「世界の見え方が変わる」「笑えて泣ける！」と各世代から愛されて24万部突破！ 大人気エッセイが総ルビ付き、大きめの判型で新登場！ 鈴木俊貴『ふりがな版 僕には鳥の言葉がわかる』刊行のお知らせ

大ベストセラー『僕には鳥の言葉がわかる』に、ひとまわり大きな判型のルビ付き版が新登場！

株式会社小学館

言葉を持つのは人間だけであり、鳥は感情で鳴いているとしか認識されていなかった「常識」を覆し、「シジュウカラが単語や文を使って会話している」ことを世界で初めて解明した研究者による科学エッセイ『僕には鳥の言葉がわかる』。2025年1月の刊行後、第13回河合隼雄学芸賞、第24回新潮ドキュメント賞など10冠達成で大きな話題となりましたが、読者の方々から「未来を生きる子どもたちにも読んでほしい」との温かいご感想を多く頂戴し、このたび総ルビ付きの「ふりがな版」を刊行することとなりました。

小学生から高齢者まで読みやすくなった5つのポイント

◎すべての漢字にふりがな付き

◎少しむずかしい言葉は、ページ内に脚注で説明付き

◎本書用に著者が新しく描きおろしたイラストもたっぷり！

◎まぶしさを抑えた本文用紙で読みやすさアップ

◎サイズはひとまわり大きなA5判

小学生からご高齢のかたまで、より多くのかたに楽しんでいただけるよう工夫を増やしました。読書感想文や朝読、自由研究のテーマ探しにもぴったりの一冊です。読後は外に出て耳をすましてみてください！

※本書は、アクセシビリティに配慮した本です。

視覚障害・肢体不自由などの理由で必要とされるかたに、本書のテキストデータ を提供いたします。本書巻末に掲載している「QRコード」よりお申込みサイトをご案内しております。

『僕には鳥の言葉がわかる』オーディオブックも発売中です。▶http://bit.ly/4uKIAJj

鈴木俊貴【すずき・としたか】…… 東京大学准教授。動物言語学者。1983年東京都生まれ。日本学術振興会特別研究員SPD、京都大学白眉センター助教などを経て現職。文部科学大臣表彰（若手科学者賞）、日本生態学会宮地賞、日本動物行動学会賞、World OMOSIROI Awardなど受賞多数。シジュウカラに言語能力を発見し、動物たちの言葉を解き明かす新しい学問、「動物言語学」を創設。初の単著となる『僕には鳥の言葉がわかる』は第13回河合隼雄学芸賞、第24回新潮ドキュメント賞、書店員が選ぶノンフィクション大賞2025など受賞多数。

『ふりがな版 僕には鳥の言葉がわかる』

鈴木俊貴

定価：1870円（税込）

A5判並製 カラー口絵つき304ページ

ISBN978-4-09-389861-4

2026年6月24日発売 小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09389861

『僕には鳥の言葉がわかる』特設サイト：https://www.shogakukan.co.jp/pr/bokutori/

通常版も好評発売中！ https://www.shogakukan.co.jp/books/09389184