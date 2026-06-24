SmartAngelから厚み２倍の「超厚手おしりふき」が新発売！

株式会社西松屋チェーン

株式会社西松屋チェーン（兵庫県姫路市、代表取締役社長：大村浩一）は、プライベートブランド「SmartAngel（スマートエンジェル）」の新商品として、赤ちゃんのデリケートなお肌を想ってつくった「SmartAngel超厚手おしりふき80枚」を、全国の当社店舗および西松屋公式オンラインストアにて販売開始いたしました。

本商品は、赤ちゃんの肌に一層やさしい使い心地と、使う方の利便性を追求した高品質なおしりふきです。

■「SmartAngel 超厚手おしりふき80枚」の特長

１. 当社従来品の約２倍の厚み

従来品に比べ約２倍の厚さを実現。凸凹のドットパターンシートを採用しており、よりしっかりと汚れを拭き取ることができます。また、1枚ずつスムーズに取り出すことができます。

2. 99％が純水の低刺激設計

成分の99％が純水で、赤ちゃんのお肌にやさしい安心処方。アルコール、パラベン、PG（プロピレングリコール）不使用、無香料で、敏感なお肌にも安心してお使いいただけます。

3. アロエベラ葉エキス（保湿成分）配合

保湿成分としてアロエベラ葉エキスを配合しており、しっとりとした使い心地です。

４. 使いやすいフタ付きパッケージ

使い勝手に配慮し、フタ付きパッケージを採用しました。乾燥・ホコリを防ぎ、最後まで清潔にご使用いただけます。

５. お求めやすい価格

80枚入りで379円（税込416円）と、高品質ながらお求めやすい価格で販売しております。

これからも当社は、機能性と価格の両面でご満足いただける商品開発を追求し、お子さまとの快適な毎日をサポートしてまいります。

■商品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174927/table/42_1_690bb632d5485a342b309e8ca95a07d5.jpg?v=202606251251 ]

【本商品に関する報道関係者のお問い合わせ先】

株式会社西松屋チェーン

販促・ブランド戦略本部

E-Mail： 24028pr@nishimatsuya.jp