リラックマもすみっコぐらしもたれぱんだも！　かわいさあふれる仲間たちが大集合！　サンエックスユニバース初のシールブックが発売！

株式会社講談社

株式会社講談社こども事業部は、サンエックスユニバース初のシールブック『サンエックスユニバース シールいっぱいブック』を発売します。

シールブックには、『リラックマ』や『すみっコぐらし』などのおなじみのキャラクターはもちろん、懐かしのキャラクターや、2022年に仲間入りしたキャラクターの『ぽかんとたん』まで、サンエックスユニバースのたくさんのキャラクターが登場！

シール交換やデコレーションなどにたっぷり使える329枚が収録されています。

◆特別感＆かわいいサイズ感のシールシートも

『みんなキラキラ シール』は、キャラクターたちのキラキラ瞳がたまらなく愛らしいシールシートです。全体がキラキラしているので特別感いっぱいです。

プチサイズ感がうれしい『ミニミニシール』は、手帳はもちろん、愛用の小物や文房具などに貼って楽しめます。

◆存在感を放つ『サンエックスタウン 超デカステッカー』

シールの大きさはもちろんのこと、サンエックスタウンに集まったたくさんのキャラクターたちが見られるスペシャルなシールシートも付いています。

キャラ同士がどんなところでどんなことをしているのか、イラストが細部まで描かれているので、世界観をじっくり楽しめます。

【内容】

サンエックスユニバース サンエックスタウン シール

サンエックスユニバース サンエックスタウン 超デカステッカー

サンエックスユニバース みんなキラキラ シール

サンエックスユニバース スタンダード ステッカー

サンエックスユニバース スタンダード シール

リラックマ キャラクターシール

すみっコぐらし キャラクターシール

アフロ犬 キャラクターシール

こげぱん キャラクターシール

まめゴマ キャラクターシール

にゃんにゃんにゃんこ キャラクターシール

センチメンタルサーカス キャラクターシール

たれぱんだ キャラクターシール

サンエックスユニバース ミニミニシール

サンエックスユニバースの仲間たちを紹介します！

サンエックスのキャラクターたちの魅力がたくさん詰まった一冊です。

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

『サンエックスユニバース シールいっぱいブック』

発売日：2026年６月30日

特別定価：1650円（税込）