40年以上も愛され続けるアメカジ・トラッドの老舗ブランド「キャプテンサンタ」、夏に大活躍のアイテムが入った【夏の福袋】キャプテンサンタ サマーパック2026を発売！

株式会社ジョイマーク・デザイン

株式会社ジョイマーク・デザイン(本社：東京都江東区、代表取締役：下山 好誼)は、40年にわたり愛され続けている「キャプテンサンタ」や、80年代に一世を風靡した「ボートハウス」などを手がける、日本の老舗アパレルカンパニーです。当社では、毎年恒例の『【夏の福袋】キャプテンサンタ サマーパック2026』を2026年7月1日(水)より店頭及び公式オンラインショップにて数量限定で販売を開始いたします。

毎年恒例の【夏の福袋】キャプテンサンタ サマーパック2026

今年のサマーパックは、アイテム2点をオリジナルトートバッグに入れてお届けいたします。価格は11,000円（税込）で、大変お得なスペシャルなパック（福袋）となっております。

【夏の福袋】キャプテンサンタ サマーパック2026詳細

夏に大活躍の半袖Tシャツとその他のアイテム(半袖ポロシャツ ・長袖Tシャツ ・薄手の長袖ジップアップなど)1枚ずつをワンセットにしてオリジナルトートバッグに入れてお届けします。毎年大人気のスペシャルなパック(福袋)となっております。中身は開けてからのお楽しみ。予定数に達し次第終了となります。皆さまからのご注文を、心よりお待ちしております！

【夏の福袋】キャプテンサンタ サマーパック2026 価格11,000円（税込）

半袖Tシャツ1点と、その他のアイテムが1点(半袖ポロシャツ ・長袖Tシャツ ・薄手の長袖ジップアップなど)の合計2点がトートバッグに入ります。サイズはS・M・L・XLの4サイズをご用意しております。

※レディースサイズの販売はございません。

※福袋のため、商品の組み合わせやカラーのご指定は承りかねます。

※トートバッグのプリントカラーはサイズごとに異なります。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

期間 ： 2026年7月1日(水)より販売スタート

対象店舗 ： MUSEUM ＆ MUSEUM お台場、BOAT HOUSE押上、

CAPTAIN SANTA CLUB松山、CAPTAIN SANTA京都、BLUE DROP諏訪

(店舗一覧)https://www.joymark-design.co.jp/shoplist/

★オンラインストアでも販売します。

商品詳細・ご予約はこちら！

https://store.joymark-design.co.jp/

■キャプテンサンタとは

1985年に誕生したキャプテンサンタ。

伝説のブランド、〈BOAT HOUSE〉の生みの親である下山 好誼により、1985年に誕生したオリジナルキャラクター〈キャプテンサンタ〉。世界中で愛されるサンタクロースをモチーフにした、遠く南の島から幸福をプレゼントするというストーリー。それは、“大人になっても夢を見続けてもらいたい”と常に願う下山自身をデザインしたものでした。トラッドをベースにした〈キャプテンサンタ〉のアイテムには、下山の歴史やライフスタイルまでもが反映され、太陽の光で煌めく真っ青なハワイの海と、古き良きアメリカへの憧れが詰まっています。

＜ブランドサイト＞

https://www.captain-santa.com/

＜オンラインショップ＞

https://store.joymark-design.co.jp/

＜Instagram＞

https://www.instagram.com/odaiba_captain_santa/

＜Facebook＞

https://www.facebook.com/Captain-Santa-277740342326953/

＜LINE＞

https://page.line.me/?accountId=927vjfzm

■ジョイマークデザインとは

ジョイマーク・デザインロゴ。

1969年、東京の下町、本所吾妻橋にある小さなアパートで、二人でスタートしたジョイマーク・デザイン。2025年には会社設立50周年を迎えました。社名には、服、デザインやマークを皆に楽しんでもらいたいという想いが込められています。

海とアメリカを愛し、そして、何よりも夢を大切にすること。

それは決して変わることのないキャプテン下山 好誼の信念であり、ジョイマーク・デザインのテーマです。

■会社概要

商号 ： 株式会社ジョイマーク・デザイン

代表者 ： 代表取締役 下山 好誼

所在地 ： 〒136-0071 東京都江東区亀戸3-35-6

設立 ： 1975年3月

事業内容： 衣料品等の製造・販売および衣料品等の受注製造

資本金 ： 4,420万円

URL ： https://www.joymark-design.co.jp/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ジョイマーク・デザイン お客様相談窓口

TEL ： 03-3683-3049

お問い合わせフォーム： https://store.joymark-design.co.jp/html/email.html