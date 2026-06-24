鈴木美咲、人気レディースファッションブランド「tocco closet」のモデルに起用

株式会社IVI Entertainment

株式会社IVI Entertainment（本社：東京都港区）は、所属モデル・鈴木美咲が、人気レディースファッションブランド「tocco closet（トッコクローゼット）」のモデルに起用されたことをお知らせいたします。

今回公開された夏のビジュアルでは、ブランドらしい上品さと爽やかさを兼ね備えたスタイリングを披露し、高校生とは思えない洗練された美しさが注目を集めている。

SNSでは、高校生らしいあどけない一面や趣味であるゲーム配信などの等身大な発信が支持を集めている。一方で、今後はモデル活動にもより一層力を入れていきたいと考えており、ファッションやビューティー分野での活躍の幅を広げていくことを目指している。

■鈴木美咲

SNSに突如現れ、その透明感あふれるビジュアルで話題を集めるインフルエンサー・モデル。

高校生らしいあどけなさと大人びた美しさを併せ持つ次世代モデルとして活動の幅を広げつつ、趣味のゲーム配信では可愛らしいルックスからは想像できない本格的なゲームプレイのギャップが反響を呼んでいる。

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