【福島県南相馬市】大内安男商店「春紅麗 ブランデーベース」が第100回ジャパン・フード・セレクションでグランプリを受賞！

福島県南相馬市

このたび、福島県南相馬市小高区の大内安男商店が製造する梅酒「春紅麗 ブランデーベース」が、一般社団法人 日本フードアナリスト協会（東京都千代田区、理事長 横井 裕之）が主催する「第100回ジャパン・フード・セレクション『食品・飲料部門』」でグランプリを受賞いたしましたので、お知らせいたします。

同制度において、福島県の「アルコール」分野での受賞は初(※)となります。

（※）主催者（ジャパン・フード・セレクション）の発表による

１．受賞の概要

２．受賞商品「春紅麗 ブランデーベース」について

春紅麗(ブランデーベース) 500ml×1本- 表彰名：第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」グランプリ- 主 催：一般社団法人 日本フードアナリスト協会（令和8年6月15日 受賞決定）- 受賞商品：春紅麗 ブランデーベース（500ml）- 製造者：大内安男商店（福島県南相馬市小高区）

希少品種「露茜（つゆあかね）」を使用したブランデーベースの梅酒です。露茜は梅と日本スモモを掛け合わせた品種で、鮮やかな真紅色が特徴です。露茜固有の爽やかな酸味とやさしい甘み、芳醇なブランデーの香りが調和した、奥行きのある味わいに仕上がっています。製造する大内安男商店は、原料の自社栽培から醸造まで一貫した管理体制で生産を行っています。

３．審査委員会の主な評価

・ 希少品種の果実味とブランデーの芳醇なコクが調和しています

・ 梅と日本スモモを掛け合わせた「露茜」という希少な素材を用いています

・ 甘さに頼りすぎず、食事中にも合う飲み飽きないキレがあります

・ 素材の品質と安全性において高い満足度があります

・ 自社栽培から醸造まで一貫した徹底した管理体制

・ 震災復興への情熱と地域の願いを込めた物語性

・ 日本らしさと高い付加価値を備え、インバウンド層も惹きつけます

４．ジャパン・フード・セレクションについて

日本初の、消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度です。約23,000人のフードアナリストが審査に関わります。

書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）の5段階を経て、グランプリ・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞が決定されます。

「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」という2つの視点を融合させた商品評価制度であり、今回で第100回を迎えました。

ジャパン・フード・セレクション公式サイト(https://japan-foodselection.com/)

５．ふるさと納税返礼品として提供中

「春紅麗 ブランデーベース」（500ml）は、南相馬市のふるさと納税返礼品として通年提供しています。

６．事業者コメント

- 寄附金額：37,000円- 提供事業者：大内安男商店／提供元：南相馬市- 返礼品ページ- - ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/07212/6342583)- - 楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f072125-minamisoma/44005/)- - その他のポータルサイトは、「南相馬市ふるさと納税特設ページ(https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/admin/machidukuri_sengen/1/index.html)」にてご確認ください

■ 大内安男商店 代表 大内 安男氏

故郷再興に取り組む中で生まれた一品。ワイン業界の大家監修のもと唯一無二の味わいが高く評価されたものと受け止めております。

【本件に関する報道機関からのお問い合わせ先】- 福島県南相馬市役所 秘書課 秘書係- TEL：0244-24-5234- E-mail：furusato-tax@city.minamisoma.lg.jp【商品・事業者概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/116976/table/32_1_7c654b9a230bea0d5e55db825f0db0ee.jpg?v=202606251251 ]