フォト風カードをランダムで6枚プレゼント！

ご購入期間によって、当選するフォト風カードの絵柄が異なります。

<第一弾> 6/9（火）12:00～6/26（金）11:59

亜麻音・みお・雪・玲香・魅杏・るい・理保

<第二弾> 6/26（金）12:00～7/12（日）23:59

ナオ、魔璃、アイリ、遙華、あすか、ノノノ

商品概要

商品名：コトブキヤくじ 『ドリームクラブ』シリーズ ～Pure☆summer～

販売期間：2026年6月9日（火）12:00～ 2026年7月12日（日）23:59

販売価格：1回 800円(税込) ※配送手数料 初回決済660円（税込）

お届け時期：2026年10月予定

購入ページ：https://kuji.kotobukiya.co.jp/lp/dreamclub/

本リリースをご掲載いただく際は、下記の権利表記のご記載をお願いいたします。

(C)D3PUBLISHER