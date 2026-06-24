【地方創生ビジネス】「道の駅あいおいドッグラン」オープン記念イベント開催のお知らせ

株式会社フジタコーポレーション津別町道の駅あいおいドッグラン グランドオープン

株式会社フジタコーポレーション（本社：北海道苫小牧市、以下「当社」）は、地域ブランド強化プロジェクトの第三弾として、2026年7月4日（土）にオープンする「道の駅あいおいドッグラン」（北海道網走郡津別町）において、オープン当日限定の記念イベントを開催することをお知らせいたします。

本イベントを通じて、愛犬家層を中心とした新たな来場者の獲得と、「道の駅あいおい」における滞在時間の延長を図ります。また、施設全体の飲食・物販利用の促進による売上向上を目指すとともに、地域のにぎわい創出や活性化にも貢献してまいります。

■ オープン記念イベント概要

オープン記念イベント開催

開催日時：2026年7月4日（土） 9:00～17:00

開催場所：道の駅あいおい 敷地内（クマヤキハウス裏手）

主なイベント内容：

■来場“犬”限定プレゼント：先着100頭限定で、愛犬向け北海道産おやつをプレゼント

■わんわんマルシェ：愛犬向けナチュラルフードや無添加おやつを販売

■出張トリミング：プロによる爪切り※小型犬・中型犬対象

■愛犬フォト撮影会：プロカメラマンによる愛犬の撮影会

■保護犬応援コーナー：動物保護活動の紹介のほか、お散歩用品やおやつを販売

※イベント内容および実施時間等は、天候や運営上の都合により予告なく変更となる場合がございます。

※最新情報は公式SNSにて随時お知らせいたします。

■ ドッグラン整備計画の概要

名称（仮称）：津別町道の駅あいおいドッグラン

オープン日： 2026年7月4日（土）

設置場所： 道の駅あいおい 敷地内・クマヤキハウス裏手（北海道網走郡津別町字相生83番地1）

整備面積： 約500平方メートル （20.0m × 25.0m）

対象： 小型犬 ～ 中型犬

■ 「道の駅あいおい」について道の駅あいおい

「道の駅あいおい」は、北海道津別町に位置し、阿寒摩周国立公園周辺へのアクセス拠点として機能する観光施設です。大正時代に開業した旧国鉄相生線の北見相生駅跡地を活用して整備されており、園内には当時の駅舎や車両が保存・展示されています。館内では、津別町産の食材を活かした飲食・物販機能を展開しており、特に手作り豆腐や、ご当地スイーツであるクマヤキは、地域の特色を活かした商品として来訪者から一定の評価を得ています。

■ 株式会社フジタコーポレーションについて

当社は、北海道苫小牧市に本社を置き、「食」を軸とした多角的な事業を展開する企業です。

1978年の創業以来、大手フランチャイズチェーンの運営を中心に、地域に根差した飲食・小売事業を推進してまいりました。

現在はそのノウハウを活かし、黒松内町において「黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール」の指定管理者として、高品質なチーズや肉製品の製造・販売を担っております。

また、自社事業としてカシス農園を運営するほか、2023年には「株式会社TOMONIゆめ牧舎」を連結子会社化し、酪農事業へも進出いたしました。

地域の資源を活かした独自ブランドの展開と、一次産業から三次産業までを網羅する独自のビジネスモデルを通じて、地域経済の活性化と持続的な企業価値の向上に邁進してまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社フジタコーポレーション

設立：1978年3月

資本金：7,000万円（2025年07月31日現在）

代表者：代表取締役社長 遠藤 大輔

本社所在地：北海道苫小牧市若草町5丁目3番5号

事業内容：飲食・小売事業、製造・卸売事業、農畜産事業

株式上場：東京証券取引所 スタンダード市場（証券コード：3370）