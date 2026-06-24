「コトブキヤくじ『ドリームクラブ』シリーズ ～Pure☆summer～」好評販売中！
株式会社壽屋（本社：東京都立川市／代表取締役社長：清水一行）が展開するオンラインくじサービス「コトブキヤくじ」にて好評販売中の「コトブキヤくじ 『ドリームクラブ』シリーズ ～Pure☆summer～」についてお知らせします。
コトブキヤくじに『ドリームクラブ』シリーズが登場！
コスチューム「ヴィーナス」姿のホストガールや、思い出のメールやデート写真を使用した豪華景品が多数ラインナップされた、はずれなしのオンラインくじです♪
S賞のBIGアクリルスタンドとA賞のアクリルスタンドは、お好きなホストガールを選べる嬉しい仕様！
30連セットを購入するとS賞が1個確定します！
賞品紹介
【S賞】
S賞一覧
S賞は13種がラインナップ。
コスチューム「ヴィーナス」姿がまぶしいホストガールたちのBIGアクリルスタンドです！
高さ最大25cmもの大ボリュームで、あなたのお宅を彩ります！
【A賞】
A賞一覧
A賞は13種がラインナップ。
ビーチに沈む夕焼けを思わせるデザインが、たそがれ気分を呼び起こしますね♪
【B賞】
B賞一覧
B賞は13種がラインナップ。
ホストガールからの思い出のメールがアクリルキーホルダーになりました！
可読性にこだわった結果、約6cm×8cmとアクリルキーホルダーとしてはかなり大きめサイズに仕上がりました。
【C賞】
C賞一覧
C賞は13種がラインナップ。
ポストカードサイズのカードが2枚セットになっています。
ホストガールたちの様々な表情を収めた、心ときめくカードです。
【D賞】
D賞一覧
D賞は53mm角のスクエア缶バッジ。
シンプルながらも強い作品愛をアピールできるロゴデザイン2種を加えた全15種をご用意いたしました。
特典情報
5連セット、10連セット、30連セットを購入すると、ランダムで「フォト風カード」をプレゼント！
ご購入期間によって、当選するフォト風カードの絵柄が異なります。
また、30連セットはS賞が1個確定で当選します。
5連キャンペーン
5連セットを購入すると、フォト風カードをランダムで1枚プレゼント！
ご購入期間によって、当選するフォト風カードの絵柄が異なります。
<第一弾> 6/9（火）12:00～6/26（金）11:59
亜麻音・みお・雪・玲香・魅杏・るい・理保
<第二弾> 6/26（金）12:00～7/12（日）23:59
ナオ、魔璃、アイリ、遙華、あすか、ノノノ
10連キャンペーン
10連セットを購入すると、フォト風カードをランダムで2枚プレゼント！
ご購入期間によって、当選するフォト風カードの絵柄が異なります。
<第一弾> 6/9（火）12:00～6/26（金）11:59
亜麻音・みお・雪・玲香・魅杏・るい・理保
<第二弾> 6/26（金）12:00～7/12（日）23:59
ナオ、魔璃、アイリ、遙華、あすか、ノノノ
30連キャンペーン
30連セットを購入すると、S賞1個確定当選＋フォト風カードをランダムで6枚プレゼント！
ご購入期間によって、当選するフォト風カードの絵柄が異なります。
<第一弾> 6/9（火）12:00～6/26（金）11:59
亜麻音・みお・雪・玲香・魅杏・るい・理保
<第二弾> 6/26（金）12:00～7/12（日）23:59
ナオ、魔璃、アイリ、遙華、あすか、ノノノ
商品概要
商品名：コトブキヤくじ 『ドリームクラブ』シリーズ ～Pure☆summer～
販売期間：2026年6月9日（火）12:00～ 2026年7月12日（日）23:59
販売価格：1回 800円(税込) ※配送手数料 初回決済660円（税込）
お届け時期：2026年10月予定
購入ページ：https://kuji.kotobukiya.co.jp/lp/dreamclub/
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