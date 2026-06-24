投資リテラシー向上をテーマにしたコミュニケーションプロジェクトを総合プロデュース　ロックスライフが企画・広報・イベント運営を一貫支援

株式会社ロックスライフ

株式会社ロックスライフ（本社：東京都港区、代表取締役：古谷隆一）は、累計調達額145億円の不動産クラウドファンディング『CAMEL』を運営する株式会社グローバルクラウドエステートにおいて開催された「杉原杏璃 アンバサダー就任発表＆スペシャルトークセッション」の企画立案、広報戦略の設計、メディアリレーションおよび当日運営を担当いたしました。

近年、NISA制度の拡充や資産形成への関心の高まりを背景に、投資を始める個人投資家が増加する一方で、投資商品やリスクに対する理解を深める「投資リテラシー」の重要性が高まっています。

こうした背景のもと、CAMELでは「投資家と一緒に学ぶ」をコンセプトに、投資リテラシー向上を目的とした新プロジェクトを始動。タレント・株式投資家として活動する杉原杏璃さんをラーニングアンバサダーとして迎え、就任発表およびスペシャルトークセッションを実施しました。

ロックスライフは、本プロジェクトにおいて企画設計から情報発信戦略の立案、プレスリリース制作、メディア誘致、イベント運営までを一貫して担当し、企業の想いや取り組みを社会へ発信するコミュニケーションプロジェクトとしてプロデュースいたしました。

〈投資リテラシー向上をテーマとしたコミュニケーション設計〉

本イベントでは、杉原杏璃さん、株式会社グローバルクラウドエステート代表取締役 河野勇樹氏、営業部長 武田章氏が登壇。

杉原杏璃さんが投資家目線の率直な疑問を投げかけながら、不動産クラウドファンディングの仕組みやリスク、投資判断の考え方などについて意見を交わしました。

ロックスライフでは、単なる商品やサービスのPRにとどまらず、「投資を勧める」のではなく「投資家とともに学ぶ」というプロジェクトコンセプトが伝わるよう、イベント構成や情報発信設計を行いました。

また、企画立案から広報戦略、プレスリリース制作、メディア誘致、取材対応、当日運営までを一貫して担当し、企業の想いを効果的に伝えるコミュニケーションの場を創出しました。



〈ロックスライフが提供するPR・イベントプロデュース〉

ロックスライフでは、PR、SNS、動画、イベントを横断したコミュニケーション戦略を強みとし、企業の認知拡大だけでなく、ブランド価値向上や事業成長につながる情報発信を支援しています。

近年、企業の広報活動には認知拡大だけでなく、企業姿勢やブランド価値を適切に伝える戦略的なコミュニケーションが求められています。

ロックスライフでは、プレスリリース配信、メディアリレーション、SNS施策、YouTubeチャンネルの企画・運営、動画制作、キャスティング、イベント企画・運営などを通じて、企業の情報発信を総合的にサポートしています。

また、企業の魅力やサービスの価値を効果的に伝えるため、広報戦略の立案からコンテンツ制作、広告運用、インフルエンサー施策、各種イベントの実施まで一貫したマーケティング支援を提供しています。

本プロジェクトは、企業の情報発信と社会的なテーマを掛け合わせたコミュニケーション施策として実施されました。ロックスライフは今後も、企業の想いや価値を伝えるPR・イベントプロデュースを通じて、企業と社会をつなぐコミュニケーションの創出に取り組んでまいります。

【会社概要】

社名：株式会社ロックスライフ

本社所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表取締役：古谷隆一

事業内容：企業の売上成長を目的とした総合マーケティング支援を提供しています。

市場分析をもとにしたマーケティング課題の抽出から、具体的な施策の立案・実行までを一貫してサポートしています。

主なサービスとして、Web広告の運用代行、YouTubeチャンネルの企画・運営プロデュース、アフィリエイト発信、タクシー広告などの交通広告の手配、ならびに大手企業のメーリングリストを活用した情報配信など、多様な媒体を活用したプロモーション支援を行っています。

オンラインとオフラインを組み合わせた戦略的なマーケティング施策により、企業の認知拡大と売上向上を支援しています。

設立：2015年6月

HP：https://rocks-life.jp/(https://rocks-life.jp/)

問い合わせ先：contact@rocks-life.jp

担当：前田・葛西