【岡山南高校×ダイヤ工業】7年目の「産学連携」授業が進化！メーカーが架け橋となり、高校生へ現場のリアルを伝える特別授業を実施

ダイヤ工業株式会社

医療用品メーカーのダイヤ工業株式会社(https://www.daiyak.co.jp/)（本社：岡山県岡山市 代表：松尾浩紀）は、2026年6月9日（火）および16日（火）の2日間にわたり、本社オフィスにて岡山県立岡山南高等学校(https://www.okaminam.okayama-c.ed.jp/)の生徒に向けた産学連携の特別授業を実施いたしました。今年で7年目を迎える同校との連携授業では、これまで当社にて「モノづくり」に関する学びを提供してまいりました。今回は新たな試みとして、地元・岡山で活躍する柔道整復師を特別講師として当社にお迎えし、学校と地域医療を直接繋ぐことで、プロの技術や仕事のやりがいを肌で感じられる実践的な授業を実現しました。

取り組みの背景：メーカーだからできる「繋がり」を活かした業界への恩返し

これまで、授業を通じて当社のモノづくりの視点から高校生へ学びの場を提供してきました。しかし、日頃から全国の施術現場の先生方やアスリートと連携して製品を生み出している当社にとって、真の強みはその繋がりにあります。接骨院などで活躍する柔道整復師の先生方は、「未来を担う若者たちに、人の身体を治す国家資格や、この仕事のやりがいをもっと知ってほしい」という願いを持たれています。そこで、自社のネットワークと授業の場を活用し、学校と現場のプロを繋ぐ橋渡し役を担うことを決意しました。この想いに岡山県柔道整復師会所属の黒川先生が共感してくださり、当社にて柔道整復師の技術や仕事のリアルに触れる特別な授業が実現しました。

授業の様子：現場のプロに教わる「ケガを治す仕事」と「実践的なケガ予防」

【第1回：6月9日実施】「柔道整復師」とは？現場のリアルを知る

整形外科や整体院との違いなど、国家資格である柔道整復師の役割を実際の患者さまの事例を交えて解説いただきました。さらに、接骨院で実際に使用される超音波画像観察装置（エコー）を用い、生徒自身の足首などの関節内部がどうなっているかをリアルタイムで観察。学校では中々学べないプロの視点に、生徒たちは真剣な眼差しを向けていました。

接骨院・柔道整復師についての説明エコーの実演

【第2回：6月16日実施】スポーツ現場で活きる「正しい身体のケア」体験

スポーツをする学生にとって身近な「準備運動・ウォーミングアップ」をテーマにした体験型授業を実施しました。日常的に行っている身体のケアについて、専門家ならではの正しい知識と実践方法を指導いただき、生徒たちの身体づくりに対する意識を変える時間を提供しました。

受講生徒の声

マッサージによる筋力の変化を体感する様子ジャックナイフストレッチを行う様子

・柔道整復師の仕事にとても興味が湧いて、こういったことを学ぶ学校に行くのもいいなと感じた。

・人の体の状態を正確に判断して治すことの難しさを感じた。

・接骨院は痛いところを触ったり押したりして治すだけだと思っていたが、実際は筋肉や骨を理解し、器械や道具などを使用して治療していることを知った。

・エコーを使えば骨や神経など細かく見れてすごかった。

・柔道整復師は元々あまり知らない職業だったけど、人間の体に対してすごい詳しくて、体に関して全然知らなかったから面白い。

・筋肉は少しの刺激や衝撃だけで大きく変化するのが面白かった。

・正しいウォーミングアップのやり方を学び、筋肉や骨に興味を持った。

今後の展望

本連携授業の実施により、生徒たちには将来のキャリアに関する新たな選択肢を届けることができました。また、柔道整復師の先生方にとっても、未来を担う世代へ本職の業界に対する魅力を直接伝える貴重な機会となりました。当社は、自社製品の開発・提供にとどまらず、パートナーとの繋がりを最大限に活かして新たな価値を生み出す共創を目指しています。今後も、当社が「学校」「現場」「地域社会」を繋ぐ拠点となり、次世代の人材育成や地域の健康づくりに貢献する独自の地域連携・教育支援を積極的に推進していきます。

登壇者（特別講師）プロフィール

黒川 純 氏（じゅん整骨院(https://jun-seikotsuin.com/) 院長）

岡山県柔道整復師会 所属

地域の患者さまの痛みに寄り添いながら、専門機器を用いた的確な観察と施術を得意とする。未来の業界を担う若者の育成にも強い関心を持ち、今回のダイヤ工業の想いに共感し特別講師を引き受けた。

【じゅん整骨院】

所在地：岡山県岡山市南区西市476 セビアン西市駅前 1F

TEL：086-250-3711

公式サイト：https://jun-seikotsuin.com/

会社概要

▲黒川純（くろかわ じゅん）氏

【ダイヤ工業株式会社】

所在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役 松尾浩紀

設立：1963年4月

資本金：1,000万円

Tel：086-282-1245（平日 9：00～17：30）

Fax：086-282-1246

Mail：info@daiyak.co.jp

URL：https://www.daiyak.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/daiyak_medical/ （@daiyak_medical）

公式X：https://x.com/daiyak_medical

事業内容：コルセット、サポーター、アシストスーツ、テーピング、トレーニング用品などの多岐にわたる製品を開発・製造・販売