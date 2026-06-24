『Identity V 第五人格』が台湾「第25回 漫画博覧会」に出展決定！台湾のアニメイトでは8周年記念フェアの開催も決定！
株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、2026年7月23日（木）から7月27日（月）まで台湾・台北で開催されるアジア最大級の漫画・アニメのイベント「第25回 漫画博覧会」に出展します。
フロンティアワークスブースでは、非対称対戦型マルチプレイゲーム『Identity V 第五人格』を展開し、リリース8周年を記念した新シリーズ「Sweet Tale Tea Time」のグッズをはじめ、関連グッズを販売いたします。
さらに、2026年8月15日（土）から9月6日（日）まで、アニメイト台北・台中・高雄にて『Identity V 第五人格』の8周年記念フェアを開催いたします。本フェアでは、新シリーズ「Fairy Tale Collection」のグッズ販売するほか、購入特典も用意しています。
『Identity V 第五人格』8周年記念グッズを台湾で初販売！
「第25回 漫画博覧会」会場内のフロンティアワークスブースでは、『Identity V 第五人格』8周年を記念した新商品として、「童話×スイーツ」をテーマにした描き起こしイラストを使用した「Sweet Tale Tea Time」シリーズを販売いたします。
また、ブースにて『Identity V 第五人格』関連グッズを指定金額以上ご購入いただいた方には、購入特典として「イラストカード」や「ショッパー」をプレゼントいたします。
・「Sweet Tale Tea Time」シリーズ商品
・購入特典
イラストカード
ショッパー
※特典はなくなり次第終了となります。
※イベントの内容は予告なく変更となる場合があります。詳細は当日のブースにてご確認ください。
■「第25回 漫画博覧会」開催概要
・イベント名：第25回 漫画博覧会
・イベント公式HP：https://www.ccpa.org.tw/comic/index.php?tpl=12
・開催日程：2026年7月23日（木）～7月27日（月）
・開催場所：台北世界貿易センター1館（台北市信義路五段五號）
『Identity V 第五人格』8周年を記念したアニメイトフェアが開催決定！
2026年8月15日（土）から9月6日（日）まで、アニメイト台北・台中・高雄にて『Identity V 第五人格』8周年を記念したフェアを開催いたします。本フェアでは、「童話」をテーマにした描き起こしイラストを使用した新商品「Fairy Tale Collection」シリーズを販売いたします。
また、フェア期間中に『Identity V 第五人格』関連グッズをNT＄250ご購入ごとに、購入特典として「ステッカー（全40種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。さらに、フェアにて「特大ショッパー」の配布も予定しています。
・「Fairy Tale Collection」シリーズ商品
・特典
ステッカー（全40種）
※特典の絵柄はお選びいただけません。
特大ショッパー
※特典は数量限定のため、期間中であってもなくなり次第終了となります。
※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。
■店舗情報
アニメイト台北店
住所：台北市中正區中華路1段39號B1
ホームページ：https://www.animate.co.jp/zh-tc/shop/taipei/
公式Facebook：https://www.facebook.com/tw.animate01/
アニメイト台中店
住所：台中市東區復興路四段219號5樓
ホームページ：https://www.animate.co.jp/zh-tc/shop/taichung/
公式Facebook：https://www.facebook.com/tw.animate03/
アニメイト高雄店
住所：高雄市三民區建國二路320號南側站體地下三層
ホームページ：https://www.animate.co.jp/zh-tc/shop/kaohsiung/
公式Facebook：https://www.facebook.com/tw.animate05/
著作権表記
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株式会社フロンティアワークス
事業内容：DVD・CD・書籍・雑誌・ラジオ・グッズ・ゲーム・イベント・ミュージカルの企画、制作、販売、映画配給
所在地：東京都豊島区東池袋三丁目22番17号 東池袋セントラルプレイス 4F・5F
代表者：辻 政英
設立：平成14年8月
公式サイト：https://www.fwinc.co.jp/
公式X：https://x.com/frontier_works
公式YouTube：https://www.youtube.com/@FRONTIERWORKS
海外向け公式X：https://x.com/global_fwinc
海外向け公式Facebook：https://www.facebook.com/frontierworksglobal
海外向け公式Instagram：https://www.instagram.com/frontierworksglobal