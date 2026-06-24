書籍『出店戦略の最強技法　2000店舗を成功に導いたプロのメソッド』 6月24日（水）発売

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下 JMAM〔ジェイマム〕）は、書籍『出店戦略の最強技法 2000店舗を成功に導いたプロのメソッド(https://pub.jmam.co.jp/book/b675812.html)』を 2026年6月24日（水）全国の書店およびネット書店で発売しました。

■本書の内容

経験豊富なプロが伝授する「出店成功の秘訣」を解明

セブン‐イレブン、ローソンで累計 2000 店舗を成功へと導いた著者が、出店検討から立地選び・運営まで、勘に頼らず“数字と現場”で判断する５つのステップとして、豊富な事例とチェックリストで解説します。

・出店判断の土台となるコンセプトの作り方

・リサーチ、進むべきマーケットの方向性

・トリカン・ハクズ・ムシカンを使った立地の読み方……など、

店舗ビジネスを拡大・再生したい経営者、開発担当者の必携書です。

■書籍概要

タイトル：出店戦略の最強技法

2000店舗を成功に導いたプロのメソッド

著 者：石井 昭人

発 売 日 ：2026年6月24 日（水）

価 格：2,090円（税込）

出 版 社 ：株式会社日本能率協会マネジメントセンター

頁 数：180 ページ

判 型：A5

ISBN ：9784800594549

■目次

第1章 出店は、この順番で決まる

第2章 出店したい業界と業種を深く知るための「リサーチ」

第3章 出店する場所を、どう見て・どう決めるか

第4章 出店を現実に変える「物件判断と出店準備」

第5章 開業～運営をスムーズに軌道に乗せる「オペレーション整備」

■著者プロフィール

石井 昭人（いしい あきひと）

元株式会社ローソン 理事執行役員

株式会社ツナグ. 代表取締役

コンビニエンスストア業界の大手２社・セブンイレブンとローソンで、約30年にわたり全国あらゆる地域の現場で出店と運営、そして立て直しを手掛けてきた「リアル店舗開発のプロフェッショナル」。

セブンイレブン時代は、担当エリアを出店数・売上ベースで全国20地域のトップチームに導き、その手法をスキーム化して他エリアでも実施し成果をあげる。

セブンイレブン時代の手腕と実績は業界内でもよく知られ、（他業種への転職を経て）ライバルのローソンの玉塚元一社長（当時）に請われて移籍。

ローソン時代には、特に既存店舗の成長戦略開発に力を入れ、「継続的に成長する店舗」のノウハウを全国展開し高い評価を得る。

両社で合計約2000店の新規出店、運営・業務改善に取り組み、成功に導いてきた。

現在は、これまでの約30年で手掛けてきた、のべ150億人・1600億円規模の店舗出店から運営というコンビニエンスストア業界での実績と経験をベースに確立した自身のオリジナルメソッドを、あらゆる業種業態の出店希望者や店舗オーナーに提供することを目的に2025年に独立し、出店戦略および営業戦略アドバイザーとして、個人、スタートアップ企業から大企業までの事業支援を行っている。

■紙面のご紹介

5つのChapterと、5枚の実践シートで「出店計画」を立てよう

■ご購入はこちらから

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