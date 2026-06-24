【講義最終回はカヤック鎌倉本社で本気のプレゼン大会！】宣伝会議 「第2期 カヤックおもしろ突破塾」が9月12日(土)に開講！

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、2026年9月12日（土）に、 「カヤックおもしろ突破塾」を開講します。

本講座は多様なコンテンツを生み出すカヤックの7名のクリエイターから、広告企画やデザイン、新規事業、地方創生など7つの領域を通して、企画を世の中に広げる、発想・共創・選択・届け方のすべてを3ヶ月で体験する実践塾です。

講座の集大成として、北海道・音威子府村の地域課題を題材に、村長へのプレゼン大会を鎌倉本社で実施します。

■講座のポイント

詳細はこちら :https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cayac_omoshirotoppajuku_live/

1.カヤック流「アイデアの突破力」

うんこミュージアムの「既成観念を水に流す発想法」などアイデアで突破したヒット企画の思考の型を、ここでしか聞けない裏話と共に徹底解説。明日から使える発想の武器が手に入ります。

2.思いつきで終わらせない「企画の着地力」

突飛なアイデアを、どうすれば人を動かし、ビジネスとして成立する企画にできるのか。話題化のロジック、バズの構造、クライアントを巻き込む方法論まで、アイデアを現実に変えるためのプランニング技術を学びます。

3.「ブレスト」で生み出す発想力

講座の核心は、カヤックの創造性の源泉である「ブレスト」の実践です。短時間でアイデアを出し、発表するサイクルを繰り返すことで、ただ聞くだけではなく、アイデア創出力を体にしみ込ませます。

4.Webだけじゃない。越境するクリエイティブ

体験イベント、動画、パッケージデザイン、自販機まで。メディアを限定しないカヤックならではの越境する企画術は、あらゆる領域で活躍するプランナーの視野を広げます。

■講師紹介

カヤックに所属するトップクリエイター達が講師を務めます。

丹治拓未氏（執行役員／管理本部長）、阿部晶人氏（クリエティブディレクター／コピーライター）、泉聡一氏（ディレクター）、板井綾子氏（プロデューサー）、天坂晋氏（ディレクター）、原元光章氏（アートディレクター）、合田ピエール陽太郎氏（クリエイティブディレクター／コピーライター）

■講座で身に付く5つのちから

1. 面白がれる組織をつくる「場の設計力」

2. 既成概念を逆手に取る「企画の突破力」

3. バズを偶然に終わらせない「コンテンツ設計力」

4.社会課題をコンテンツに変換する「発想の転換力」

5. デザインとゲームを武器にする「企画の拡張力」

■受講対象者

・広告・PR・マーケティングの仕事で、企画やアイデアを出すことを求められている方

・会社内の自社事業を担当していて、アイデアは出せるけれど、平凡なものやどこか既視感のあるものばかりで悩んでいる方

・突飛なアイデアを思いついても、クライアントや社内への通し方や着地のさせ方がわからない方

・「前例がない」「予算がない」を理由に、面白い企画を諦めてしまったことがある方

・広告やWebの枠を超えて、プロダクト・地域・社会課題など新しい領域で企画したい方

■7月11日（土）にオンライン無料体験講座を開催

詳細を見る :https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cayac_omoshirotoppajuku_live/講義テーマ『アイデアは誰でも出せるんだ！となるプチブレスト講座』

9月12日（土）に開講する「カヤック面白突破塾」の受講を検討する方に向けて、無料体験講座を開催いたします。

講師：合田ピエール陽太郎氏

日時：7月11日（土）19:00-20:45

実施形式：教室開催（宣伝会議セミナールーム）

※参加予約いただいた方には別途、メールにてアクセスをご案内いたします。

内容：本番で何をやるのかが具体的に想像いただけるようにカヤック流のブレストを実際に体験し、そこからアイデアを広げていく方法を皆様に体験いただきます。

ぜひ、お気軽にご参加ください。

■概要

無料体験講座の申し込みはこちら :https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cayac_omoshirotoppajuku_live/#index-4

日程：2026年9月12日（土）開講

※以降、9/12（土）、9/26（土）、10/10（土）、10/24（土）、11/7（土）、11/21（土）、12/5（土）、12/19（土）

講義回数：全8回

時間：19:00～21:00

開催形式：教室開催（宣伝会議表参道セミナールーム）

参加定員：25名

※定員に達し次第申し込みを締め切らせていただきます。

詳細・申込はこちら :https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cayac_omoshirotoppajuku_live/

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。