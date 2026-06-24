TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』Blu-ray 下巻（特装限定版）を本日6月24日より発売開始！

幼馴染とラブコメになりたい製作委員会

株式会社サイバーエージェント（本社:東京都渋谷区、代表取締役: 山内隆裕、東証プライム市

場:証券コード 4751）は、dアニメストア・AnimeFesta・その他配信サービスにて配信中のTV アニメ『幼馴染とはラブコメにならない』のBlu-ray 下巻（特装限定版）を本日2026年6月24日（水）より発売開始したことをお知らせいたします。

『幼馴染とはラブコメにならない』は、幼馴染との甘くて、焦れる、素直になれない恋模様を描く、「マガジンポケット」にて連載した三簾真也による最旬幼馴染ラブコメです。

監督は桑原智、シリーズ構成は広田光毅、脚本は広田光毅・森田眞由美、キャラクターデザイン・総作画監督は岩崎令奈、アニメーション制作は手塚プロダクションが担当し、幼馴染が織りなす恋模様をコミカルかつ繊細に描きます。

このたび発売された特装限定版は、キャラクターデザイン・岩崎令奈描きおろしイラストを使用したデジパック＆クリアケース仕様です。

部屋着姿がプリントされたクリアケースを外すと、下着姿のヒロインが現れるお色気たっぷりな「お着替え」デザインとなっております。

さらに、ヒロインと二人きりの時間を楽しめる「お家デートASMR」や、アニメの魅力を凝縮した特製原画ブック（16P）も封入されており、ファン必携の豪華内容でお届けいたします。

TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』Blu-ray 下巻（特装限定版）発売開始！

※クリアケースは上下にスライドして開封できる仕様となっております

発売日 ：2026年6月24日(水)

品番 ：XNCV-00004/B

価格 ：\19,800(税込)

仕様、他：キャラクターデザイン・岩崎令奈描きおろしクリアケース＆デジパック

収録話数：7話～12話

【映像特典】

・AT-Xミニ番組 後編（6～12話）「幼ラブ」キャストたちのラブコメスペシャル

・WEB予告(7話～12話)

・PV・CM集２.：キャラPV(るな・春) / Blu-ray発売告知CM(発売前・発売中)

・「あいらびゅ(ハート)」キャストダンス映像

【封入特典】

・特典CD：ASMR「お家デート編」るな・春ver / オリジナルサウンドトラックvol.2

・特製原画ブック(16P)

TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』作品情報

【イントロダクション】

「えーゆー」こと界 世之介、高校１年生。彼女なし。

ラブコメ、特に「幼馴染とのラブコメ」にドはまり中。

そんなえーゆーの、目下の悩みは幼馴染の「しお」と「あかり」が可愛すぎること！

しかし、えーゆーは知っている 「現実の幼馴染とはラブコメにならない」ということを… 。

が！当の「しお」と「あかり」の気持ちはえーゆーに向いていて ！…

ヒロイン全員、幼馴染！じれったくて、もどかしい！でも胸が熱くなる！

「最旬幼馴染ラブコメ」、開幕！

⚫︎公式サイト ：https://anime-osalove.com/

⚫︎公式 X ：＠love_Osnnjm_wm（https://x.com/love_Osnnjm_wm）

⚫︎ティザー PV ：https://youtu.be/CAdmmZ5Bu3w

⚫︎メインPV第1弾 ：https://youtu.be/2RJrCUf_5Zw

⚫︎メインPV第2弾 ：https://youtu.be/iSRJs8e5aRo

【キャスト】

界世之介 ：浦尾岳大

水萌汐 ：久住 琳

火威灯 ：芹澤 優

月見るな ：平塚紗依

日向春 ：山本悠有希

【スタッフ】

原作 ：三簾真也『幼馴染とはラブコメにならない』（講談社刊）

監督 ：桑原 智

シリーズ構成 ：広田光毅

脚本 ：広田光毅 森田眞由美

キャラクターデザイン・総作画監督 ：岩崎令奈

美術監督 ：斉藤雅己

色彩設計 ：油谷ゆみ

撮影監督 ：木村俊也（T2 スタジオ）

編集 ：内田 渉（コンクエスト）

音響監督 ：本山 哲

音響制作 ：ビットグルーヴプロモーション

音楽 ：伊藤 翼 ZENTA やしきん

音楽制作 ：サイバーエージェント

アニメーション制作 ：手塚プロダクション

オープニングテーマ ：「あいらびゅ(ハート)」 HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）

エンディングテーマ ：「あまのじゃく」小玉ひかり

【配信情報】

dアニメストア・AnimeFesta にて「プチドキver.」独占配信中！

dアニメストア・AnimeFesta・ABEMA・Amazon Prime Video・DMM TV・FOD・Hulu・J:COM STREAM・Lemino・milplus・TELASA・TVer・U-NEXT・アニメタイムズ・アニメ放題・ニコニコ・ネットもテレ東ほかにて「オンエアver.」配信中！

※「プチドキver.」は一部の話数が対象です。

著作権表記： (C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会

※画像素材を掲載・使用される際は、必ずクレジット表記をお願いいたします。

▪️原作情報

出版社 ：講談社

作者 ：三簾真也

既刊 ：1～20 巻（講談社刊）

試し読みはこちら▼

https://pocket.shonenmagazine.com/title/01648/episode/340426