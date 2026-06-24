最強の“ビジュバーガー”が今年も登場！この夏は「PINK & GOLD」なグルメに染まるプールサイドで、最高のバカンスを。

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

ガーデンレストラン『Shell the Garden』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/group/pools/makuhari/#c22545

ホテルニューオータニ幕張では、アウトドアプール『Shell Pool』を2026年7月18日（土）～9月22日（火・休）の期間限定でオープンいたします。それに伴い、Shell Poolに隣接するガーデンレストラン『Shell the Garden』も併せて営業いたします。

今年のナイトプールは、定番の「ピンク」に華やかな「ゴールド」を掛け合わせた新たな世界観がテーマ。これまで人気を博してきた定番メニューから、新テーマを表現した今年初登場の映えグルメまで、最高にフォトジェニックで美味しい夏をお届けいたします。

◆新テーマ「PINK＆GOLD」を表現！王道の人気バーガーが“ゴールド”を纏って進化

“ピンク×ピンク”のスマッシュチーズバーガー

「ピンクのナイトプール」の世界観を彩り、2024年の販売開始以降、多くの若い女性から支持を集めてきたピンクグルメ。中でも圧倒的な人気を誇る最強の“ビジュバーガー”「“ピンク×ピンク”のスマッシュチーズバーガー」が今年も登場いたします。ビーツを練り込んだ美しいピンク色のバンズに、ジューシーなパティを贅沢に2枚重ね、みずみずしいトマトやフリルレタス、特製ピンクマヨネーズを合わせた逸品。ホテルならではの本格的な味わいと、思わず写真に収めたくなるフォトジェニックなビジュアルが魅力です。

とろ～りチーズのピンクツインバーガー

そして今夏、この人気メニューが新たなテーマに合わせてよりダイナミックに進化いたしました。今年のテーマである「GOLD」の要素として、艶やかで濃厚なチーズソースを贅沢にプラス。新作「とろ～りチーズのピンクツインバーガー」は、ボリューム満点のピンクバーガーを、黄金色に輝くチーズソースがたっぷり広がる熱々の鉄板へとダイブさせた、五感を刺激する新感覚バーガーです。熱々でとろける“ゴールドのチーズプール”に絡めながら、お一人で贅沢に味わうのはもちろん、ご友人とシェアして愉しむのもおすすめの一皿です。

◆プールサイドを彩る、心躍るサマースイーツ＆ドリンク

ピンクマラサダ～Wストロベリー～

食後のデザートやティータイムには、今年初登場となる「ピンクマラサダ～Wストロベリー～」をご用意。いちごパウダーをまとった軽やかなマラサダと、艶やかなストロベリーチョコレートでコーティングした2種類（計4個）をアソート。ご友人やご家族とシェアしやすく、プールサイドでの優雅なひとときに甘酸っぱいアクセントを添えてくれます。

ピンクフロートスパークリング

また、『Shell Pool』で貸し出しているピンクのフロート（浮き輪）をそのままミニチュアにしたような、遊び心あふれるオリジナルドリンク「ピンクフロートスパークリング」も新登場！

青空ときらめく水面に鮮やかなピンクがパッと映える日中の「デイプール」から、ライトアップされて一気に幻想的な雰囲気になる「ナイトプール」まで、いつ撮ってもフォトジェニック！ピンクフードと並べたり、実際のピンクフロートと一緒に写真を撮るのもおすすめです。夏らしさ満点の華やかなドリンクにご期待ください。

ピンクフロートイメージからふるぺんぎんドリンク（左から「サンセット」「マリンブルー」「ピンクプール」）

愛らしいペンギンのボトルを使用した「からふるぺんぎんドリンク」がお目見え！ペンギンたちがホテルニューオータニ幕張でバカンスを楽しんでいるような世界観を表現しました。

幻想的な夕陽をイメージし、ジンジャーエールにトロピカルな味わいをプラスした「サンセット」、千葉の海を連想させるカルピスに爽やかな塩レモンサイダーを合わせた「マリンブルー」、そしてニューオータニ幕張といえば！なナイトプールにちなんだ、まろやかないちごみるく味の「ピンクプール」の3種類がラインアップ。

◆ご家族でのリゾート体験を彩る、愛らしいキッズメニューも！

お子さまプレート

ファミリーでお越しのお客さまにも上質なホテルステイを満喫していただけるよう、可愛らしい「お子さまプレート」も充実しております。ユーモラスな恐竜の器には、ホテルメイドの本格カレーを中心に、お子さまから絶大な人気を誇るハンバーグや唐揚げをトッピング。食後には王道のミニプリンアラモードをご用意いたしました。※お飲物（オレンジジュース）付き。

開催概要

ホテルニューオータニ幕張

ガーデンレストラン『Shell the Garden』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/group/pools/makuhari/#c22545

［期間］2026年7月18日（土）～9月22日（火・休）

※9月のランチ営業は土・日・祝日限定（Shell Pool営業に準ずる。）

※荒天時は中止とさせていただく場合がございます。

［時間］ランチ 11:00 ～ 16:00 （L.O.15:30）

ディナー 17:00 ～ 21:00 （L.O.20:00）※一部軽食メニューはL.O.20:30

［場所］ガーデンレストラン「Shell the Garden」

［料金］“ピンク×ピンク”のスマッシュチーズバーガー \3,500

とろ～りチーズのピンクツインバーガー \3,200

お子さまプレート（オレンジジュース付き） \1,800

ピンクマラサダ～Wストロベリー～（4個入り） \1,200

ピンクフロートスパークリング \1,600

からふるぺんぎんドリンク 各\1,300

※料金はすべて、税金・サービス料が含まれます。

※諸般の事情により、メニュー内容が変更となる場合がございます。

※上記のほかにも多数アラカルトメニューをご用意しております。

［ご予約・お問合せ］Tel: 043-299-1620（レストラン予約 10:00～17:00）

【Shell Pool 概要】

■デイプール

［時間］9:00～17:00（最終入場 16:00）

［料金］平日 大人\6,000 / お子さま\3,500

土・日・祝日および8/10（月）～14（金） 大人\12,000 / お子さま\6,000

＜ショートプラン（2.5時間利用）＞

平日 大人\3,500 / お子さま\2,500

土・日・祝日および8/10（月）～14（金） 大人\6,500 / お子さま\3,500

〈延長料金〉※30分ごとに下記追加料金が発生いたします。

平日 ＋\1,000 / 土・日・祝日および8/10（月）～14（金） ＋\1,500

※大人・お子さま一律料金



■ナイトプール

［時間］18:00～21:00（最終入場 20:00）

［料金］平日 \5,500

土・日・祝日および8/10（月）～14（金） \6,500

※ナイトプールご利用は、中学生以上のお客さま限定とさせていただきます。（一部プラン利用者を除く。）