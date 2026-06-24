『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』「文武両道」コレクションが本日より配信開始！天下人「豊臣秀吉」とともに天下統一まで「あと１ターン」

テイクツー・インタラクティブ・ジャパン合同会社

2Kは、本日6月24日（水）より『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』の新たな有料追加コンテンツである「文武両道」コレクションを配信開始いたしました。

本コレクションは、日本と韓国の歴史における「武力（武）」と「芸術（文）」の繊細かつ美しい調和を体験できる追加コンテンツパックです。2026年7月までに2回（パート1・パート2）に分けてのリリースを予定しており、本日その前半となるパート1が幕を開けます。

まずは、現在日本でも話題沸騰中の「豊臣秀吉」が新指導者として登場します。足軽から天下人へと上り詰めた「豊臣秀吉」とともに『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』で天下統一を目指しましょう。

また、配信開始に合わせて、新指導者「豊臣秀吉」の紹介映像を公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました。

■ 「文武両道」コレクション 収録内容

本コレクションでは、新たな2名の指導者、4つの文明、そして4つの遺産が追加されます。コンテンツは2026年7月までに2回（パート1・パート2）に分けてリリースされます。

【本日配信「パート1」収録内容】

- 新指導者： 豊臣秀吉○ 指導者紹介：日本「三英傑」の一人である豊臣秀吉は、戦国時代の混沌の中で日本を統一へと導きました。足軽という低い身分から、織田信長の最も信頼される家臣にまで出世した秀吉は、恐れを知らぬ戦士として、また芸術の保護者としても頭角を現しました。のちに信長が家臣の裏切りによって命を落とすと、秀吉は主君の敵を討ち、天下統一へと歩みを進め、日本にとどまらず海を越えるまでにその勢いを増しました。○ 属性： 軍事・文化○ 固有能力「偉大なる統一者」： 陸上ユニットが他文明を攻撃する際のダメージが増加するが、防衛時の被ダメージも増加。ユニットが文化関連の建造物や遺産にいる間、HPが追加で回復する。文化関連の建造物に対する生産力が増加する。自分が建設していない都市ではさらに増加する。○ 指導者アジェンダ「関白」： 陸上ユニットと文化力がどちらも高い文明との関係が向上。陸上ユニットあるいは文化力が少ない文明との関係が悪化。- 新文明： 平安日本、戦国日本- 新遺産： 韮山反射炉、那智の滝、彌勒寺、城山日出峰- 限定特典： プロフィールカスタマイズ用アイテム

【後日配信予定「パート2」収録内容】

- 新指導者： 李舜臣- 新文明： 高麗、李氏朝鮮

■文明紹介

- 平安日本○ 日本の古代末期、794年の平安京の設立で始まった平安時代。月明かりに照らされた優美な寝殿や庭園を舞台に、多くの歌人たちが物語を紡ぎました。宮廷女性たちの手によって文学が芸術となった華やかな舞台の裏側で、地方では荒廃が進み、有力な氏族の対立による不安定な情勢が広がりました。そうした緊張が12世紀初頭の動乱を招き、その後長きにわたって日本を導くこととなる幕府へと繋がっていきます。○ 全盛：古代○ 属性：文化・外交○ 固有能力：浄土*平安日本の詳細は公式サイト(https://civilization.2k.com/ja-JP/civ-vii/game-guide/civilizations/heian-japan/)をご覧ください。- 戦国日本○ 戦乱が各地で吹き荒れ、武士や大名たちの命運が交錯した激動の時代。封建後期の日本を舞台とした数々の古典や伝承の源流となりました。15世紀後半、封建勢力が台頭する中で、各地の有力な領主たちは忍びや僧兵を組織し、外来の銃などを駆使しながら、朝廷の支配をめぐり激しく争いました。織田信長、豊臣秀吉、服部半蔵といった英雄たちが割拠する時代を経て、1603年に徳川家康が幕府を樹立。これにより長く続いた戦乱は終焉を迎え、その後、数世紀にわたる泰平の世が築かれることとなったのです。○ 全盛：探検の時代○ 属性：外交・軍事○ 固有能力：幕府* 戦国日本の詳細は公式サイト(https://civilization.2k.com/ja-JP/civ-vii/game-guide/civilizations/sengoku-japan/)をご覧ください。

■ 公式YouTubeにて最新紹介動画を本日公開

「文武両道」コレクション（パート1）の魅力を詰め込んだ最新映像も公開いたしました。

- 【指導者紹介】豊臣秀吉 映像○ [https://youtu.be/vcujWAyiBlQ]- 【文明紹介】平安日本 動画○ [https://youtu.be/abT8I84W4pM]- 【文明紹介】戦国日本 動画○ [https://youtu.be/oDxcvIdnJRk]。

■ 無料アップデート1.4.1も配信！

有料コンテンツに加え、すべてのプレイヤーが無料で利用できる「アップデート1.4.1」も配信開始。これにより、ゲームがさらに遊びやすく進化しました。

- 「ホットシート」マルチプレイヤー機能の実装： 1台のPCやゲーム機を使って、友達と交代で対戦プレイが可能になりました。- 群島マップの刷新、システムの改良： 「政府」「幸福度」「祝宴システム」といったゲーム内システムがより快適に調整され、その他さまざまな不具合が修正されています。

*「文武両道」コレクションをお楽しみいただくには、『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』本編（別売）が必要です。

「文武両道」コレクションの詳細はこちら(https://civilization.2k.com/ja-JP/civ-vii/content-collections/brush-and-blade/)の記事（現在英語版。後日日本語更新予定）をご覧ください。

『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』 の最新情報については、公式サイトにアクセスしてください。

製品ラインアップや日本向けの遊び方解説、動画を見たい方はこちら：日本版公式サイト(https://2kgames.jp/civilization7_jp/?hm_ct=499858873bacf59b0c3a03896047a264&hm_cv=0a236d68888d825304784686e960e7c8&hm_cs=10165270166944b71a191b01.28120539&hm_mid=m10762&hm_id=m10762&hm_h=a18.hm-f.jp)

開発者インタビューなどもっとゲームを詳細に知りたい方はこちら：グローバル公式サイト(https://a18.hm-f.jp/cc.php?t=M1384311&c=6072&d=652ahttps://civilization.2k.com/ja-JP/civ-vii/?hm_ct=499858873bacf59b0c3a03896047a264&hm_cv=0a236d68888d825304784686e960e7c8&hm_cs=10165270166944b71a191b01.28120539&hm_mid=m10762&hm_id=m10762&hm_h=a18.hm-f.jp)

また、YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCOH87_O5d2rk7L5fTtbmj0g)、Facebook(https://www.facebook.com/civ/?hm_ct=499858873bacf59b0c3a03896047a264&hm_cv=0a236d68888d825304784686e960e7c8&hm_cs=10165270166944b71a191b01.28120539&hm_mid=m10762&hm_id=m10762&hm_h=a18.hm-f.jp)、X(https://x.com/2K_Japan?hm_ct=499858873bacf59b0c3a03896047a264&hm_cv=0a236d68888d825304784686e960e7c8&hm_cs=175229231666da578312e203.38371368&hm_mid=mkt1c&hm_id=mkt1c&hm_h=a18.hm-f.jp&hm_ct=499858873bacf59b0c3a03896047a264&hm_cv=0a236d68888d825304784686e960e7c8&hm_cs=10165270166944b71a191b01.28120539&hm_mid=m10762&hm_id=m10762&hm_h=a18.hm-f.jp)、Instagram(https://www.instagram.com/civgame/?hl=en&hm_ct=499858873bacf59b0c3a03896047a264&hm_cv=0a236d68888d825304784686e960e7c8&hm_cs=10165270166944b71a191b01.28120539&hm_mid=m10762&hm_id=m10762&hm_h=a18.hm-f.jp)、TikTok(https://www.tiktok.com/@civilization?hm_ct=499858873bacf59b0c3a03896047a264&hm_cv=0a236d68888d825304784686e960e7c8&hm_cs=175229231666da578312e203.38371368&hm_mid=mkt1c&hm_id=mkt1c&hm_h=a18.hm-f.jp&hm_ct=499858873bacf59b0c3a03896047a264&hm_cv=0a236d68888d825304784686e960e7c8&hm_cs=10165270166944b71a191b01.28120539&hm_mid=m10762&hm_id=m10762&hm_h=a18.hm-f.jp)でのフォローもよろしくお願いいたします。ハッシュタグ #CivilizationVII を使ってぜひ会話にご参加ください。