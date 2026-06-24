北山村の思い出をカプセルに──日本唯一の“飛び地の村”でしか回せない「北山村限定カプセルトイ」発売中

和歌山県 地域振興部 観光局 観光振興課

日本で唯一の飛び地の村・和歌山県北山村の特産品「じゃばら」を活用した商品企画・販売を行う株式会社じゃばらいず北山（所在地：和歌山県東牟婁郡北山村）は、北山村を訪れる観光客向けに、旅の思い出をその場で形にできる「北山村限定カプセルトイ」を発売中です。

本商品は、北山村観光の名物である筏下りやアウトドアレジャーとあわせて楽しめる“ご当地ガチャガチャ”として、北山村内2カ所で展開。ご当地キャラクターや地図、御守など、北山村らしさをぎゅっと詰め込んだ全5種類のオリジナルアイテムをラインナップしており、北山村観光の新たな土産・体験コンテンツとして展開されています。

「北山村限定カプセルトイ」について

■商品概要

名称 ：北山村限定カプセルトイ

内容 ：北山村をテーマにしたオリジナルご当地カプセルトイ

価格 ：1回 400円（税込）

販売 ：発売中

対象 ：北山村を訪れる国内外の観光客・アウトドア・レジャー客

ご当地キャラや村の文化・風景をモチーフにしたミニアイテムを、カプセルに詰め込んだ、北山村でしか回せない「限定ガチャガチャ」です。アウトドアやレジャーで訪れた方が、その場の高揚感や楽しさを、小さなカプセルとともに持ち帰ることができる“旅の記憶メディア”として企画しました。

設置場所（北山村内2か所限定）

- 北山村観光センター内- 道の駅おくとろ内 ヤマザキショップ「じゃばら屋」

筏下りや川遊び、キャンプなどの拠点となる観光施設・道の駅に設置することで、レジャー前後のちょっとした待ち時間にも気軽に楽しめるコンテンツとしてご利用いただけます。

ラインナップ（全5種）

１. 北山村非公認ヒーロー「じゃばライダー」

北山村を陰ながら（？）守る、非公認ローカルヒーロー。村の特産「じゃばら」モチーフも取り入れた、遊び心たっぷりのデザインです。

２. 北山村の地図

日本で唯一の“飛び地の村”である北山村の地形をデザイン。訪れた場所を指さしながら旅を振り返ることができる、コンパクトなご当地マップです。

３. じゃばらロゴ

北山村を代表する柑橘「じゃばら」をモチーフにしたロゴデザイン。シンプルながら存在感があり、キーホルダーやポーチのワンポイントに最適です。

４. 邪払御守（じゃばらおまもり）

「邪気を払う」縁起物として親しまれてきたじゃばらにちなみ、旅の安全や健康を願う小さなお守り風デザインに仕上げました。

５. じゃばら×れおなるど

過去にコラボレーション実績のあるキャラクター「れおなるど」が再登場。北山村らしさとキャラクターの世界観を融合させた、コラボならではの一品です。

いずれも「北山村らしさ」をぎゅっと凝縮し、思わず全種類コンプリートしたくなる遊び心を持たせた仕様となっています。

企画背景：「商品」よりも「思い出」に価値を

本企画で最も重視したのは、「手に入れるモノそのもの」ではなく、「北山村で過ごした時間を思い出せること」です。

・筏下りや川遊びで高揚した気分

・道の駅や観光センターで過ごしたひととき

・家族や友人、ガイドとの何気ない会話

そうした一瞬一瞬を、手元に残る小さなアイテムを見るたびに思い出していただきたい――。その想いから、あえてシンプルで手に取りやすいカプセルトイという形で企画しました。

主な特長・ベネフィット

今後の展開

- 言葉を超えて楽しめる“旅先エンタメ”カプセルトイという直感的に理解しやすいフォーマットのため、日本語が分からない訪日外国人観光客でも気軽に参加可能。世代や国籍を問わず、「回す・出てくる・開ける」という一連の体験そのものが、旅の小さなイベントになります。- 気軽に持ち帰れる「アウトドア旅の思い出」1回400円という手に取りやすい価格で、キャンプ・ラフティング・筏下りなど、北山村ならではのアクティビティと紐づいた記憶を、コンパクトなアイテムとして持ち帰ることができます。- 観光消費の“すき間時間”を楽しく演出チェックイン待ちやバス待ち、アクティビティの集合前など、「少し時間が空いた瞬間」を、子どもから大人まで楽しめるミニアクティビティとして彩ります。

筏下りシーズンには、日本人観光客だけでなく、海外からも多くのお客様が北山村を訪れます。当社では、本カプセルトイをきっかけに、北山村の自然・文化・特産「じゃばら」に興味を持っていただける導線として、今後もラインナップやデザインのブラッシュアップ、プロモーション連携などを検討してまいります。

会社概要・本件に関するお問い合わせ先

株式会社じゃばらいず北山

Tel：0735-29-2224

Fax：0735-49-2317

E-mail：eigyo_group@jabarise.co.jp

※本リリース内容に関する取材・掲載、サンプル撮影等のご相談は、上記までお問い合わせください。