GMO TECH株式会社 執行役員 中原卓馬氏が Ahrefs 公式アンバサダーに就任。AI 検索時代の SEO とブランド可視化の最新ナレッジを日本市場へ発信

Ahrefs pte. ltd.

オールインワン・マーケティングツール「Ahrefs（エイチレフス）」を開発・提供する Ahrefs Pte. Ltd. は、2026 年 6 月 ２４ 日（水）付で、GMO TECH 株式会社 執行役員の中原卓馬（なかはら たくま）氏が Ahrefs 公式アンバサダーに就任したことをお知らせします。中原氏は GMO TECH 執行役員としてアルゴリズム研究室長を兼務し、現場の SEO 施策から経営戦略までを一気通貫で統括する SEO・マーケティング戦略家です。本アンバサダーシップを通じて、AI 検索時代の SEO 戦略とブランド可視化に関する最新ナレッジを日本市場へ広く届けます。

▪️ Ahrefs 公式アンバサダーとは：業界の第一線で活躍する専門家とともにナレッジを届ける取り組み

Ahrefs 公式アンバサダーは、SEO・デジタルマーケティング領域で豊富な実績と専門知識を持つ実務家が、Ahrefs のデータや機能を活用した知見を自らの言葉で発信する公式パートナーシッププログラムです。日本市場においては、検索アルゴリズムの変化や AI 検索の台頭という転換期において、現場の実務に根ざした知見を届けることを目指します。

▪️ 中原卓馬氏について：執行役員として現場から経営まで一気通貫の SEO 戦略を統括

中原卓馬氏は、GMO TECH 株式会社の執行役員としてアルゴリズム研究室長を兼務し、現場レベルの SEO 施策から経営戦略に連動するマーケティング設計までを一気通貫で統括する SEO・マーケティング戦略家です。16 年の実務経験で 200 社以上を支援し、SEO 分析ツール「tami-co」の開発やカンファレンス登壇、メディア発信など幅広く活動しています。（詳細は記事末尾のプロフィールをご覧ください）

▪️ AI 検索時代にアンバサダーシップで届けるナレッジ

AI Overview や ChatGPT をはじめとする AI 検索の急速な普及により、検索結果のあり方が大きく変わりつつあります。SEO 担当者やマーケティング責任者にとって「AI 検索環境への対応」は避けて通れない課題です。

▪️ 中原氏はアンバサダーとして、以下の領域を中心にナレッジを発信します。- AI 検索可視化の実践手法：AI Overview や各種 AI 検索エンジンにおける自社ブランドの露出状況を Ahrefs のデータで可視化・分析する方法- AI 時代の SEO 戦略：従来の検索順位最適化だけでなく、AI による引用・参照を獲得するためのコンテンツ設計とテクニカル SEO- データドリブンな意思決定：Ahrefs の SEO 指標を活用し、経営判断に直結するマーケティング戦略を構築する実践的フレームワーク

これらのナレッジは、カンファレンスでの登壇、共同セミナー・ウェビナー、メディア記事、動画コンテンツなど複数のチャネルを通じて届けられます。

▪️ Ahrefs 日本マーケティング統括 河原田 隆徳 のコメント

「中原氏は、検索データの数字だけを見るのではなく、その先にいるユーザーの意図と行動を読み解いて事業成長につなげるという実践的な姿勢を一貫して持ち続けている方です。執行役員として現場から経営までを一気通貫で統括されてきた中原氏が、AI 検索が普及し SEO の定義そのものが拡張するこの転換期に、200 社以上の支援で培った現場知見と Ahrefs のビッグデータを掛け合わせた実践的なナレッジを、日本のマーケターの皆様に届けていただけることを大変心強く思っています。」

【Ahrefs 公式アンバサダー】

中原 卓馬（なかはら たくま）氏

16 年の実務経験と 200 社以上の支援実績を持つ SEO・マーケティング戦略家。現在は GMO TECH 株式会社にて執行役員を務め、アルゴリズム研究室長として現場から経営まで一気通貫した SEO 戦略を統括。検索データの分析に留まらず、その先にいるユーザーのインテント（意図）と行動を読み解き、事業成長に繋げることを信条とする。

▼主な実績と活動

- 【開発】SEO 分析ツールとして高評価を得ている「tami-co」の開発に携わる- 【登壇】AMA カンファレンスに 3 年連続で登壇。2025 年は FOUND CONF と AI BB TOKYO 2025 にも登壇- 【情報発信】自社メディア「WEB 集客ラボ」や YouTube チャンネルで、最新の SEO 情報を発信中- 【メディア掲載】新聞社や WEB メディア等、取材実績多数。専門家として SEO に関するコメントを提供

▪️ GMO TECH 株式会社について

GMO TECH 株式会社は、AI と SaaS を活用し、企業の売上成長と業務効率化を支援するテクノロジー企業です。店舗集客 DX SaaS「MEO Dash! byGMO」をはじめ、SEO・MEO・AI マーケティング領域における集客支援事業を展開するほか、不動産 DX SaaS「GMO 賃貸 DX」による業務効率化支援、アフィリエイト広告、インターネットメディア、決済サービス事業などを展開しています。独自の AI 技術と自社開発プロダクトを強みに、AI が業務の中で継続的に価値を発揮できる仕組みづくりを推進し、企業のデジタル活用と持続的な成長を支援しています。

▪️ Ahrefs（エイチレフス）会社概要

独自クローラーと高精度なデータ技術で、データドリブンなマーケティング戦略を支援する Ahrefs（エイチレフス）

Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス）は、独自開発の大規模ウェブクローラーとデータ技術により、正確かつ鮮度の高いマーケティングデータを収集・解析しています。SEO 分析を中核に、AI 検索分析、AI コンテンツ作成、ウェブトラフィック分析、SNS 投稿管理などを網羅したオールインワン・マーケティングツール「 Ahrefs（エイチレフス）」を開発・提供。さらに昨今は、 Ahrefs の膨大なデータと熟練の SEO スキルを統合し、 SEO の常識を塗り替える対話型 AI エージェント「 Agent A（エージェントエー）」も提供しています。世界 180 カ国を超えるユーザーに利用され、競合分析からコンテンツ戦略まで、データに基づく効果的なマーケティング施策の立案と実行を支援しています。

会社名：Ahrefs Pte. Ltd.

本社所在地：Marina One East Tower, 7 Straits View, #08-02, Singapore

代表者：Dmitry Gerasimenko

Ahrefs 公式サイト：https://ahrefs.com/ja