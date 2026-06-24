株式会社アルファクス・フード・システム

当社は、外食産業における人手不足の解消および店舗運営の効率化を目指し、生成AI技術を活用したシフト作成支援SaaS「Timely生成AIシフト」（タイムリー生成AIシフト）を市場へ投入し、生成AI事業へ本格参入することをお知らせいたします。

外食業界は今、労働力不足と複雑化する労務管理という課題に直面しています。当社はこれに対し、従来のPOSシステム等の「機器（ハードウェア）販売」にとどまらず、飲食店の「仕組みそのもの（AIによる経営・運用コンサルティング）」を提供する伴走型DXへと事業を展開してまいります。

その第一弾として、LLM（大規模言語モデル）を組み込んだ本サービスを投入し、外食企業の「経営の脳」となる仕組みを現場の皆様とともに創り上げてまいります。

私たちが目指すのは、便利なITツールを販売することではありません。店長様・経営者様が日々最も頭を悩ませる「人とシフトの管理」を、信頼できる相棒であるAIに任せ、本来注力すべき「お客様へのおもてなし」や「店舗の成長戦略」に集中できる環境を創ることです。本サービスを皮切りに、当社は外食産業の未来を支えるAI伴走型パートナーとして、一社一社の経営の仕組みそのものをイノベーションしてまいります。

■ 新サービス「Timely生成AIシフト」の特長

「Timely生成AIシフト」は、従来の機械的な自動シフト作成ツールとは異なり、生成AIが店舗スタッフのスキルや相性、急な変更希望などを「文脈として理解」し、スタッフの希望や店舗独自のルールを踏まえて最適なシフト案を構築・補助する次世代型SaaSです。

1．現場の事情を踏まえる生成AIアシスタント

スタッフの細かな希望や店舗独自のルールをAIが学習し、店長の思考に近い、納得感のあるシフトを数分で作成補助します。

2．導入から運用まで、安心の密着サポート

ツールの提供にとどまらず、当社がこれまで培ってきた外食ITのノウハウを活かし、一次窓口から日々の運用定着まで現場の皆様に寄り添って伴走いたします。ITに不慣れな店舗でも安心して導入いただけます。

3. 規模に合わせて選べる柔軟なプランと、納得のコストパフォーマンス

個人店から複数店舗を展開する外食チェーンまで、あらゆる規模の飲食店様が手軽に導入できるよう、月額サブスクリプション型のリーズナブルな料金プランをご用意しました。

※個別のお見積り、期間限定の先行導入キャンペーンの適用については、当社担当営業までお問い合わせください。

◇株式会社アルファクス・フード・システム

当社は、1993年の創業時より一貫して外食チェーン向けに、食材在庫管理を詳細にコントロールできる、外食企業専用基幹業務システム「飲食店経営管理システム(R)」や、勤怠管理システム「Timely」を主力に、ＡＳＰ／クラウド型でトータルソリューションを提供しており、大手外食チェーンを中心に導入店舗数は累計約 26000店（約1,800社）で利用されています。

また、これまで手作業で行っていた食材・備品の発注が、当日在庫等を考慮して完全に自動的に補充発注できる「自動発注システム」（特許取得）を2017年よりサービス提供しており、世界的な食品ロス削減に貢献しています。

社 名：株式会社アルファクス・フード・システム

https://www.afs.co.jp/

所 在 地：山口県山陽小野田市千崎 128 番地（江汐公園内）

代 表 者：代表取締役社長 藤井 由実子

事業内容：外食企業向け IT システム提供

1．ＡＳＰ／クラウド型基幹業務サービス「飲食店経営管理システム(R)」の販売・サポート

2．システム機器の企画・販売

3．ハードウェア・ソフトウェアの全国メンテナンスサービス

4．自社製品・サービスの開発・検証を兼ねたホテル・レストランの運営