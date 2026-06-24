TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』Blu-ray 下巻（特装限定版）を本日6月24日より発売開始！

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幼馴染とラブコメになりたい製作委員会


株式会社サイバーエージェント（本社:東京都渋谷区、代表取締役: 山内隆裕、東証プライム市


場:証券コード 4751）は、dアニメストア・AnimeFesta・その他配信サービスにて配信中のTV アニメ『幼馴染とはラブコメにならない』のBlu-ray 下巻（特装限定版）を本日2026年6月24日（水）より発売開始したことをお知らせいたします。




『幼馴染とはラブコメにならない』は、幼馴染との甘くて、焦れる、素直になれない恋模様を描く、「マガジンポケット」にて連載した三簾真也による最旬幼馴染ラブコメです。


監督は桑原智、シリーズ構成は広田光毅、脚本は広田光毅・森田眞由美、キャラクターデザイン・総作画監督は岩崎令奈、アニメーション制作は手塚プロダクションが担当し、幼馴染が織りなす恋模様をコミカルかつ繊細に描きます。




このたび発売された特装限定版は、キャラクターデザイン・岩崎令奈描きおろしイラストを使用したデジパック＆クリアケース仕様です。


部屋着姿がプリントされたクリアケースを外すと、下着姿のヒロインが現れるお色気たっぷりな「お着替え」デザインとなっております。


さらに、ヒロインと二人きりの時間を楽しめる「お家デートASMR」や、アニメの魅力を凝縮した特製原画ブック（16P）も封入されており、ファン必携の豪華内容でお届けいたします。




TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』Blu-ray 下巻（特装限定版）発売開始！




※クリアケースは上下にスライドして開封できる仕様となっております




発売日　：2026年6月24日(水)


品番　　：XNCV-00004/B


価格　　：\19,800(税込)


仕様、他：キャラクターデザイン・岩崎令奈描きおろしクリアケース＆デジパック


収録話数：7話～12話




【映像特典】


・AT-Xミニ番組 後編（6～12話）「幼ラブ」キャストたちのラブコメスペシャル


・WEB予告(7話～12話)


・PV・CM集２.：キャラPV(るな・春) / Blu-ray発売告知CM(発売前・発売中)


・「あいらびゅ(ハート)」キャストダンス映像




【封入特典】


・特典CD：ASMR「お家デート編」るな・春ver / オリジナルサウンドトラックvol.2


・特製原画ブック(16P)




TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』作品情報



【イントロダクション】


「えーゆー」こと界 世之介、高校１年生。彼女なし。


ラブコメ、特に「幼馴染とのラブコメ」にドはまり中。


そんなえーゆーの、目下の悩みは幼馴染の「しお」と「あかり」が可愛すぎること！


しかし、えーゆーは知っている 「現実の幼馴染とはラブコメにならない」ということを… 。


が！当の「しお」と「あかり」の気持ちはえーゆーに向いていて ！…


ヒロイン全員、幼馴染！じれったくて、もどかしい！でも胸が熱くなる！


「最旬幼馴染ラブコメ」、開幕！




⚫︎公式サイト ：https://anime-osalove.com/


⚫︎公式 X ：＠love_Osnnjm_wm（https://x.com/love_Osnnjm_wm）


⚫︎ティザー PV ：https://youtu.be/CAdmmZ5Bu3w


⚫︎メインPV第1弾 ：https://youtu.be/2RJrCUf_5Zw


⚫︎メインPV第2弾 ：https://youtu.be/iSRJs8e5aRo




【キャスト】


界世之介 ：浦尾岳大


水萌汐 　：久住 琳


火威灯 　：芹澤 優


月見るな ：平塚紗依


日向春 　：山本悠有希




【スタッフ】


原作 　　　　　　　　　　　　　　：三簾真也『幼馴染とはラブコメにならない』（講談社刊）


監督 　　　　　　　　　　　　　　：桑原 智


シリーズ構成 　　　　　　　　　　：広田光毅


脚本 　　　　　　　　　　　　　　：広田光毅 森田眞由美


キャラクターデザイン・総作画監督 ：岩崎令奈


美術監督 　　　　　　　　　　　　：斉藤雅己


色彩設計　　　　　　　　　　　　 ：油谷ゆみ


撮影監督　　　　　　　　　　　　 ：木村俊也（T2 スタジオ）


編集 　　　　　　　　　　　　　　：内田 渉（コンクエスト）


音響監督　　　　　　　　　　　　 ：本山 哲


音響制作 　　　　　　　　　　　　：ビットグルーヴプロモーション


音楽 　　　　　　　　　　　　　　：伊藤 翼 ZENTA やしきん


音楽制作　　　　　　　　　　　　 ：サイバーエージェント


アニメーション制作　　　　　　　 ：手塚プロダクション


オープニングテーマ 　　　　　　　：「あいらびゅ(ハート)」 HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）


エンディングテーマ 　　　　　　　：「あまのじゃく」小玉ひかり




【配信情報】


dアニメストア・AnimeFesta にて「プチドキver.」独占配信中！


dアニメストア・AnimeFesta・ABEMA・Amazon Prime Video・DMM TV・FOD・Hulu・J:COM STREAM・Lemino・milplus・TELASA・TVer・U-NEXT・アニメタイムズ・アニメ放題・ニコニコ・ネットもテレ東ほかにて「オンエアver.」配信中！




※「プチドキver.」は一部の話数が対象です。




著作権表記： (C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会


※画像素材を掲載・使用される際は、必ずクレジット表記をお願いいたします。




▪️原作情報




出版社 ：講談社


作者 ：三簾真也


既刊 ：1～20 巻（講談社刊）




試し読みはこちら▼


https://pocket.shonenmagazine.com/title/01648/episode/340426