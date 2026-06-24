【WebX2026】TRONがプラチナスポンサーとして参画決定

株式会社CoinPost

株式会社CoinPost（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：各務貴仁 以下、当社）は、2026年7月13日（月）・14日（火）に開催するアジアのグローバルWeb3カンファレンス「WebX2026」において、世界最大級のステーブルコイン決済基盤TRON DAOがプラチナスポンサーとして参画決定したことをお知らせいたします。

▼スポンサー参画の意義

世界各国でステーブルコインやトークン化資産の活用が進む中、日本でもデジタルアセットを活用した新たな金融サービスへの期待が高まっています。

TRONは、世界有数のステーブルコイン流通基盤として、決済やDeFiを支えるブロックチェーンインフラを提供しています。

WebX 2026では、日本をWeb3イノベーションの重要拠点と位置づけ、国内外の事業者との連携を通じて、ステーブルコインや資産トークン化の実用化に向けた取り組みを発信します。

▼TRONについて

TRON DAOは、ブロックチェーン技術および分散型アプリケーション（dApps）を通じて、インターネットの分散化を加速することを目的とした、コミュニティ主導の分散型自律組織（DAO）です。

2017年9月に設立されたTRONは、2018年5月のメインネットローンチ以降、大きな成長を遂げてきました。TRONは長らく世界最大の流通量を誇る米ドル連動型ステーブルコイン「USDT（テザー）」の主要な流通基盤として機能しており、その流通額は現在893億ドルを超えています。

TRONSCANによると、2026年5月時点でTRONブロックチェーンのユーザーアカウント数は3億8,838万件超、累計取引件数は144億件超、総預かり資産額（TVL）は257億ドル超に達しています。

TRONは、ステーブルコイン取引や日常的な決済を支えるグローバルな決済基盤として実績を積み重ねており、「Moving Trillions, Empowering Billions（兆単位の価値を動かし、数十億人に力を与える）」というビジョンのもと、エコシステムの拡大を続けています。

X：https://x.com/trondao?s=20

https://x.com/TronDao_JPN?s=20

Web：https://trondao.org/

▼代表コメント

TRON DAO Founder Justin Sun氏

TRON DAOは、WebX 2026にPlatinum Sponsorとして参加できることを大変光栄に思います。日本は、Web3のイノベーションと規制整備の両面で世界をリードする存在であり、アジアにおけるデジタルアセット市場の重要な拠点となっています。私たちは、日本をはじめとする世界中のパートナーと連携しながら、ステーブルコイン、DeFi（分散型金融）、資産のトークン化といった分野における実社会での活用をさらに推進していきたいと考えています。日本は今後、グローバルなWeb3ムーブメントを牽引する重要な役割を果たしていくと確信しています。TRON DAOは、このダイナミックな市場とともに成長し、その発展に貢献していくことを目指しています。

▼WebX2026とは

WebXは、株式会社CoinPostが企画・運営するアジア最大級のWeb3カンファレンスです。ブロックチェーンや暗号資産をはじめとするWeb3領域に携わる企業・プロジェクト、起業家、投資家、政府関係者、メディアなど、多様なステークホルダーが一堂に会する場として、2023年に初開催されました。 WebXはその名の通り、Web3領域にとどまらず、業界の垣根を越えたオープンな交流を通じて、事業・プロジェクトの発展および新たな価値創出を促進することを目指しています。

▼WebX2026 開催概要

開催日：2026年7月13日（月）・14日（火）

開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京

主催：一般社団法人WebX実行委員会

企画：株式会社CoinPost

https://webx-asia.com/ja/(https://x.gd/aPH9A)

■【今なら早割】チケットのご購入はこちら

https://webx-asia.com/ja/ticket/(https://x.gd/QTeGV)

▼運営組織

主催

一般社団法人WebX実行委員会

本社：東京都千代田区外神田6丁目14番2号 サカイ末広ビル6階

企画・運営

株式会社CoinPost

事業内容：仮想通貨・ブロックチェーンに特化したオンラインニュースメディア運営

URL：https://coinpost.jp/

代表者：代表取締役CEO 各務 貴仁

本社：東京都千代田区外神田6丁目14番2号 サカイ末広ビル6階

▼本カンファレンスに関する問い合わせ先

WebX事務局

お問い合わせ：support@webx-asia.com