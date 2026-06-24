【株式会社あらた】コーポレートサイト「株主・投資家情報」「サステナビリティ情報」先行リニューアルのお知らせ

株式会社あらた

株式会社あらた（代表取締役社長執行役員：東風谷誠一、以下「当社」）は、本日開催の第24期定時株主総会の終了に合わせ、コーポレートサイトのトップページ、「株主・投資家（IR）情報(https://www.arata-gr.jp/ir/)」、および「サステナビリティ(https://www.arata-gr.jp/sustainability/)情報」を先行してリニューアル公開いたしました。

株式会社あらたコーポレートサイト :https://www.arata-gr.jp/

■リニューアルの背景

当社の企業価値向上のためには、これまで以上に最新の取り組みや変化のプロセスを、よりタイムリーかつ透明性高く市場へ「発信」し、成長性をお伝えしていく必要があると認識しております。

先月発表いたしました新たな成長戦略のロードマップである、中期経営計画2030「強さを磨き、未来を拓く」の達成に向け、当社の「今」を迅速にお届けする情報発信の基盤として、ステークホルダーの皆さまの関心がもっとも高いIRおよびサステナビリティのページを最優先でリニューアルいたしました。

■先行リニューアルによる「情報発信強化」３つのポイント

1． 積極的な情報発信を可視化するトップページ設計

これまでトップページでの発信は「お知らせ」やIR情報が中心でしたが、今回のリニューアルで新たに「企業ニュース」および「サステナビリティニュース」のエリアを追加配置し、発信領域を大幅に拡充しました。 さらに、当社の継続的な発信状況を皆さまに直感的にご確認いただけるよう、画面右下に「年度ごとの更新数」をカウントし可視化する機能を実装いたしました。「情報発信の強化」に対する当社の姿勢を形にしています。

※画面右下の更新数は、「TOPICS」「SUSTAINABILITY」「IR NEWS」の3項目のうち、いずれか一つがランダムに表示されます。

２． コーポレートカラー「青」を基調とした、誠実さを表すデザイン

当社のコーポレートカラーの中から、今回は日々の事業活動の根底にある「誠実さ」を表す「青」をベースカラーとして採用しました。インフラを支える企業の誠実さと、次の成長フェーズへ向かう勢いを感じていただける、視認性の高いデザインに一新しています。

３．「株主・投資家（IR）情報(https://www.arata-gr.jp/ir/)」および「サステナビリティ(https://www.arata-gr.jp/sustainability/)情報」の拡充

これまでの統合報告書を中心とした開示に加え、Webサイト上での機動的な発信をさらに強化してまいります。 IR情報では、過去の財務データや株主還元方針を分かりやすく整理するとともに、中期経営計画2030に関する特設ページを新設いたしました。具体的な方針や取り組みにつきましては、今後同ページを通じて順次コンテンツを拡充してまいります。 また、サステナビリティ情報につきましても、これまでWebサイトでお届けしてきたESGへの取り組み等を、より一層分かりやすく直感的にアクセスできるよう体系化いたしました。今後はさらにタイムリーに最新の活動をアップデートしてまいります。

■今後のスケジュール：2026年8月にリニューアルへ

今回は、市場への迅速な情報発信を最優先とするため「先行リニューアル」の形をとらせていただきました。現在、会社概要や事業紹介など、あらたの魅力を伝えるその他のコンテンツにつきましても順次刷新を進めており、本年8月に日本語ページを全面リニューアルする予定です（英語ページは11月公開）。移行期間中は新旧のデザインが混在しご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

株式会社あらたは、今後も「世の中のお役に立ち続ける」という経営理念の下、「生活インフラ」を支える誇りを胸に、より一層迅速かつ充実した情報発信を通じて、株主・投資家の皆さまからの信頼向上と、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。

株式会社あらた

化粧品・日用品・家庭用品・ペット用品等の卸売業

【株式会社あらた 会社概要】

代表者 ：代表取締役社長執行役員 東風谷 誠一

所在地 ：〒135-0016 東京都江東区東陽6丁目3番2号 イースト21タワー

設立 ：2002年4月1日

URL ：https://www.arata-gr.jp/

事業内容：化粧品・日用品・家庭用品・ペット用品等の卸売業