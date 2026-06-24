株式会社プリンシプル、エージェンティックコマース時代に向けた「データフィード（Google Merchant Center）設計支援」を提供開始

株式会社プリンシプル

株式会社プリンシプルは、AIモードやAIエージェントが商品比較・購買支援を行うエージェンティックコマース時代への対応を見据え、「データフィード（Google Merchant Center）設計支援」の提供を開始いたします。

本サービスは、Googleマーチャントセンター（Google Merchant Center / GMC）に登録する商品データフィードを、従来の「広告配信用の商品データ」から、AIが商品を理解・比較・推薦するための「商品情報基盤」へと見直す支援サービスです。

プリンシプルでは、既存フィードの診断、商品データの設計、会話属性の追加方針、補助データソースの活用、AI回答における自社商品の参照・掲載傾向の把握までを一気通貫で支援します。

またサービス提供開始を記念し、リリースキャンペーンとして、対象サービスのお見積り総額から10%OFFでご提供いたします。

サービス詳細はこちら

https://bit.ly/principle-GMC

サービス資料のダウンロードはこちら

https://www.principle-c.com/materials/service/service-gmc-data-feed-design-support/

お問い合わせはこちら

https://www.principle-c.com/contact/

エージェンティックコマース時代に向けて、なぜ今GMCフィード設計を見直すべきか

検索・購買体験は、検索結果ページにおける広告枠・自然検索枠への最適化を中心とした発想から、AIとの会話の中で自社商品を理解・比較・推薦してもらう発想へと移行し始めています。

AIモードやAIエージェントの普及により、ユーザーは検索結果ページで商品を一つひとつ探すだけでなく、「条件に合う商品を比較してほしい」「用途に合う商品を提案してほしい」「この商品と一緒に買うべきものを知りたい」といった形で、AIに相談しながら購買を進めるようになりつつあります。

この変化はBtoC領域に限られません。BtoB領域においても、AIエージェントが情報収集、比較検討、購買支援に介在する流れが強まっています。Gartnerは、2028年までにBtoB購買の90%がAIエージェントを介して行われ、15兆ドル超のBtoB支出がAIエージェントを通じて処理されると予測しています。

こうした環境では、購買の意思決定において、AIによるリコメンドや比較結果がより大きな影響を持つ可能性があります。重要になるのは、検索結果ページ上の広告枠や自然検索枠でどれだけ目立つかだけではありません。AIが商品を正しく理解し、ユーザーの文脈に合わせて「どのように紹介してくれるか」が、購買行動に影響するようになります。

これまでのGMCフィードは、主にショッピング広告や無料リスティングに商品を正しく表示するための「広告配信用データ」として扱われてきました。しかしエージェンティックコマース時代においては、商品フィードはAIが商品を理解し、ユーザーの質問に対して候補商品を提示するための「商品情報基盤」としての役割を持ち始めています。

AI経由の購買導線は、まだ本格的な立ち上がり前の領域です。だからこそ、今のうちにGoogleマーチャントセンターの商品フィードを見直し、AIが理解しやすい形で商品情報を構造化しておくことが重要です。

商品名・価格・画像・在庫といった基本情報に加え、Q&A、関連商品、バリエーション、人気度、用途や選び方といった情報を整備することで、AIに自社商品を正しく理解してもらい、会話の中で推薦されやすい状態をつくることができます。

まずは主力カテゴリや高粗利商品から段階的に整備することで、既存のショッピング広告・無料リスティングの改善と並行しながら、エージェンティックコマース時代に向けた商品情報基盤を構築できます。

データフィード（Google Merchant Center）設計支援とは

「データフィード（Google Merchant Center）設計支援」は、Googleマーチャントセンターに登録する商品データフィードを、広告配信・無料リスティング・AI検索・AIエージェント経由の購買導線に対応できる形へ見直すサービスです。

既存の商品マスタやフィード構成を確認し、必須属性・推奨属性への対応状況、広告・自然枠での表示品質、AIが理解しやすい商品情報の不足箇所を整理します。

そのうえで、会話属性の設計、補助データソースの活用、Q&Aや関連商品の整備、商品名・説明文・カテゴリ情報の見直しなどを通じて、AIが商品を理解・比較・推薦しやすいデータフィードへ改善します。

Googleマーチャントセンターの会話属性とは

Googleマーチャントセンターには、AIが商品を会話の中で扱いやすくするための「会話属性」が追加されています。

主な会話属性には、以下のような項目があります。

- 質問と回答- ドキュメントリンク- 関連商品- 商品グループのタイトル- バリエーションオプション- 人気度の順位

これらを整備することで、AIがユーザーの質問に対して商品情報を参照しやすくなり、比較・推薦・クロスセル・アップセルの文脈で商品が扱われやすくなります。

なお、会話属性は現時点では任意属性のため、すべての商品に一斉対応する必要はありません。まずは主力カテゴリ、高粗利商品、AI経由での発見を強化したい商品群から段階的に整備することが現実的です。

主な支援内容

プリンシプルでは、主に以下の内容を支援します。

- 既存フィード・商品マスタの診断- Googleマーチャントセンター連携・フィード設計- 必須属性・推奨属性の充足確認- 会話属性の設計・実装方針の整理- 補助データソースの設計・運用支援- Q&A・関連商品・バリエーション情報の整備- 商品名・説明文・カテゴリ情報の見直し- AI回答における自社商品の露出状況の可視化- 商品戦略・訴求改善に向けたレビュー

単なるフィード設定にとどまらず、広告運用、無料リスティング、SEO、LLMO、商品データ基盤を横断して、エージェンティックコマース時代に対応する商品情報設計を支援します。

サービス詳細を見る :https://www.principle-c.com/service/gmc-data-feed-design-support/?utm_source=signature&utm_medium=referral&utm_content=20260624&utm_campaign=service

【このような企業におすすめです】

本サービスは、以下のような企業におすすめです。

- Googleマーチャントセンターの商品フィードを活用しており、広告・無料リスティングの成果改善を進めたい企業- 商品点数が多く、商品マスタやフィード設計の整理・改善に課題を感じている企業- AIモードやAI Overviews、エージェンティックコマースなど、AI経由の購買導線に備えて商品情報を整備したい企業、またはすでにAI検索からの流入・アクセスが増え始めており最適化を進めたい企業- 広告運用、SEO、LLMO、商品データ基盤を横断して、商品情報の見せ方を見直したい企業

リリース記念キャンペーン

「データフィード（Google Merchant Center）設計支援」の提供開始を記念し、リリースキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン期間中にお問い合わせいただいた企業には、対象サービスのお見積り総額から10%OFFでご提供します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57738/table/56_1_e39cace6b459641c0a508329fdc0aab1.jpg?v=202606250151 ]カジュアル相談はこちら :https://www.principle-c.com/contact/?utm_source=signature&utm_medium=referral&utm_content=20260624&utm_campaign=service

まずはご相談ください

AI経由の購買導線やエージェンティックコマースは、まだ本格的な立ち上がり前の領域です。

しかし、AIが商品を理解・比較・推薦するためには、事前に商品情報を構造化し、Googleマーチャントセンター上のデータフィードを整備しておくことが重要です。

「現在のGMCフィードで十分なのか知りたい」

「会話属性に対応すべき商品を整理したい」

「AIに推薦されやすい商品情報設計を進めたい」

「ショッピング広告や無料リスティングの成果もあわせて改善したい」

このような課題をお持ちの企業は、ぜひ一度お問い合わせください。

まずはサービス資料を見る :https://www.principle-c.com/materials/service/service-gmc-data-feed-design-support/

サービス詳細はこちら

https://bit.ly/principle-GMC

サービス資料のダウンロードはこちら

https://www.principle-c.com/materials/service/service-gmc-data-feed-design-support/

お問い合わせはこちら

https://www.principle-c.com/contact/

【株式会社プリンシプルについて】

株式会社プリンシプルは、デジタルマーケティングの戦略立案から施策実行までをワンストップで提供するWebマーケティング支援会社です。

アクセス解析、SEO、Web広告、BIツール導入、データ活用基盤構築、データフィード設計・活用支援などを通じて、クライアントのビジネス成長を支援しています。

■会社概要

会社名：株式会社プリンシプル

所在地：東京都千代田区神田駿河台4-2-5 トライエッジ御茶ノ水10階

代表者：楠山 健一郎

設立：2011年10月20日

URL：https://www.principle-c.com/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社プリンシプル マーケティングチーム 担当：杉岡

E-mail：mk@principle-c.com

URL：https://www.principle-c.com/contact/