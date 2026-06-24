日本最強ダンスクルー「Twiggz Fam」「RHT.」共演ダンサー募集！《INCLUSIVE DANCE FES 26-27》

一般財団法人日本財団 DIVERSITY IN THE ARTS

2027年1月30日・31日に渋谷で開催される、誰もがダンスを通じて自己表現・自己実現できる環境づくりのためのプロジェクト「INCLUSIVE DANCE FES 26-27」。1月31日にLINE CUBE SHIBUYAで開催されるイベントでは、障害のある・ないダンサーの混合チームによるダンスコンテストの全国大会やバトルなど、様々なプログラムが実施されます。そしてこの度、同イベントで2つの一般公募型のスペシャルゲストショーケースが披露されることが決定しました。

左：Twiggz Fam 右：RHT.

スペシャルゲストショーケースをプロデュースするのは、一方が日本KRUMP界のパイオニア「Twiggz“JUN”」。本イベントアンバサダーのTAICHI aka Tiny Twiggzも所属する、日本最高峰のKRUMP アーティスト集団「Twiggz Fam」を率いてKRUMPショーケースを披露します。そしてもう一方は、世界的ダンサーのRIEHATAを師と仰ぎ、国内外の人気アーティストに振付を提供する他、自身の大規模ワンマンライブも成功させている最強ダンスチーム「RHT.」。SWAGからバレエ、ジャズまでを踊りこなすスキルフルなスタイルと独自のアーティスト性で活躍するMacoto.がディレクターを務めます。

このスペシャルゲストナンバーに参加し、一緒に踊るダンサーを一般から募集し、オーディションにて選出します。

人気・実力ともに世界トップレベルのダンサーたちと、最高峰のインクルーシブダンスショーケースで一緒にLINE CUBE SHIBUYAのステージに立てる貴重なチャンスです。どちらも障害の有無に関わらず、オリジナリティを発揮できるダンサーを募集します。エントリーは本日から6月30日（火）まで。

自分の壁を超えて、ダンサーとしてアップデートしたいと思う方のチャレンジをお待ちしています。

【募集要項】

2027年1月31日（日）、LINE CUBE SHIBUYAにて行われる「INCLUSIVE DANCE FES」イベントにおいて、「Twiggz Fam」もしくは「RHT.」と共にスペシャルゲストショーケースに出演するダンサーを募集します。

・小学生以上のダンス経験者。（ジャンル不問）

・原則として、本番およびリハーサルのスケジュールを最優先していただける方。

・多様なダンサーと共に、新しいダンスの表現に前向きにチャレンジしていただける方。

【エントリー方法】

１）第１次選考：専用応募フォームからエントリー（6月30日(火)23:59締め切り）

※選考を通過された方にのみ、7月3日(金)までにワークショップ（兼オーディション）の詳細をご連絡いたします。

Twiggz Famスペシャルゲストショーケース出演者エントリーフォーム(https://forms.gle/DTgMnc7YpqKVxe8L7)

RHT. スペシャルゲストショーケース出演者エントリーフォーム(https://forms.gle/9KDyuspMuTGKYJhy7)

２）第２次選考：ワークショップ（兼オーディション）へ参加 ※参加無料

《日程》

7月18日（土）14:00-16:30 「RHT.」ゲストショーケースオーディション

7月20日（月・祝）14:00-16:30 「Twiggz Fam」ゲストショーケースオーディション

《会場》東京・渋谷区内

※会場までの交通宿泊費は参加者の方の自己負担となります。

※ワークショップはオーディションも兼ねているため、原則として対面参加必須となります。ただし、遠方にお住まいの方や外出にハードルのある方のために、一部オンライン参加枠を設ける予定です。

※本番出演にあたって参加費、チケットノルマはありません。ただし衣装代等の経費やリハーサル・本番の会場までの宿泊交通費は参加者の自己負担となります。

【結果発表】

7月末を予定。通過者にのみご連絡をさせていただきます。

【リハーサルについて】

以下は目安のスケジュールとなります。オンライン参加枠の方は個別にご相談させていただきます。

・8月（夏休み期間）：対面リハーサル 2～3日程度 ※原則、対面での参加必須

・9月～11月：月1回程度の対面リハーサル (事情によりオンライン併用可)＋随時オンラインリハーサル

・12月（冬休み期間）：対面リハーサル 2～3日程度 ※原則、対面での参加必須

・1月28日(木),29日(金)：対面リハーサル（予定） ※対面での参加必須

・1月30日(土)：前日リハーサル／会場リハーサル ※対面での参加必須

・1月31日(日)：本番

なお「INCLUSIVE DANCE FES」では、障害のある/ないダンサーが1つのチームで共に競い合うコンテストも開催されます。出場エントリーは、7月末から全国一斉に申し込み開始となります。

さらに、現在全国5都市で、参加無料のINCLUSIVE DANCEワークショップを開催中。ワークショップ参加者は、各講師が手掛けるナンバー（作品）に参加するかたちでコンテストにチャレンジすることも可能です。（各作品、定員があるのでご注意ください）詳しくは、公式サイトをご確認ください。

【Twiggz Famプロフィール】

日本最高峰のKRUMPアーティスト集団「Twiggz Fam」。ダンスジャンルの一つであるKRUMPを新たな次元へと昇華するべく、強い絆で結ばれた"家族"とも言うべき仲間で世界を舞台に活躍中。様々なダンスコンテストに出場しては好成績を残し続け、TV出演や雑誌掲載における反響も大きく、日本を代表するKRUMP FAMILYとして、多方面から注目を浴びている。現在、メインメンバーの一部は、プロダンスリーグ「D.LEAGUE」のチーム「FULLCAST RAISERZ」の一員となって活躍する他、LDH所属の「RAG POUND」としてアーティスト活動を行うなど、幅広い表現でKRUMPの普及に努めている。

Twiggz“JUN”コメント

今回、「INCLUSIVE DANCE FES 26-27」のオーディションKRUMPナンバー出演とプロデュースに関わらせて頂くTwiggz "JUN"です。

KRUMPナンバーの出展にともない、仲間と共に、皆さんとKRUMPの更なる可能性を広げたいと楽しみにしています。それぞれが持つ伝えたい想いや感情を、KRUMP特有のエネルギーで表現し、みんなで最高のパフォーマンスができればと思っています。

ダンスを通して、誰でも多様な個性を表現できるような環境を目指し、一つの作品を共に創り上げる喜びを分かち合うべく、熱い想いを持ったメンバーを募集しています！

是非、ご参加下さい！

【RHT.プロフィール】

RIEHATAプロデュースのもと発足した男女混合10人組の世界的ダンスクルー。

2014年「RIEHATATOKYO」として結成され、世界的コンペティション「Bodyrock Jr.」にて2年連続準優勝に輝く。その後もRIEHATAと共に世界各地でSHOWCASE、WORKSHOPを行う。

2021年にはD.LEAGUE初代王者に輝く。2024年からはグループ名を「RHT.」と称し、ワンマンライブやファンクラブ設立など、チーム活動としても力を入れている。

平均年齢25歳にして、国内外問わず、相当数の振付・演出実績を持ち、ダンススタイルや個人が持つ個性は様々で、それぞれの分野でアイコニックな存在である。

Macoto.コメント

この度、RHT.でINCLUSIVE DANCE FESに参加させていただけることを、大変光栄に思います。

僕たちは普段、振付師やバックダンサーなど多方面で活動していますが、何よりもダンスの無限の可能性を信じています。

そして、「誰もがダンスを通じて自己表現・自己実現できる環境づくり」を目指すINCLUSIVE DANCE FESの理念に、RHT.一同心から賛同し、少しでも力になりたいという強い想いから、今回参加を決意しました！

障がいの有無に関わらず、今回関わるすべてのダンサーの皆さんと、ダンスを通して心で繋がれることを、とても楽しみにしております🦋

「INCLUSIVE DANCE CONTEST 26-27」について

障害のある・ないダンサーが1つのチームとして生み出す、新たなクリエイティビティとオリジナリティを競い合う、世界でも類を見ないダンスコンテストをメインコンテンツとして、全国規模で障害のあるなしを超えて、誰もが参加できるダンスのムーブメントを広げるプロジェクト。今回の初開催をきっかけに、今後すべての人が「ゴチャ踊れ。」のスローガンのもと、踊ることを介してつながることを目指す取り組みです。全国大会参加チームを選出する全国5都市での地区予選に先駆けて、5月からチームづくりの場となるワークショップを各地で実施しています。

【開催概要】

イベントタイトル：INCLUSIVE DANCE FES 26-27

日程：2027年1月30日(土)、31日(日）

会場：LINE CUBE SHIBUYA他、渋谷区周辺施設

内容：「INCLUSIVE DANCE CONTEST 26-27」全国大会、2on2バトル、WORKSHOP、NETWORKINGを予定。

主催：一般財団法人 日本財団DIVERSITY IN THE ARTS

後援：渋谷区 / 一般社団法人 渋谷未来デザイン

企画統括：株式会社ODORIBA

企画制作：（札幌）OH ALL!!北海道インクルーシブダンス協会 /（東京）株式会社ODORIBA,

一般社団法人SOCIAL WORKEEERZ /（名古屋）株式会社ジョイントワークス, ダンスサークルJOY☆UP /（大阪）一般社団法人日本アダプテッドダンス協会 /（福岡）ドットカラーダンススタジオ,EN325

公式サイト https://inclusivedancefes.com

公式SNS @inclusivedancefes（Instagram/TikTok）

《地区予選大会日程》

札幌：10月3日（土）

大阪：10月18日（日）

名古屋：11月1日（日）

福岡：11月21日（土）

東京：11月28日（土）

オンライン：募集期間10月4日（日）～12月6日（日）

《全国大会日程/会場》

2027年1月31日（日）LINE CUBE SHIBUYA（東京都渋谷区宇田川町1-1）

一般財団法人 日本財団DIVERSITY IN THE ARTSとは

2019年より、日本財団と共に、障害・性・世代・言語・国籍など、あらゆる多様性を持つ人々が参加し、違いを楽しむことを目指す芸術祭「True Colors Festival」を実施。多様な人々がアートを通じて出会い、交流する場を創出し、障害者をはじめとする社会的マイノリティに対する偏見や心の壁をなくし、インクルーシブな社会の実現を目指しています。同フェスティバルのダンスコンテンツとして「True Colors DANCE」を実施、これまで、2019年に多国籍BBOYクルーiLL Abilitiesを迎えて開催した「True Colors DANCE ~No Limits~」、2024年に新しい学校のリーダーズとのコラボレーションプロジェクト「True Colors DANCE 2024」を経て、2025年は、より多くの人々にダンスの可能性を感じてもらいたいという想いから、ダンス経験や障害のあるなしに関わらず参加できるダンスワークショップ「True Colors DANCE WORKSHOP TOUR 2025」を全国5都市（東京/大阪/名古屋/福岡/札幌）で開催。これらの経験を踏まえ、この度「INCLUSIVE DANCE FES 26-27」の開催を決定しました。