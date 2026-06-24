オドー・コペンハーゲンが3daysofdesign 2026にて新作を発表

オドー・ジャパン株式会社

デンマークのライフスタイルブランドAudo Copenhagen（オドー・コペンハーゲン）は、コペンハーゲンに構えるブランドのフラッグシップ「Audo House」にて、デンマークの公式デザインフェスティバル3daysofdesign2026に合わせて、展示「Quiet Grandeur（静かなる荘厳）」を発表しました。

本展示が提案するのは、現代の暮らしにおける「より穏やかで持続性のある豊かさ」。柔らかなシルエット、彫刻的な曲線、自然素材による編み込み、そしてアースカラーを基調とした素材を空間全体に採用。 北欧ならではのクラシシズムを現代的に解釈した、落ち着きと温かみ、そして洗練を感じさせるインテリア空間を構成しました。

会場では、チェア・テーブル・照明を含む５つの新作コレクションを発表。Norm Architects、Danielle Siggerud、Atelier Axo、Kroyer-Sætter-Lassenといった世界的に活躍するデザイナー陣との協働により、Audo Houseの歴史的な空間と新作家具が静かに呼応します。

また、ドイツ出身のアーティスト Mika Liebe による大型のペインテッドスクリーンが展示空間に深みを与え、家具とアートが融け合う場が立ち上がりました。

特別プログラムとして、Flemming Lassenの名作「The Tired Man（ザ・タイアード・マン）」誕生 90 周年を祝う記念展示や、Lassen兄弟のレガシーを辿るシネマルームでの映像体験を実施。さらに、コペンハーゲンの人気バー「bird」とのコラボレーションによるカクテル＆ヴァイナルバー、中庭でのDanielle Siggerudによる新作アウトドアコレクションの先行公開など、 多彩なプログラムが繰り広げられました。

Audo Copenhagenにとって「Quiet Grandeur」は、ブランドが大切にしてきた静謐な美意識と、 北欧モダニズムが脈々と受け継いできた人間中心の思想を、今の時代の言葉で語り直す試みです。訪れる人がそれぞれの暮らしを見つめ直す、静かでありながら確かな存在感を放つ空間として構成されています。

2026 新作コレクション（2026年7月1日 国内販売開始）

Mauro Dining Chair （マウロ ダイニングチェア）

Designed by Kroyer-Sætter-Lassen（クロイヤー・ゼッター・ラッセン）

Mauro Dining Chair（マウロ ダイニングチェア）は、ミラノのトラットリア「Trattoria Bolognese da Mauro」から着想を得たコレクション。イタリアの社交的な空気感をデンマークデザインの哲学を通して再解釈しました。素材には無垢のオーク材を使用し、シートはオーク突板または手編みのペーパーコードから選択可能。端正なラインと均整のとれたフォルム、そしてスタッキング可能な構造による高い実用性を兼ね備えています。

Mauro Dining Chair

Veneer Seat：79,200 円／ Papercord Seat：100,100 円（税込）

Puffin Dining Table （パフィン ダイニングテーブル）

Designed by Atelier Axo（アトリエ・アクソ）

Puffin Dining Table（パフィン ダイニングテーブル）は、2023年にコペンハーゲンのレストラン「Bobe」のために制作されたことから始まりました。伝統的なカントリーキッチンのテーブルに着想を得ながら、シェーカースタイルに見られる簡潔さと機能美を融合させ、安定感と軽やかさを両立したデザインです。オーク無垢材または突板から選べ、ラウンドとレクタンギュラーの2タイプを展開します。

Puffin Dining Table

Solid 200×95：1,039,500 円／ φ140：878,900 円／ φ120：729,300 円（税込）

Veneer 200×95：809,600 円／ φ140：540,100 円／ φ120：459,800 円（税込）

Admiral Portable Lamp （アドミラル ポータブルランプ）

Designed by Pernille Arlien-Soborg（パニール・アーリン＝ソボー）

Admiral Portable Lamp（アドミラル ポータブルランプ）は、光そのものではなく、「その場の空気を照らす」ためにデザインされたポータブルランプ。コペンハーゲンの Admiral Hotel のために考案されました。クローム仕上げのベースに支えられたリネンシェードが、2700Kの温かなLED の光を柔らかく拡散します。充電式バッテリーに対応し、各パーツは分解可能でサステナブルな構造です。

Admiral Portable Lamp：45,100 円（税込）

Eave Seamline Lounge Chair （イーヴ シームライン ラウンジチェア）

Designed by Norm Architects（ノーム・アーキテクツ）

Eave Seamline Lounge Chair（イーヴ シームライン ラウンジチェア）は、Eave ソファコレクションを象徴する張り込みのデザイン言語を、一脚のラウンジチェアとして再解釈したものです。緩やかに内側へ折り込まれたアームレストが身体を包み込み、ゆったりとした座り心地を提供。張地に施されたシームディテールが繊細な構造美を際立たせます。

Eave Seamline Lounge Chair

Without Swivel / PC0T：377,300 円 With Swivel / PC0T：391,600 円（税込）

Conrad Lounge Table （コンラッド ラウンジテーブル）

Designed by Laura Lange（ローラ・ランゲ）

Conrad Lounge Table（コンラッド ラウンジテーブル）は、構造的なフォルムと有機的な柔らかさが共存するデザイン。日本建築、とりわけ寺院の屋根に見られる緩やかな曲線から着想を得ています。無垢材の立ち上がりエッジがトレイのように機能し、置いたものが滑り落ちにくい構造を実現。露出させたビスのディテールが「Conrad」の名の由来になっています。

Conrad Lounge Table：240,900 円（税込）

AUDO 3DAYSOFDESIGN 2026

2026年6月10日（水）～12日（金）

会場：

Audo House

Arhusgade 130, 2150 Nordhavn, Copenhagen

オドー・コペンハーゲンについて

デンマーク発の家具・インテリアブランドAudo Copenhagen（オドー・コペンハーゲン）は、MENU、そしてコペンハーゲンでショールームと旗艦店を展開するAudoが統合し、2022年に誕生したライフスタイルブランドです。「Audo」はラテン語で「あえて～する／挑む」を意味するaudaciousに由来し、1979年創業のMENUと、1930年代後半にMogens & Flemming Lassen兄弟が築いたby Lassen のレガシーを継承しながら、家具・照明・アクセサリーまで領域を横断する製品群を世界へ届けています。ブランドの拠点となるAudo Houseは、コペンハーゲン・ノアハウンの歴史的建物を改装した「Living Showroom」として、ショールーム、ブティック、コンセプトストア、レストラン、ブティックホテルを併設しています。

FLOS B&B Italia Groupについて

2022年9月より、Audo Copenhagen（オドー・コペンハーゲン）は、ヨーロッパの豊かな文化的背景を受け継ぐ FLOS B&B Italia Group の一員となりました。同グループは、デザインを通して「より良い暮らし」を提案することを使命に、Maxalto、Arclinea、Azucena、Audo Copenhagen、FLOS、 B&B Italia、Louis Poulsen、Lumens など、世界を代表するブランドを擁し、美意識と工芸性、そして文化に根ざしたデザインを世界へ届けています。