この夏、仲間と未知なる熊本へ！ 別冊旅の手帖『熊本』を発売

株式会社 交通新聞社

株式会社交通新聞社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：伊藤嘉道）は、熊本デスティネーションキャンペーンと連動した旅行雑誌として別冊旅の手帖『熊本』を2026年6月24日（水）に発売いたします。本書は、2026年7月1日～9月30日に開催される「熊本デスティネーションキャンペーン（熊本DC）」の魅力を伝える一冊です。DCキャッチフレーズ「仲間を誘って、さあ、冒険の旅へ」を軸に、阿蘇の雄大な絶景から天草の海、世界遺産や日本遺産が息づく歴史文化、火の国ならではのグルメ、そしてJR九州の個性豊かな路線や熊本県内を走る鉄道での旅まで──「未知なる熊本」との出会いを5つの冒険テーマで紹介しています。また、熊本地震から10年・令和2年7月豪雨からの復興の歩みにも焦点を当て、熊本城や人吉球磨の「今」を伝えます。

本書の特徴・内容

本書は、熊本DCを最大限に楽しみたい方に向けて、DCテーマ「冒険」を柱に、絶景・歴史文化・グルメ・鉄道・新体験という5つの切り口から熊本の魅力を再発見できる一冊です。

巻頭特集「復興応援！ 人吉球磨を訪ねて」

令和2年7月豪雨で甚大な被害を受けた球磨川流域。その「今」を訪ね、歴史・文化を受け継ぎながら球磨川とともに生きる人々の営みに焦点を当てます。9月20日に全線運行再開するくま川鉄道も紹介。

大特集「未知なる熊本 大冒険！」

大自然をめぐる、絶景の冒険！

田子山展望所（そらふねの桟橋）、御輿来海岸、倉岳神社、湯の児温泉──。熊本の表情を大迫力ビジュアルで紹介し、新たな魅力を再発見する絶景旅へご案内します。

歴史・文化にふれる、知の冒険！

世界遺産「天草の崎津集落」をはじめとする潜伏キリシタンの歴史、日本遺産・菊池川流域の米作り文化、県内各地に残る石橋群や近代化遺産──。各地に息づく歴史の物語をたどり、知的好奇心を満たす旅を提案します。

食のみやこ熊本グルメマップで、味の冒険！

あか牛、人吉のウナギ、太平燕、天草の海鮮──。定番グルメから地元で愛されるソウルフードまで、グルメマップで「火の国」の食の魅力をお届けします。

駅からはじまる、鉄路の冒険！

海沿いを走る肥薩おれんじ鉄道や、山間をのんびり進む南阿蘇鉄道。駅を起点に、地域の風景や人々の暮らしに出会えるのが、熊本の鉄道旅の大きな魅力です。九州新幹線をはじめとするJR九州の列車旅はもちろん、沿線の絶景やご当地の食も楽しめる、熊本を満喫する多彩な鉄道旅を紹介します。

新感覚アクティビティで、夏の冒険！

天草のイルカウォッチング、美里のロングジップスライド、阿蘇の乗馬など、熊本ならではの体験型アクティビティをご紹介。

エリア別見どころガイド

熊本市・県央／阿蘇／県北／県南／天草

特集以外の名所・グルメ・穴場カフェなどをエリア別にご紹介

その他の掲載内容

・ 熊本TOPICS ── 熊本地震から10年を迎えた現在の熊本城の紹介のほか、DC開催タイミングならで はの旬の話題・イベントニュースをお届け

・ 熊本県早わかりガイド ──熊本県のエリア別の特徴や国宝・世界遺産などの“熊本自慢”をコンパクトに紹介

・ 旅するくまモンパスポート ──熊本を巡るスタンプラリー企画

・ アクセスガイド ── 全国各地からの鉄道アクセスとJR九州の企画きっぷ情報

・ イベントガイド ── DC期間中（7月～9月）に開催されるイベント情報

商品情報

判型：A4変型判

ページ数：オールカラー124ページ

価格：1,100円（税込）

発売日：2026年6月24日（水）

販売箇所：全国主要書店、電子書店

デスティネーションキャンペーンとは

北海道から九州までのJRグループ6社が、現地の自治体や旅行会社などと協力し、地域の新たな魅力を発信し誘客する国内最大級の観光キャンペーンです。

交通新聞社について

株式会社交通新聞社は、「知らない日本へちょっと冒険」をテーマとした旅行誌『旅の手帖』、大人のための首都圏散策マガジン『散歩の達人』などの情報誌の出版、JRグループ6社共同編集の『JR時刻表』をはじめとする各種時刻表など、長きにわたり多くの方にご利用いただいてきたメディアを展開しています。

参考リンク

・株式会社交通新聞社ホームページ：https://www.kotsu.co.jp/

・熊本デスティネーションキャンペーン公式サイト：https://kumamoto.guide/dc2026/